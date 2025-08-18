Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1032695

PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Frau Dr. Eyla Hassenpflug +49 7631 360404
Logo der Firma PEARL GmbH

newgen medicals Medizinischer Insektenstich-Heiler gegen Juckreiz, 2 Wärmestufen

Gezielt Juckreiz und Schwellungen ganz ohne Chemie bekämpfen

(lifePR) (Buggingen, )
Nach einem Mückenstich freut sich jeder über das schnelle Abklingen des Juckreizes. Mit dem medizinischen Insektenstich-Heiler von newgen medicals ist das ganz einfach möglich: Durch die gezielte Wärmeanwendung mit zwei einstellbaren Temperaturstufen von 47 °C und 50 °C wird der Juckreiz ohne chemische Wirkstoffe reduziert. Ein hochpräziser Temperatursensor gewährleistet eine stabile Wärmeerzeugung mit einer Abweichung von nur +/- 2 °C, während eine professionelle Algorithmen-Steuerung die Behandlung optimiert. Die automatische Wärmeabschaltung sorgt für die korrekte Anwendungsdauer und macht das Gerät für verschiedene Hauttypen geeignet. Mit einer Batterielaufzeit von bis zu 300 Anwendungen ist der kompakte Heiler langanhaltend einsatzbereit.
  • Wirkt durch Wärme, ganz ohne Chemie: 47 oder 50 °C einstellbar
  • Hochpräziser Temperatursensor für stabile Wärmeerzeugung (+/- 2 °C)
  • Professionelle Algorithmus-Steuerung
  • Automatische Wärme-Abschaltung für optimale Anwendungsdauer
  • Für unterschiedliche Hauttypen geeignet
  • Extra-lange Batterielaufzeit für bis zu 300 Anwendungen
Schnelle Linderung bei Insektenstichen: Mit dem elektronischen Insektenstich-Heiler von newgen medicals bekämpft man Juckreiz und Schwellungen gezielt mit konzentrierter Wärme. Einfach den Insektenstich-Heiler einschalten, die gewünschte Temperaturstufe wählen und das erhitzte Keramik-Plättchen auf der betroffenen Hautstelle positionieren. Schon kann man wohltuende Linderung spüren. Die automatische Wärme-Abschaltung sorgt dabei für eine optimale Anwendungsdauer.

Stabile Wärmeerzeugung: Der hochpräzise Temperatursensor garantiert eine präzise Wärme von 47 °C in der ersten Stufe und 50 °C in der zweiten Stufe, mit Abweichungen von nur 2 °C nach oben oder unten. Damit ist das Gerät für eine effektive und sichere Anwendung auf verschiedensten Hauttypen geeignet.

Ohne Chemikalien und Nebenwirkungen: Dank Thermo-Technologie geht man gegen Insektenstiche vor, ohne Cremes, Gele oder Sprays einsetzen zu müssen. Das ist perfekt für Allergiker, Schwangere und Kinder ab 3 Jahren.

Immer mit dabei: Mit seinen kompakten Maßen, dem leichten Gewicht und der extra-langen Batterielaufzeit von bis zu 300 Anwendungen passt der Insektenstich-Heiler in jede kleine Tasche und ist auch unterwegs,  auf Reisen, beim Camping oder Picknick griffbereit.
  • Thermo-Insektenstich-Heiler für Stiche aller Art: von Bienen, Wespen, Moskitos, Flöhen, Läusen u.v.m.
  • Schnelle Ergebnisse: schon nach kurzer Zeit kann man Erleichterung verspüren
  • Auch geeignet bei Juckreiz durch Brennnesseln, Quallen & Co.
  • Thermo-Technologie mit erhitzbarem Keramik-Plättchen: konzentrierte Wärme-Erzeugung gezielt an der betroffenen Stelle
  • 2 Wärmestufen einstellbar: 47 und 50 °C
  • Hochpräziser Temperatursensor für stabile Wärmeerzeugung (+/- 2 °C)
  • Professionelle Algorithmus-Steuerung
  • Automatische Wärme-Abschaltung für optimale Anwendungsdauer
  • Ohne Chemikalien und Nebenwirkungen
  • Für verschiedene Hauttypen geeignet
  • Auch für Allergiker, Schwangere und Kinder ab 3 Jahren geeignet
  • Medizinprodukt der Klasse II (A)
  • Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro für bis zu 300 Anwendungen (bitte dazu bestellen)
  • Maße: 34 x 110 x 24 mm, Gewicht: 25 g
  • Insektenstich-Heiler inklusive deutscher Anleitung
Der medizinische Insektenstich-Heiler gegen Juckreiz von newen medicals ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7838-625 zum Preis von 16,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:
newgen medicals 2er-Set elektronische Insektenstich-Heiler gegen Juckreiz, 2 Stufen
newgen medicals 4er-Set elektronische Insektenstich-Heiler gegen Juckreiz, 2 Stufen

Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7838_01_Insektenstich-Heiler.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7838_02_Insektenstich-Heiler.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7838_03_Insektenstich-Heiler.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7838_04_Insektenstich-Heiler.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7838_05_Insektenstich-Heiler.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7838_06_Insektenstich-Heiler.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7838_07_Insektenstich-Heiler.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7838_08_Insektenstich-Heiler.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7838_09_Insektenstich-Heiler.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7838_10_Insektenstich-Heiler.jpg 

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de

Zu unseren Pressemitteilungenhttps://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/

PEARL-Logo zum Download: https://www.pearl.de/Presse/PEARL.GmbH_Logo.zip

Website Promotion

Website Promotion

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.