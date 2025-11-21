infactory Künstlicher Premium-Weihnachtsbaum mit 3000 LEDs, 8 Leuchtmodi, 210 cm

- Festliche Beleuchtung dank 3.000 Mini-LEDs
- 8 Leuchtmodi für Dauerleuchten bis Blinklicht
- 3387 Spitzen: 975 PVC-Spitzen und 2412 PE-Spitzen
- Immer wieder verwendbar
- Metallständer für sicheren Halt
Naturgetreue Optik: Die künstliche Tanne hat 3.387 Spitzen. Dank der dichten Nadelstruktur ist der Baum optisch kaum von einem echten Christbaum zu unterscheiden.
Langlebig und sicher: Der Baum nadelt nicht, bleibt über Jahre hinweg grün und besteht aus schwer entflammbarem Material. Das erspart die jährliche Suche nach einem frischen Baum und das Entfernen herabgefallener Nadeln. Eine Brandgefahr durch Kerzen entfällt.
- Im Handumdrehen zum Schmücken bereit: dreiteiligen Baum einfach zusammenstecken und Äste nach Wunsch zurechtbiegen
- Robuster Metallständer: für sicheren Halt
- Baum kompakt wieder zu verstauen
- Leistungsaufnahme: 230 Watt
- Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil
- Baumhöhe: 210,5 cm, Durchmesser: bis zu 140 cm
- Gewicht: ca. 14,9 kg
- Baum (3-teilig) inklusive Netzteil, Metallständer, Schrauben und deutscher Anleitung
Bilderlinks*:
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de
Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und https://www.emall.com