auvisio Digitaler Funk-TV-Hörverstärker und Nackenlautsprecher KH-530, 3 Profile, DSP

Drahtlose TV-Klangübertragung für bessere Verständlichkeit

(lifePR) (Buggingen, )
Kabelloser TV-Ton in optimierter Klangqualität: Der digitale Funk-Hörverstärker und Nackenlautsprecher KH-530 von auvisio überträgt den Ton vom TV-Gerät kabellos mit einer Reichweite von bis zu zehn Metern. Er verfügt über drei DSP-Hörverstärker-Profile: „Normal”, „Rauschunterdrückung” und „Sprachverbesserung”. Die rechten und linken Lautsprecher (jeweils 1,5 Watt RMS) lassen sich unabhängig voneinander einstellen – optimal für Menschen mit Hörgeräten. Die Basisstation bietet HDMI (ARC/eARC/CEC), einen optischen Digitaleingang und einen AUX-Anschluss für verschiedene Audioquellen. Der Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh ermöglicht eine Betriebszeit von bis zu 20 Stunden. Dank des ergonomischen Designs ist der Hörverstärker auch für Brillenträger geeignet.
  • 3 Hörverstärker-Profile per DSP: Normal, Rauschunterdrückung, Sprachverbesserung
  • Hoher Tragekomfort: ideal auch für Brillenträger, ohne Druck auf Brillenbügel
  • Rechter und linker Lautsprecher unabhängig voneinander einstellbar
  • Flexibel dank vieler Anschlüsse: HDMI (ARC, eARC, CEC), AUX-In, Toslink
  • Starker Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 20 Std. Laufzeit
  • Klangvoller Nackenlautsprecher mit 2x 1,5 Watt (RMS)
Direkter Fernsehton ohne Lautstärkeprobleme: Der Funk-Hörverstärker und Nackenlautsprecher von auvisio überträgt den TV-Ton klar und deutlich. Drei voreingestellte Hörprofile optimieren den Klang für unterschiedliche Anforderungen – etwa zur Sprachverständlichkeit oder Geräuschunterdrückung. Die Fernsehlautstärke kann dadurch niedrig bleiben, während der Ton trotzdem gut verständlich ankommt.

Kabellose Bewegungsfreiheit: Die Funkverbindung zwischen Nackenlautsprecher und Basisstation ermöglicht eine Reichweite von bis zu 10 Metern. Raumwechsel innerhalb der Wohnung beeinträchtigen die Klangqualität nicht. Kabel entfallen vollständig.

Einfache Bedienung: Große, gut erreichbare Tasten am Gerät regeln Lautstärke und Profilauswahl. Die Steuerung funktioniert ohne Menüführung oder App-Installation – besonders vorteilhaft für ältere Nutzer.

Ergonomischer Tragekomfort: Das Nackenbügel-Design sorgt für sicheren Halt ohne Verrutschen. Die Bauform gewährleistet gleichmäßige Klangverteilung bei hohem Tragekomfort, auch über längere Zeiträume.

Universelle Konnektivität: Die Basisstation bietet HDMI-Anschluss (mit eARC, ARC und CEC), optischen Digitaleingang sowie AUX-Klinkeneingang. Damit lassen sich Fernseher, Hi-Fi-Anlagen und andere Audioquellen anschließen.
  • Digitaler Funk-TV-Hörverstärker und Nackenlautsprecher KH-530
  • Praktische Dockingstation: lädt und verwahrt den Nackenlautsprecher
  • Einstellbare Lautstärke für rechts und links
  • 3 Hörverstärkungs-Profile: normal, Geräuschunterdrückung, Stimmverstärkung
  • Ausgangsleistung: max. 2 x 1,5 Watt (RMS)
  • Frequenzbereich: 200 - 5.000 Hz
  • Musikleistung: 2x 1,5 Watt RMS, max. 6 Watt
  • Übertragungs-Latenz: < 20 ms
  • Kabellose Funk-Übertragung mit bis zu 10 Meter Reichweite
  • Angenehmer Tragekomfort ohne Druckstellen dank OpenEar-Technologie
  • Lange Akkulaufzeit: Bis zu 20 Stunden optimaler Klang ohne Aufladen
  • Steuerung direkt am Nackenlautsprecher
  • Eingänge: HDMI (ARC/eARC/CEC), optisch (Toslink), AUX-In (3,5 mm Klinkenbuchse)
  • Stromversorgung Basisstation: per Netzteil
  • Stromversorgung Nackenlautsprecher: Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh, lädt über die Basisstation
  • Gesamtmaße: 23,9 x 18,1 x 6,7 cm, Gewicht: ca. 490 g
  • Funk-TV-Hörverstärker und Nackenlautsprecher inklusive Basisstation, Netzteil und deutscher Anleitung
Der auvisio Digitaler Funk-TV-Hörverstärker und Nackenlautsprecher, 3 Profile und DSP

ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3932-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:
auvisio 2er-Set Funk-TV-Hörverstärker & Nackenlautsprecher KH-530, 3 Profile, DSP

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

