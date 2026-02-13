Kontakt
newgen medicals Inhalationsgerät Vernebler für Kinder und Erwachsene, 2000 mAh, 25 ml

Atemwegsbehandlung bei Erkältungen und Allergien

(lifePR) (Buggingen, )
Freie Atemwege bei Erkältungen, Allergien und Atemwegserkrankungen: Das Inhalationsgerät mit Vernebler von Newgen Medicals verfügt über einen 2.000-mAh-Akku und einen Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 25 ml. Dadurch sind längere Anwendungszeiten ohne Nachfüllen möglich. Im Lieferumfang enthalten sind ein Mundstück sowie zwei Masken für unterschiedliche Altersgruppen. Der wiederaufladbare Akku ermöglicht den kabellosen Einsatz des Verneblers. Das kompakte und leise Inhalationsgerät befeuchtet die Atemwege und beruhigt die Schleimhäute.

· Inhalationsgerät Vernebler für Kinder und Erwachsene
· Mit 2.000 mAh wiederaufladbarem Akku
· Kapazität Wassertank: 25 ml
· Mit Mundstück und 2 Masken

Gezielte Atemwegsbehandlung bei Erkältungen und Allergien: Das kompakte und leise Inhalationsgerät von newgen medicals unterstützt bei Erkältungen, Allergien oder Atemwegserkrankungen. Die gezielte Inhalation befeuchtet die Atemwege und beruhigt die Schleimhäute. Die Anwendung erfolgt durch einfaches Einschalten und Aufsetzen der passenden Maske.

Großer Tank für längere Anwendungen: Der 25-ml-Tank ermöglicht längere Inhalationszeiten ohne häufiges Nachfüllen. Nach der Nutzung lassen sich die Komponenten einfach mit warmem Wasser oder medizinischem Alkohol reinigen. Die Masken sind wiederverwendbar und bleiben dauerhaft einsatzbereit.

Leiser Betrieb für diskrete Anwendung: Der Inhalator arbeitet mit weniger als 50 dB Lautstärke und eignet sich damit für die Nutzung nachts oder in der Öffentlichkeit. Der Sprühnebel lässt sich individuell anpassen und ist auch für Kinder und empfindliche Personen geeignet.

Komplettes Zubehör für alle Altersgruppen: Das Inhalationsgerät wird mit zwei Masken geliefert – eine für Kinder und eine für Erwachsene. Damit können alle Familienmitglieder das Gerät nutzen. Der integrierte, wiederaufladbare Akku lässt sich per USB-C aufladen.
  • Kompakter und leiser Inhalator für unterwegs & zuhause
  • Feine Vernebelung mit einer Partikelgröße von 3,5 µm
  • Effiziente Inhalation mit einer Dampfgeschwindigkeit von mind. 0,15 ml/Min.
  • Bis zu 5 Stunden Betriebszeit
  • 25 ml Medikamentenkammer für lange Inhalationszeiten
  • Flüsterleise Anwendung mit nur ≤ 50 dB Lautstärke
  • IP22: Schutz gegen schräg fallendes Tropfwasser
  • Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße: 156 x 63 x 53 mm, Gewicht: ca. 167 g
  • Inhalationsgerät Vernebler inklusive 2 Masken, Mundstück, USB-C-Ladekabel und deutscher Anleitung
Das newgen medicals Inhalationsgerät mit Vernebler für Kinder und Erwachsene, 2000 mAh, 25 ml ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2122-625 zum Preis von 36,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

