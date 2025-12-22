Kontakt
auvisio Mobiler Full-HD-IPS-Monitor EZM-315 mit 18,5"/47 cm, 120 Hz, USB-C, Standfuß

Großbildschirm für Smartphone und Tablet

Der portable Full-HD-Monitor EZM-315 von auvisio mit einer Bilddiagonale von 18,5 Zoll (47 cm) erweitert den Bildschirm von Smartphones, Tablets, Spielekonsolen und Laptops. Er ist damit ideal geeignet für Gaming, im Home-Office oder unterwegs auf Reisen! Das IPS-Display verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und unterstützt Bildübertragung per USB-C und Mini-HDMI. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes USB-C-Netzteil mit 17,5 Watt. Der integrierte Stereolautsprecher und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse ermöglichen die Audioausgabe. Ein integrierter Standfuß und die VESA-Halterung bieten flexible Aufstellmöglichkeiten.
  • Extra-großer, mobiler Full-HD-Monitor mit 18,5" / 47 cm Bilddiagonale
  • IPS-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz für jederzeit beste Darstellung
  • Bildübertragung an Monitor per USB-C und Mini-HDMI möglich
  • Stromversorgung per mitgeliefertem USB-C-Netzteil mit 17,5 Watt
  • Integrierte Stereolautsprecher und 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhöreranschluss
  • Ständer integriert + VESA-M
Full-HD-Auflösung mit 120 Hz: Der mobile IPS-Monitor von auvisio bietet Full-HD-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Der Blickwinkel beträgt 170 Grad. Die Darstellung eignet sich für Präsentationen, Gaming und Büroarbeit.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Über USB-C und HDMI lassen sich Notebooks, Tablets, Smartphones, Desktop-PCs und Spielkonsolen verbinden. Der Monitor dient als zusätzliche Bildschirmfläche für verschiedene Einsatzorte. Ein integrierter Standfuß ermöglicht die Positionierung in unterschiedlichen Winkeln.

Portables Design: Die kompakten Abmessungen erlauben den Transport in größeren Laptoptaschen. Das geringe Gewicht erleichtert die Mitnahme zu verschiedenen Arbeits- und Aufenthaltsorten.
  • Externer Monitor mit 47 cm / 18,5" Bildschirmdiagonale, Seitenverhältnis: 16:9
  • Perfekt als Gaming-Monitor für Smartphones, PS4 und XBox und als Zweitmonitor für Notebook und PCs
  • IPS-Display für kontrastreiche und brillante Farben
  • Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)
  • Bildwiederholfrequenz: 120 Hz (Bilder/Sekunde)
  • Großer 170°-Blickwinkel horizontal und vertikal
  • Helligkeit: 250 cd/m², Kontrast: 1000:1
  • USB-C für Anschluss an iPhone, Smartphones (z.B. Samsung DeX), Laptop, MacBook, PC und mehr
  • Schnittstellen: 2x USB-C, Mini-HDMI, 3,5-mm-Klinkenbuchse (Kopfhöreranschluss)
  • Integrierte Stereo-Lautsprecher: 2x 1 Watt
  • Robust und bequem zu transportieren dank extra-dünnem Gehäuse mit Metallrahmen
  • Integrierter Ständer zum Aufstellen und Aufhängen des Monitors
  • Einfache Bedienung über 2 Tasten
  • Leistungsaufnahme: 17,5 Watt (5 Volt, 3,5 A)
  • Stromversorgung per USB-C-Netzteil (enthalten)
  • Maße: 426 x 254 x 9 mm, Gewicht: 1,14 kg
  • Monitor EZM-315 inklusive HDMI-Kabel (Mini-HDMI auf HDMI, 1 m), USB-Kabel (USB-C auf USB-C, 1 m), USB-C-Netzteil und deutscher Anleitung
Der auvisio Mobile Full-HD-IPS-Monitor EZM-315 mit 18,5"/47 cm, 120 Hz, USB-C mit Standfuß und USB-C-Anschluss ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5861-625 zum Preis von 166,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5861_01_Full-HD-IPS-Monitor_EZM-315.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5861_02_Full-HD-IPS-Monitor_EZM-315.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5861_03_Full-HD-IPS-Monitor_EZM-315.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5861_04_Full-HD-IPS-Monitor_EZM-315.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5861_05_Full-HD-IPS-Monitor_EZM-315.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5861_06_Full-HD-IPS-Monitor_EZM-315.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5861_07_Full-HD-IPS-Monitor_EZM-315.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5861_08_Full-HD-IPS-Monitor_EZM-315.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5861_09_Full-HD-IPS-Monitor_EZM-315.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5861_10_Full-HD-IPS-Monitor_EZM-315.jpg

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

