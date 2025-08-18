newgen medicals Medizinischer Insektenstich-Heiler gegen Juckreiz, 2 Wärmestufen

- Wirkt durch Wärme, ganz ohne Chemie: 47 oder 50 °C einstellbar
- Professionelle Algorithmus-Steuerung
- Automatische Wärme-Abschaltung für optimale Anwendungsdauer
- Für unterschiedliche Hauttypen geeignet
- Extra-lange Batterielaufzeit für bis zu 300 Anwendungen
Stabile Wärmeerzeugung: Der hochpräzise Temperatursensor garantiert eine präzise Wärme von 47 °C in der ersten Stufe und 50 °C in der zweiten Stufe, mit Abweichungen von nur 2 °C nach oben oder unten. Damit ist das Gerät für eine effektive und sichere Anwendung auf verschiedensten Hauttypen geeignet.
Ohne Chemikalien und Nebenwirkungen: Dank Thermo-Technologie geht man gegen Insektenstiche vor, ohne Cremes, Gele oder Sprays einsetzen zu müssen. Das ist perfekt für Allergiker, Schwangere und Kinder ab 3 Jahren.
Immer mit dabei: Mit seinen kompakten Maßen, dem leichten Gewicht und der extra-langen Batterielaufzeit von bis zu 300 Anwendungen passt der Insektenstich-Heiler in jede kleine Tasche und ist auch unterwegs, auf Reisen, beim Camping oder Picknick griffbereit.
- Thermo-Insektenstich-Heiler für Stiche aller Art: von Bienen, Wespen, Moskitos, Flöhen, Läusen u.v.m.
- Schnelle Ergebnisse: schon nach kurzer Zeit kann man Erleichterung verspüren
- Auch geeignet bei Juckreiz durch Brennnesseln, Quallen & Co.
- Thermo-Technologie mit erhitzbarem Keramik-Plättchen: konzentrierte Wärme-Erzeugung gezielt an der betroffenen Stelle
- Ohne Chemikalien und Nebenwirkungen
- Für verschiedene Hauttypen geeignet
- Auch für Allergiker, Schwangere und Kinder ab 3 Jahren geeignet
- Medizinprodukt der Klasse II (A)
- Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro für bis zu 300 Anwendungen (bitte dazu bestellen)
- Maße: 34 x 110 x 24 mm, Gewicht: 25 g
- Insektenstich-Heiler inklusive deutscher Anleitung
Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:
newgen medicals 2er-Set elektronische Insektenstich-Heiler gegen Juckreiz, 2 Stufen
newgen medicals 4er-Set elektronische Insektenstich-Heiler gegen Juckreiz, 2 Stufen
