auvisio Digitaler Funk-TV-Hörverstärker und Nackenlautsprecher KH-530, 3 Profile, DSP

- 3 Hörverstärker-Profile per DSP: Normal, Rauschunterdrückung, Sprachverbesserung
- Hoher Tragekomfort: ideal auch für Brillenträger, ohne Druck auf Brillenbügel
- Rechter und linker Lautsprecher unabhängig voneinander einstellbar
- Flexibel dank vieler Anschlüsse: HDMI (ARC, eARC, CEC), AUX-In, Toslink
- Starker Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 20 Std. Laufzeit
- Klangvoller Nackenlautsprecher mit 2x 1,5 Watt (RMS)
Kabellose Bewegungsfreiheit: Die Funkverbindung zwischen Nackenlautsprecher und Basisstation ermöglicht eine Reichweite von bis zu 10 Metern. Raumwechsel innerhalb der Wohnung beeinträchtigen die Klangqualität nicht. Kabel entfallen vollständig.
Einfache Bedienung: Große, gut erreichbare Tasten am Gerät regeln Lautstärke und Profilauswahl. Die Steuerung funktioniert ohne Menüführung oder App-Installation – besonders vorteilhaft für ältere Nutzer.
Ergonomischer Tragekomfort: Das Nackenbügel-Design sorgt für sicheren Halt ohne Verrutschen. Die Bauform gewährleistet gleichmäßige Klangverteilung bei hohem Tragekomfort, auch über längere Zeiträume.
Universelle Konnektivität: Die Basisstation bietet HDMI-Anschluss (mit eARC, ARC und CEC), optischen Digitaleingang sowie AUX-Klinkeneingang. Damit lassen sich Fernseher, Hi-Fi-Anlagen und andere Audioquellen anschließen.
- Digitaler Funk-TV-Hörverstärker und Nackenlautsprecher KH-530
- Praktische Dockingstation: lädt und verwahrt den Nackenlautsprecher
- Einstellbare Lautstärke für rechts und links
- 3 Hörverstärkungs-Profile: normal, Geräuschunterdrückung, Stimmverstärkung
- Ausgangsleistung: max. 2 x 1,5 Watt (RMS)
- Frequenzbereich: 200 - 5.000 Hz
- Musikleistung: 2x 1,5 Watt RMS, max. 6 Watt
- Übertragungs-Latenz: < 20 ms
- Kabellose Funk-Übertragung mit bis zu 10 Meter Reichweite
- Angenehmer Tragekomfort ohne Druckstellen dank OpenEar-Technologie
- Lange Akkulaufzeit: Bis zu 20 Stunden optimaler Klang ohne Aufladen
- Steuerung direkt am Nackenlautsprecher
- Eingänge: HDMI (ARC/eARC/CEC), optisch (Toslink), AUX-In (3,5 mm Klinkenbuchse)
- Stromversorgung Basisstation: per Netzteil
- Stromversorgung Nackenlautsprecher: Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh, lädt über die Basisstation
- Gesamtmaße: 23,9 x 18,1 x 6,7 cm, Gewicht: ca. 490 g
- Funk-TV-Hörverstärker und Nackenlautsprecher inklusive Basisstation, Netzteil und deutscher Anleitung
ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3932-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Auch als 2er-Set erhältlich:
auvisio 2er-Set Funk-TV-Hörverstärker & Nackenlautsprecher KH-530, 3 Profile, DSP
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3932_01_Funk-TV-Hoerverstaerker.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3932_02_Funk-TV-Hoerverstaerker.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3932_03_Funk-TV-Hoerverstaerker.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3932_04_Funk-TV-Hoerverstaerker.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3932_05_Funk-TV-Hoerverstaerker.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3932_06_Funk-TV-Hoerverstaerker.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3932_07_Funk-TV-Hoerverstaerker.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3932_08_Funk-TV-Hoerverstaerker.jpg
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de
Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und https://www.emall.com