newgen medicals Inhalationsgerät für Kinder und Erwachsene, 800 mAh, 15 ml

- Inhalationsgerät mit Aufsätzen für Kinder und Erwachsene
- Li-Ion-Akku mit 800 mAh für langen Betrieb: ladbar einfach per USB-C
- Großes 15-ml-Tankvolumen für lange Anwendungsdauer
- Mit Mundstück und zwei Masken
- Sehr leiser Betrieb: mit unter 25 dB kaum zu hören
Komfortable Anwendung und einfache Pflege: Der 15-Milliliter-Tank ermöglicht längere Inhalationssitzungen ohne häufiges Nachfüllen. Nach der Nutzung lassen sich die Komponenten mit warmem Wasser oder medizinischem Alkohol reinigen. Die Masken bleiben dadurch wiederverwendbar und hygienisch einsatzbereit.
Leiser Betrieb für sensible Anwendungen:Mit einem Betriebsgeräusch von nur 25 Dezibel arbeitet das Inhalationsgerät nahezu geräuschlos. Der Sprühnebel lässt sich individuell einstellen und eignet sich damit auch für Kinder sowie empfindliche Anwender.
Familienfreundliche Ausstattung:Das Set enthält zwei Masken - eine für Kinder und eine für Erwachsene. Der integrierte Akku wird über USB-C aufgeladen, was eine flexible Nutzung ermöglicht.
- Kompakter und leiser Inhalator für unterwegs und zu Hause
- Feine Vernebelung mit einer Partikelgröße von 3,5 µm
- Effiziente Inhalation mit einer Dampfgeschwindigkeit von mindestens 0,2 ml/Min.
- 15 ml Medikamentenkammer für lange Inhalationszeiten
- Flüsterleise Anwendung mit nur max. 25 dB Lautstärke
- IP22: Schutz gegen schräg fallendes Tropfwasser
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 800 mAh für bis zu 2 Stunden Betriebszeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße: 56 x 51 x 137 mm, Gewicht: 135 g
- Inhalationsgerät Vernebler inklusive 2 Masken, Mundstück, USB-C-Ladekabel und deutscher Anleitung
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2121_01_Inhalationsgeraet.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2121_02_Inhalationsgeraet.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2121_03_Inhalationsgeraet.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2121_04_Inhalationsgeraet.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2121_05_Inhalationsgeraet.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2121_06_Inhalationsgeraet.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2121_07_Inhalationsgeraet.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2121_08_Inhalationsgeraet.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2121_09_Inhalationsgeraet.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2121_10_Inhalationsgeraet.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2121_11_Inhalationsgeraet.jpg
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de
Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und https://www.emall.com