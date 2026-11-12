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PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
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auvisio Tragbarer Akku-Full-HD-TV mit 27", Google TV, WLAN, LAN, HDMI, USB

Google TV-zertifiziert: einfach mobil streamen, bis zu 5 Stunden lang

(lifePR) (Buggingen, )
Fernsehen und Streaming ohne festen Standort: Der tragbare 27-Zoll-Full-HD-TV von auvisio kombiniert Google TV mit einem integrierten Akku, der bis zu fünf Stunden kabellosen Betrieb ermöglicht. Über Google TV sind bereits gängige Streaming-Apps verfügbar, während Dual-Band-WLAN mit 2,4 und 5 GHz die Verbindung zum Internet ermöglicht. Über Miracast, HDMI und USB lassen sich weitere Inhalte wiedergeben. Der 68,6 cm große Full-HD-Bildschirm eignet sich für den flexiblen Einsatz in verschiedenen Räumen, auf der Terrasse, beim Camping oder unterwegs. Mit Google Assistant können Inhalte gesucht und das Gerät per Sprachbefehl bedient werden. Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung mit Tasten für den Schnellzugriff auf Streamingdienste enthalten.

AUF EINEN BLICK
✓ Google TV vorinstalliert: alle gängigen Streaming-Apps sind direkt nutzbar
✓ Kabelloses Streaming dank Dual-Band WLAN mit 2,4 und 5 GHz
✓ Unterstützt auch Miracast, HDMI-Anschluss und Wiedergabe von USB- Speicher
✓ Anzeige in Full HD auf 27" / 68,6 cm Bilddiagonale
✓ Ausdauernder Akku für bis zu 5 Stunden mobiles TV-Vergnügen
✓ Google Assistant für Steuerung und Suche von Inhalten per Sprachbefehle

Mobiles Fernsehen mit 27 Zoll und Full HD: Der mobile Akku-Fernseher von auvisio lässt sich flexibel in der Küche, im Schlafzimmer, im Gästezimmer, im Wohnmobil oder im Ferienhaus einsetzen. Das 27-Zoll-Display mit einer Bilddiagonale von 68,6 cm zeigt Filme, Serien und Fotos in Full HD. Der integrierte Akku ermöglicht bis zu fünf Stunden Betrieb ohne Steckdose.

Google TV direkt integriert: Streaming-Dienste, Mediatheken, YouTube und weitere Inhalte stehen direkt über Google TV zur Verfügung. Ein zusätzlicher Streaming-Stick ist nicht erforderlich. Über den Google Assistant lassen sich zudem Inhalte bequem per Sprachbefehl suchen und aufrufen.

Dual-Band-WLAN für flexibles Streaming: Unterstützt werden WLAN-Verbindungen mit 2,4 und 5 GHz. Bei stationärer Nutzung steht zusätzlich ein LAN-Anschluss zur Verfügung, der sich besonders für eine stabile Netzwerkverbindung an festen Einsatzorten eignet.

Vielseitige Wiedergabe über HDMI, USB und Miracast: Über HDMI lassen sich beispielsweise ein Notebook, eine Spielekonsole oder ein Receiver anschließen. Eigene Fotos, Videos und weitere Medien können direkt von USB-Speichern wiedergegeben werden. Miracast ermöglicht zudem die kabellose Übertragung kompatibler Mobilgeräte auf den großen Bildschirm.

Flexibel für unterschiedliche Einsatzorte: Ob Online-Streaming, eigene Medien oder externe Zuspieler – der Smart-TV bündelt verschiedene Wiedergabemöglichkeiten in einem mobilen Gerät und eignet sich damit für wechselnde Räume ebenso wie für Reisen und Freizeit.
  • Tragbarer Fernseher mit 68,6 cm (27") Bilddiagonale
  • Full-HD-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Seitenverhältnis: 16:9
  • Google TV-zertifiziert: alle gängigen Streaming- und Gaming-Apps sind direkt nutzbar
  • Kabelloses Streaming dank Dual-Band WLAN mit 2,4 und 5 GHz
  • HDMI-Anschluss für externe Videoquellen, z.B. Receiver, Spielekonsole und mehr
  • USB-Port für Medienwiedergabe von USB-Speicher (FAT32) bis 64 GB
  • Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone, Tablet-PC und mehr
  • Miracast-kompatibel: für direktes Streaming von kompatiblen Geräten
  • TOSLINK-Anschluss: optischer Audioanschluss für externe Lautsprecher
  • Dolby Audio: integrierte Stereolautsprecher mit 2x 10 Watt RMS
  • Betriebssystem: Android 14
  • Fernbedienung mit Tasten für Schnellzugriff auf Streamingdienste + Taste für Sprachsteuerung über Google Assistant
  • Maximale Helligkeit: 250 cd/m²
  • Mit 1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB Datenspeicher
  • Tragegriff auf der Rückseite: für einfachen Transport
  • Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 9.000 mAh für bis zu 5 Stunden Laufzeit (Netzteil enthalten), Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)
  • Maße: 61,6 x 41,8 x 9,9 cm, Gewicht: ca. 5,7 kg
  • Monitor inklusive Fernbedienung, Netzteil und deutscher Anleitung
Der auvisio Tragbarer Akku-Full-HD-TV mit 27", Google TV, WLAN, LAN, HDMI, USB ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: JX-7130-625 zum Preis von 369,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.

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* Das hochaufgelöste Bildmaterial (JPG-Format, 300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Für weitere Informationen sowie für die Anforderung von Testexemplaren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Über einen Beleg, einen Link oder einen Hinweis nach der Veröffentlichung würden wir uns sehr freuen.

BEZUGSQUELLEN: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de, https://www.pearl.ch/ und https://www.emall.com

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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