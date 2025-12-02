Kontakt
PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland
Ansprechpartner:in Frau Dr. Eyla Hassenpflug +49 7631 360404
auvisio 2in1-Akku-TV-Nackenlautsprecher KH-535 mit Bluetooth, Freisprechen, MP3

Volles Heimkino-Erlebnis: Kabellos und ungestört

(Buggingen, )
Kabelloser Sound für Arbeit, TV-Ton und Musik - ohne Kopfhörer: Der 2-in-1-Akku-TV-Nackenlautsprecher KH-535 von auvisio kombiniert passive Stereo-Lautsprecher mit Bassverstärkung und erreicht eine Musikleistung von 2 x 3 Watt RMS bei 12 Watt Spitzenleistung. Das Gerät verfügt über Bluetooth-Konnektivität per mitgeliefertem USB-Transmitter mit 20 Metern Reichweite sowie über einen AUX-Eingang für kabelgebundene Verbindungen. Der integrierte MP3-Player mit microSD-Slot unterstützt Speicherkarten bis 32 GB und die Formate MP3, WMA und WAV. Die Freisprechfunktion ermöglicht Telefonate ohne Handhaltung. Der Li-Ion-Akku mit 600 mAh bietet bis zu 13 Stunden Spielzeit und 1.200 Stunden Stand-by-Betrieb.
  • Passive Stereo-Lautsprecher mit Bassverstärkung
  • Musikleistung (RMS) 2x 3 W, Spitzenleistung 12 W, Frequenzbereich 200 Hz - 5 kHz
  • Integrierte Freisprechfunktion für freihändiges Telefonieren
  • Eingebauter MP3 Player mit microSD-Slot bis 32 GB, unterstützt MP3, WMA, WAV
  • Bluetooth-Transmitter-USB-Stick (20 m Reichweite), Verbindung auch per AUX-In
  • Li-Ion-Akku mit 600 mAh für bis zu 13 Std. Spielzeit, 1.200 Std. Standby
Kabelloser Sound ohne Kopfhörer: Der 2-in-1-Nackenlautsprecher von auvisio liegt direkt auf den Schultern auf und lenkt TV-Ton und Musik gezielt zum Ohr. Serien, Filme oder Podcasts lassen sich in angenehmer Lautstärke hören, ohne die Umgebung zu stören. Der flexible Soundriegel ersetzt klassische Bluetooth-Lautsprecher und TV-Kopfhörer.

Freisprechen während der Nutzung: Das eingebaute Mikrofon ermöglicht Telefongespräche ohne Griff zum Smartphone – beim Entspannen auf dem Sofa oder beim Kochen bleiben beide Hände frei.

Musik auch ohne Smartphone: Der integrierte MP3-Player mit microSD-Steckplatz spielt die eigene Musiksammlung ab – praktisch für Garten, Terrasse oder unterwegs.

Mehrere Stunden Akkulaufzeit: Der eingebaute Akku liefert Energie für ausgedehnte Nutzung. Das Aufladen erfolgt per USB-Kabel, unabhängig von Steckdosen in der Nähe.

Stabile Bluetooth-Verbindung: Bluetooth 5.3 sorgt für zuverlässige, kabellose Verbindung zu Smartphones und Tablets. Audioinhalte werden in hoher Qualität ohne Verzögerung übertragen.
  • TV-Nackenlautsprecher mit Stereo-Sound und integrierter Freisprechfunktion
  • Einfache Wiedergabe von TV-Gerät (über Klinke-Kabel), per Bluetooth von Smartphone, Tablet-PC u.v.m., per USB-Transmitter mit Bluetooth vom PC und TV oder von microSD-Speicherkarte
  • Ausgangsleistung: 2x 3 Watt (RMS), max. 12 Watt (Spitzenleistung)
  • Frequenzbereich: 200 - 5.000 Hz
  • Bluetooth 5.3 zur kabellosen Übertragung mit bis zu 20 Meter Reichweite
  • USB-Dongle zum Anschluss am PC, mit Audio-Eingang (3,5 mm Klinke) für externe Audioquellen
  • Integrierter MP3-Player im Nackenlautsprecher
  • Steckplatz für microSD(HC)-Speicherkarte bis 32 GB (bitte dazu bestellen), unterstützt MP3, WMA, WAV
  • Angenehmer Tragekomfort ohne Druckstellen: einfach auf die Schulter legen
  • Lange Akkulaufzeit: bis zu 13 Stunden feinster Klang ohne Aufladen
  • Steuerung direkt am Nackenlautsprecher: Lautstärke, MP3-Wiedergabe, Freisprechen
  • Kann bei Kopplung mit Smartphone per Bluetooth auch als Freisprecheinrichtung genutzt werden
  • Stromversorgung Nackenlautsprecher: Li-Ion-Akku mit 600 mAh für bis zu 13 Stunden Laufzeit (bis zu 1.200 Stunden Stand-by), lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Stromversorgung Bluetooth-Transmitter: per USB über PC/TV oder USB-Netzteil (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße Nackenlautsprecher: 20,5 x 20,3 x 2,3 cm, Gewicht: ca. 223 g
  • Maße Bluetooth-Transmitter: 55 x 21 x 9 mm, Gewicht: ca. 8 g
  • Nackenlautsprecher KH-535 inklusive USB-Transmitter, Audiokabel (Klinke 3,5 mm auf 3,5 mm), USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Der auvisio 2in1-Akku-TV-Nackenlautsprecher KH-535 mit Bluetooth, Freisprechen und MP3 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3948-625 zum Preis von 34,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

