auvisio Mobiler Full-HD-IPS-Monitor EZM-315 mit 18,5"/47 cm, 120 Hz, USB-C, Standfuß

- Extra-großer, mobiler Full-HD-Monitor mit 18,5" / 47 cm Bilddiagonale
- IPS-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz für jederzeit beste Darstellung
- Bildübertragung an Monitor per USB-C und Mini-HDMI möglich
- Stromversorgung per mitgeliefertem USB-C-Netzteil mit 17,5 Watt
- Integrierte Stereolautsprecher und 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhöreranschluss
- Ständer integriert + VESA-M
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Über USB-C und HDMI lassen sich Notebooks, Tablets, Smartphones, Desktop-PCs und Spielkonsolen verbinden. Der Monitor dient als zusätzliche Bildschirmfläche für verschiedene Einsatzorte. Ein integrierter Standfuß ermöglicht die Positionierung in unterschiedlichen Winkeln.
Portables Design: Die kompakten Abmessungen erlauben den Transport in größeren Laptoptaschen. Das geringe Gewicht erleichtert die Mitnahme zu verschiedenen Arbeits- und Aufenthaltsorten.
- Externer Monitor mit 47 cm / 18,5" Bildschirmdiagonale, Seitenverhältnis: 16:9
- Perfekt als Gaming-Monitor für Smartphones, PS4 und XBox und als Zweitmonitor für Notebook und PCs
- IPS-Display für kontrastreiche und brillante Farben
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)
- Bildwiederholfrequenz: 120 Hz (Bilder/Sekunde)
- Großer 170°-Blickwinkel horizontal und vertikal
- Helligkeit: 250 cd/m², Kontrast: 1000:1
- USB-C für Anschluss an iPhone, Smartphones (z.B. Samsung DeX), Laptop, MacBook, PC und mehr
- Schnittstellen: 2x USB-C, Mini-HDMI, 3,5-mm-Klinkenbuchse (Kopfhöreranschluss)
- Integrierte Stereo-Lautsprecher: 2x 1 Watt
- Robust und bequem zu transportieren dank extra-dünnem Gehäuse mit Metallrahmen
- Integrierter Ständer zum Aufstellen und Aufhängen des Monitors
- Einfache Bedienung über 2 Tasten
- Leistungsaufnahme: 17,5 Watt (5 Volt, 3,5 A)
- Stromversorgung per USB-C-Netzteil (enthalten)
- Maße: 426 x 254 x 9 mm, Gewicht: 1,14 kg
- Monitor EZM-315 inklusive HDMI-Kabel (Mini-HDMI auf HDMI, 1 m), USB-Kabel (USB-C auf USB-C, 1 m), USB-C-Netzteil und deutscher Anleitung
Bilderlinks*:
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de
Bezugsquelle: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und https://www.emall.com