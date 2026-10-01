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PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
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auvisio Schlaf-Ohrhörer für Seitenschläfer, Bluetooth, Sleep-Mode, mit Ladebox

Komfortabler Klanggenuss mit flachen Ohrhörern - ohne störenden Druck

(lifePR) (Buggingen, )
Perfekter Klang ohne Druck – auch in Seitenlage. Die auvisio Schlaf-Ohrhörer sind mit ihrer besonders flachen Bauform speziell für das bequeme Hören im Liegen und für Seitenschläfer konzipiert. Ein zuschaltbarer Sleep-Modus deaktiviert Hinweistöne und die Touch-Steuerung der Ohrhörer, um unbeabsichtigte Eingaben während der Nacht zu vermeiden. Musik, Lautstärke, Equalizer, Timer und weitere Funktionen lassen sich auch über das Farb-Touchdisplay der Ladecase steuern. Fünf Equalizer-Modi ermöglichen eine individuelle Klanganpassung. Zusätzlich stehen Ausschalt- und Erinnerungs-Timer zur Verfügung. Bluetooth 5.4 sorgt für die kabellose Verbindung. Die Ohrhörer bieten eine Musikwiedergabe von bis zu fünf Stunden pro Ladung. Eine Suchfunktion, eine Freisprechfunktion sowie drei unterschiedlich große Silikon-Ohrstöpsel ergänzen die Ausstattung.
  • Komfortable Schlaf-Ohrhörer für perfekten Sound auch in Seitenlage
  • Touchscreen-Farbdisplay für einfache Bedienung, mit Ein/Aus-Taste
  • Bis zu 5 Std. Musik-Laufzeit, bis zu 3 komplette Aufladungen über Ladebox
  • Optimale Soundanpassung dank integrierter Equalizer-Funktion mit 5 Modi
  • Intelligenter Sleep-Modus: Hinweis-Töne und Ohrhörer-Touchsteuerung deaktivieren
  • Ohrhörer-Suchfunktion über Ladebox: Signalton im Ohrhörer abspielen
Flache Bauform für komfortables Hören im Liegen: Die besonders schlanken In-Ear-Ohrhörer sind speziell für die Nutzung im Bett sowie für Seitenschläfer konzipiert. Dank ihrer flachen, anschmiegsamen Form wird störender Druck auf das Ohr reduziert und auch beim längeren Liegen ein hoher Tragekomfort gewährleistet.

Sleep-Modus für ungestörte Nächte: Im aktivierten Schlafmodus werden Hinweistöne und die Touch-Steuerung an den Schlaf-Ohrhörern von auvisio deaktiviert. Unbeabsichtigte Eingaben während der Nacht bleiben damit aus, während Musik, Hörbücher oder entspannende Klänge ungestört weiterlaufen.

Flexible Steuerung direkt am Ohr oder Ladecase: Außerhalb des Sleep-Modus lassen sich Musikwiedergabe und Anrufe bequem über die Touch-Flächen der Ohrhörer bedienen. Zusätzlich ermöglicht das Farb-Touchdisplay am Ladecase den direkten Zugriff auf Lautstärke, Timer, Equalizer und weitere Funktionen.

Fünf Equalizer-Modi für individuellen Klang: Unterschiedliche Klangprofile passen die Wiedergabe an Musik, Hörbücher oder persönliche Hörgewohnheiten an. So lässt sich der Sound je nach Inhalt und Situation gezielt abstimmen.

Bis zu fünf Stunden Wiedergabe pro Ladung: Die Ohrhörer ermöglichen eine Musikwiedergabe von bis zu fünf Stunden. Das Ladecase versorgt die In-Ears unterwegs oder zwischen den Einsätzen mit neuer Energie und hält sie für die nächste Nutzung griffbereit.

Suchfunktion für schnell verlegte Ohrhörer: Eine integrierte Ortungsfunktion erleichtert das Wiederfinden einzelner Ohrhörer. Per akustischem Signal lassen sich verlegte In-Ears beispielsweise im Bett, auf dem Nachttisch oder zwischen Kissen schneller lokalisieren.
  • Ohrhörer jeweils mit Touch-Taste für einfache Steuerung von Musik, Gesprächen und Lautstärke
  • Bluetooth 5.4 für kabellose Verbindung mit Mobilgeräten, Reichweite: > 10 m
  • Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
  • Einstellbarer Timer zum Ausschalten der Musik nach 30, 60, 120 oder 180 Min.
  • Einstellbarer Erinnerungs-Timer: 5, 10, 30 oder 60 Min.
  • 5 Equalizer-Modi für Klang-Anpassung
  • Aktivierbarer Sleep-Modus: Deaktivieren von Hinweistönen und Touch-Steuerung der Ohrhörer
  • Unterstützt Google Assistant und Siri von Apple
  • Freisprech-Funktion für kabelloses Telefonieren über die Ohrhörer, Steuerung an Ohrhörer oder Ladebox
  • Ladebox mit LCD-Touch-Farbdisplay: Steuern von Anrufen, Musikwiedergabe, Sleep-Modus, Lautstärke, Equalizer, Timer, Sprache, Display-Helligkeit, Suchfunktion u.v.m.
  • Ohrhörer-Suchfunktion: löst einen Signalton im entsprechenden Ohrhörer aus
  • Empfindlichkeit Mikrofon: -42 dB, Empfindlichkeit Ohrhörer: 101 dB +/- 3 dB
  • Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz
  • Impedanz: 200 Ohm
  • Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IPX4
  • Optimale Ohranpassung mit 3 Paar Silikon-Ohrstöpseln in versch. Größen (S/M/L)
  • Stromversorgung Ohrhörer: jeweils integrierter Li-Ion-Akku mit 30 mAh für bis zu 5 Std. Musik / bis zu 3 Std. Telefonie / 60 Std. Standby, lädt per Ladebox
  • Stromversorgung Ladebox: integrierter Li-Ion-Akku mit 470 mAh für bis zu 3 Ohrhörer-Ladungen, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße Ohrhörer: 21 x 17 x 18 mm, Gewicht: ca. 2,8 g, Ladebox: 55 x 26 x 45 mm, Gewicht: ca. 55 g
  • Schlaf-Ohrhörer inklusive Ladebox, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), 3 Paar Silikon-Ohrstöpseln und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107489072

Der auvisio Schlaf-Ohrhörer für Seitenschläfer, Bluetooth, Sleep-Mode, mit Ladebox ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: AX-1233-625 zum Preis von 26,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.

Bildmaterial* zum Produkt:

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* Das hochaufgelöste Bildmaterial (300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de, https://www.pearl.ch/ und https://www.emall.com

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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