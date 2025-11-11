Kontakt
newgen medicals Inhalationsgerät für Kinder und Erwachsene, 800 mAh, 15 ml

Unterstützt freies Durchatmen

(lifePR) (Buggingen, )
Herbst und Winter sind die typischen Erkältungszeiten. Das akkubetriebene Inhalationsgerät mit Aufsätzen von newgen medicals für Kinder und Erwachsene hilft, die Atemwege bei Atemwegserkrankungen zu befeuchten und die Schleimhäute zu beruhigen. Der Inhalator verfügt über einen 800-mAh-Li-Ion-Akku, der per USB-C aufgeladen wird, sowie über ein Tankvolumen von 15 Millilitern für längere Anwendungen. Zum Lieferumfang gehören ein Mundstück und zwei Masken in unterschiedlichen Größen. Der Betrieb erfolgt mit unter 25 Dezibel nahezu geräuschlos. Dank des Akkus lässt sich das Gerät überall und unabhängig von einer Steckdose nutzen.
  • Inhalationsgerät mit Aufsätzen für Kinder und Erwachsene
  • Li-Ion-Akku mit 800 mAh für langen Betrieb: ladbar einfach per USB-C
  • Großes 15-ml-Tankvolumen für lange Anwendungsdauer
  • Mit Mundstück und zwei Masken
  • Sehr leiser Betrieb: mit unter 25 dB kaum zu hören
Gezielte Unterstützung bei Atemwegsbeschwerden:Inhalationen können bei Erkältungen, Allergien oder Atemwegserkrankungen die Atemwege befeuchten und Schleimhäute beruhigen. Die Anwendung erfolgt unkompliziert: Das Inhalationsgerät von newgen medicals einschalten, passende Maske aufsetzen und mit der Behandlung beginnen.

Komfortable Anwendung und einfache Pflege: Der 15-Milliliter-Tank ermöglicht längere Inhalationssitzungen ohne häufiges Nachfüllen. Nach der Nutzung lassen sich die Komponenten mit warmem Wasser oder medizinischem Alkohol reinigen. Die Masken bleiben dadurch wiederverwendbar und hygienisch einsatzbereit.

Leiser Betrieb für sensible Anwendungen:Mit einem Betriebsgeräusch von nur 25 Dezibel arbeitet das Inhalationsgerät nahezu geräuschlos. Der Sprühnebel lässt sich individuell einstellen und eignet sich damit auch für Kinder sowie empfindliche Anwender.

Familienfreundliche Ausstattung:Das Set enthält zwei Masken - eine für Kinder und eine für Erwachsene. Der integrierte Akku wird über USB-C aufgeladen, was eine flexible Nutzung ermöglicht.
  • Kompakter und leiser Inhalator für unterwegs und zu Hause
  • Feine Vernebelung mit einer Partikelgröße von 3,5 µm
  • Effiziente Inhalation mit einer Dampfgeschwindigkeit von mindestens 0,2 ml/Min.
  • 15 ml Medikamentenkammer für lange Inhalationszeiten
  • Flüsterleise Anwendung mit nur max. 25 dB Lautstärke
  • IP22: Schutz gegen schräg fallendes Tropfwasser
  • Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 800 mAh für bis zu 2 Stunden Betriebszeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße: 56 x 51 x 137 mm, Gewicht: 135 g
  • Inhalationsgerät Vernebler inklusive 2 Masken, Mundstück, USB-C-Ladekabel und deutscher Anleitung
Das newgen medicals Inhalationsgerät für Kinder und Erwachsene ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2121-625 zum Preis von 32,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

