PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Frau Dr. Eyla Hassenpflug +49 7631 360404
infactory Künstlicher Premium-Weihnachtsbaum mit 3000 LEDs, 8 Leuchtmodi, 210 cm

Im Handumdrehen weihnachtliche Stimmung - Jahr für Jahr aufs Neue

(lifePR) (Buggingen, )
Weihnachtsbaum-Alternative ohne Schleppen: Mit dem künstlichen Premium-Weihnachtsbaum von infactory lässt sich im Handumdrehen weihnachtliche Stimmung schaffen. Die 210 cm hohe Kunsttanne ist schnell aufgestellt und da bereits 3.000 Mini-LEDs integriert sind, entfällt das mühsame Aufhängen einer Lichterkette. Man kann sofort mit dem persönlichen Schmücken beginnen, sodass der Baum schnell in festlichem Glanz erstrahlt! Ein stabiler Metallständer gewährleistet einen sicheren Stand, während die wiederverwendbare Konstruktion über viele Jahre hinweg für festliche Atmosphäre sorgt.
  • Festliche Beleuchtung dank 3.000 Mini-LEDs
  • 8 Leuchtmodi für Dauerleuchten bis Blinklicht
  • 3387 Spitzen: 975 PVC-Spitzen und 2412 PE-Spitzen
  • Immer wieder verwendbar
  • Metallständer für sicheren Halt
Schneller Aufbau: Der Weihnachtsbaum mit LED-Beleuchtung von infactory steht in wenigen Minuten kerzengerade – ohne aufwendiges Ausrichten. Die Äste lassen sich in die gewünschte Position biegen. Nach dem Schmücken sorgen 3.000 Mini-LEDs für festliche Beleuchtung.

Naturgetreue Optik: Die künstliche Tanne hat 3.387 Spitzen. Dank der dichten Nadelstruktur ist der Baum optisch kaum von einem echten Christbaum zu unterscheiden.

Langlebig und sicher: Der Baum nadelt nicht, bleibt über Jahre hinweg grün und besteht aus schwer entflammbarem Material. Das erspart die jährliche Suche nach einem frischen Baum und das Entfernen herabgefallener Nadeln. Eine Brandgefahr durch Kerzen entfällt.
  • Täuschend echt wirkendende Kunsttanne: immer wieder verwendbar
  • Insgesamt 3.387 Spitzen: 975 PVC-Spitzen, 2412 PE-Spitzen
  • Naturgetreue Tannennadeln: optisch von echten Nadeln kaum zu unterscheiden, schwer entflammbar
  • 3.000 Mini-LEDs für festliche Beleuchtung
  • 8 Leuchtmodi: von Dauerleuchten bis Blinklicht
  • Im Handumdrehen zum Schmücken bereit: dreiteiligen Baum einfach zusammenstecken und Äste nach Wunsch zurechtbiegen
  • Robuster Metallständer: für sicheren Halt
  • Baum kompakt wieder zu verstauen
  • Leistungsaufnahme: 230 Watt
  • Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil
  • Baumhöhe: 210,5 cm, Durchmesser: bis zu 140 cm
  • Gewicht: ca. 14,9 kg
  • Baum (3-teilig) inklusive Netzteil, Metallständer, Schrauben und deutscher Anleitung
Der infactory Künstliche Premium-Weihnachtsbaum mit 3000 LEDs ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-6450-625 zum Preis von 364,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

