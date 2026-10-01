auvisio Schlaf-Ohrhörer für Seitenschläfer, Bluetooth, Sleep-Mode, mit Ladebox

- Komfortable Schlaf-Ohrhörer für perfekten Sound auch in Seitenlage
- Touchscreen-Farbdisplay für einfache Bedienung, mit Ein/Aus-Taste
- Bis zu 5 Std. Musik-Laufzeit, bis zu 3 komplette Aufladungen über Ladebox
- Optimale Soundanpassung dank integrierter Equalizer-Funktion mit 5 Modi
- Intelligenter Sleep-Modus: Hinweis-Töne und Ohrhörer-Touchsteuerung deaktivieren
- Ohrhörer-Suchfunktion über Ladebox: Signalton im Ohrhörer abspielen
Sleep-Modus für ungestörte Nächte: Im aktivierten Schlafmodus werden Hinweistöne und die Touch-Steuerung an den Schlaf-Ohrhörern von auvisio deaktiviert. Unbeabsichtigte Eingaben während der Nacht bleiben damit aus, während Musik, Hörbücher oder entspannende Klänge ungestört weiterlaufen.
Flexible Steuerung direkt am Ohr oder Ladecase: Außerhalb des Sleep-Modus lassen sich Musikwiedergabe und Anrufe bequem über die Touch-Flächen der Ohrhörer bedienen. Zusätzlich ermöglicht das Farb-Touchdisplay am Ladecase den direkten Zugriff auf Lautstärke, Timer, Equalizer und weitere Funktionen.
Fünf Equalizer-Modi für individuellen Klang: Unterschiedliche Klangprofile passen die Wiedergabe an Musik, Hörbücher oder persönliche Hörgewohnheiten an. So lässt sich der Sound je nach Inhalt und Situation gezielt abstimmen.
Bis zu fünf Stunden Wiedergabe pro Ladung: Die Ohrhörer ermöglichen eine Musikwiedergabe von bis zu fünf Stunden. Das Ladecase versorgt die In-Ears unterwegs oder zwischen den Einsätzen mit neuer Energie und hält sie für die nächste Nutzung griffbereit.
Suchfunktion für schnell verlegte Ohrhörer: Eine integrierte Ortungsfunktion erleichtert das Wiederfinden einzelner Ohrhörer. Per akustischem Signal lassen sich verlegte In-Ears beispielsweise im Bett, auf dem Nachttisch oder zwischen Kissen schneller lokalisieren.
- Ohrhörer jeweils mit Touch-Taste für einfache Steuerung von Musik, Gesprächen und Lautstärke
- Bluetooth 5.4 für kabellose Verbindung mit Mobilgeräten, Reichweite: > 10 m
- Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Einstellbarer Timer zum Ausschalten der Musik nach 30, 60, 120 oder 180 Min.
- Einstellbarer Erinnerungs-Timer: 5, 10, 30 oder 60 Min.
- 5 Equalizer-Modi für Klang-Anpassung
- Aktivierbarer Sleep-Modus: Deaktivieren von Hinweistönen und Touch-Steuerung der Ohrhörer
- Unterstützt Google Assistant und Siri von Apple
- Freisprech-Funktion für kabelloses Telefonieren über die Ohrhörer, Steuerung an Ohrhörer oder Ladebox
- Ladebox mit LCD-Touch-Farbdisplay: Steuern von Anrufen, Musikwiedergabe, Sleep-Modus, Lautstärke, Equalizer, Timer, Sprache, Display-Helligkeit, Suchfunktion u.v.m.
- Ohrhörer-Suchfunktion: löst einen Signalton im entsprechenden Ohrhörer aus
- Empfindlichkeit Mikrofon: -42 dB, Empfindlichkeit Ohrhörer: 101 dB +/- 3 dB
- Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz
- Impedanz: 200 Ohm
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IPX4
- Optimale Ohranpassung mit 3 Paar Silikon-Ohrstöpseln in versch. Größen (S/M/L)
- Stromversorgung Ohrhörer: jeweils integrierter Li-Ion-Akku mit 30 mAh für bis zu 5 Std. Musik / bis zu 3 Std. Telefonie / 60 Std. Standby, lädt per Ladebox
- Stromversorgung Ladebox: integrierter Li-Ion-Akku mit 470 mAh für bis zu 3 Ohrhörer-Ladungen, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße Ohrhörer: 21 x 17 x 18 mm, Gewicht: ca. 2,8 g, Ladebox: 55 x 26 x 45 mm, Gewicht: ca. 55 g
- Schlaf-Ohrhörer inklusive Ladebox, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), 3 Paar Silikon-Ohrstöpseln und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107489072
Der auvisio Schlaf-Ohrhörer für Seitenschläfer, Bluetooth, Sleep-Mode, mit Ladebox ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: AX-1233-625 zum Preis von 26,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.
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