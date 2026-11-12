auvisio Tragbarer Akku-Full-HD-TV mit 27", Google TV, WLAN, LAN, HDMI, USB

AUF EINEN BLICK
✓ Google TV vorinstalliert: alle gängigen Streaming-Apps sind direkt nutzbar
✓ Kabelloses Streaming dank Dual-Band WLAN mit 2,4 und 5 GHz
✓ Unterstützt auch Miracast, HDMI-Anschluss und Wiedergabe von USB- Speicher
✓ Anzeige in Full HD auf 27" / 68,6 cm Bilddiagonale
✓ Ausdauernder Akku für bis zu 5 Stunden mobiles TV-Vergnügen
✓ Google Assistant für Steuerung und Suche von Inhalten per Sprachbefehle
Mobiles Fernsehen mit 27 Zoll und Full HD: Der mobile Akku-Fernseher von auvisio lässt sich flexibel in der Küche, im Schlafzimmer, im Gästezimmer, im Wohnmobil oder im Ferienhaus einsetzen. Das 27-Zoll-Display mit einer Bilddiagonale von 68,6 cm zeigt Filme, Serien und Fotos in Full HD. Der integrierte Akku ermöglicht bis zu fünf Stunden Betrieb ohne Steckdose.
Google TV direkt integriert: Streaming-Dienste, Mediatheken, YouTube und weitere Inhalte stehen direkt über Google TV zur Verfügung. Ein zusätzlicher Streaming-Stick ist nicht erforderlich. Über den Google Assistant lassen sich zudem Inhalte bequem per Sprachbefehl suchen und aufrufen.
Dual-Band-WLAN für flexibles Streaming: Unterstützt werden WLAN-Verbindungen mit 2,4 und 5 GHz. Bei stationärer Nutzung steht zusätzlich ein LAN-Anschluss zur Verfügung, der sich besonders für eine stabile Netzwerkverbindung an festen Einsatzorten eignet.
Vielseitige Wiedergabe über HDMI, USB und Miracast: Über HDMI lassen sich beispielsweise ein Notebook, eine Spielekonsole oder ein Receiver anschließen. Eigene Fotos, Videos und weitere Medien können direkt von USB-Speichern wiedergegeben werden. Miracast ermöglicht zudem die kabellose Übertragung kompatibler Mobilgeräte auf den großen Bildschirm.
Flexibel für unterschiedliche Einsatzorte: Ob Online-Streaming, eigene Medien oder externe Zuspieler – der Smart-TV bündelt verschiedene Wiedergabemöglichkeiten in einem mobilen Gerät und eignet sich damit für wechselnde Räume ebenso wie für Reisen und Freizeit.
- Tragbarer Fernseher mit 68,6 cm (27") Bilddiagonale
- Full-HD-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Seitenverhältnis: 16:9
- Google TV-zertifiziert: alle gängigen Streaming- und Gaming-Apps sind direkt nutzbar
- Kabelloses Streaming dank Dual-Band WLAN mit 2,4 und 5 GHz
- HDMI-Anschluss für externe Videoquellen, z.B. Receiver, Spielekonsole und mehr
- USB-Port für Medienwiedergabe von USB-Speicher (FAT32) bis 64 GB
- Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone, Tablet-PC und mehr
- Miracast-kompatibel: für direktes Streaming von kompatiblen Geräten
- TOSLINK-Anschluss: optischer Audioanschluss für externe Lautsprecher
- Dolby Audio: integrierte Stereolautsprecher mit 2x 10 Watt RMS
- Betriebssystem: Android 14
- Fernbedienung mit Tasten für Schnellzugriff auf Streamingdienste + Taste für Sprachsteuerung über Google Assistant
- Maximale Helligkeit: 250 cd/m²
- Mit 1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB Datenspeicher
- Tragegriff auf der Rückseite: für einfachen Transport
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 9.000 mAh für bis zu 5 Stunden Laufzeit (Netzteil enthalten), Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)
- Maße: 61,6 x 41,8 x 9,9 cm, Gewicht: ca. 5,7 kg
- Monitor inklusive Fernbedienung, Netzteil und deutscher Anleitung
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Für weitere Informationen sowie für die Anforderung von Testexemplaren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Über einen Beleg, einen Link oder einen Hinweis nach der Veröffentlichung würden wir uns sehr freuen.
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