auvisio 2in1-Akku-TV-Nackenlautsprecher KH-535 mit Bluetooth, Freisprechen, MP3

- Passive Stereo-Lautsprecher mit Bassverstärkung
- Musikleistung (RMS) 2x 3 W, Spitzenleistung 12 W, Frequenzbereich 200 Hz - 5 kHz
- Integrierte Freisprechfunktion für freihändiges Telefonieren
- Eingebauter MP3 Player mit microSD-Slot bis 32 GB, unterstützt MP3, WMA, WAV
- Bluetooth-Transmitter-USB-Stick (20 m Reichweite), Verbindung auch per AUX-In
- Li-Ion-Akku mit 600 mAh für bis zu 13 Std. Spielzeit, 1.200 Std. Standby
Freisprechen während der Nutzung: Das eingebaute Mikrofon ermöglicht Telefongespräche ohne Griff zum Smartphone – beim Entspannen auf dem Sofa oder beim Kochen bleiben beide Hände frei.
Musik auch ohne Smartphone: Der integrierte MP3-Player mit microSD-Steckplatz spielt die eigene Musiksammlung ab – praktisch für Garten, Terrasse oder unterwegs.
Mehrere Stunden Akkulaufzeit: Der eingebaute Akku liefert Energie für ausgedehnte Nutzung. Das Aufladen erfolgt per USB-Kabel, unabhängig von Steckdosen in der Nähe.
Stabile Bluetooth-Verbindung: Bluetooth 5.3 sorgt für zuverlässige, kabellose Verbindung zu Smartphones und Tablets. Audioinhalte werden in hoher Qualität ohne Verzögerung übertragen.
- TV-Nackenlautsprecher mit Stereo-Sound und integrierter Freisprechfunktion
- Einfache Wiedergabe von TV-Gerät (über Klinke-Kabel), per Bluetooth von Smartphone, Tablet-PC u.v.m., per USB-Transmitter mit Bluetooth vom PC und TV oder von microSD-Speicherkarte
- Ausgangsleistung: 2x 3 Watt (RMS), max. 12 Watt (Spitzenleistung)
- Frequenzbereich: 200 - 5.000 Hz
- Bluetooth 5.3 zur kabellosen Übertragung mit bis zu 20 Meter Reichweite
- USB-Dongle zum Anschluss am PC, mit Audio-Eingang (3,5 mm Klinke) für externe Audioquellen
- Integrierter MP3-Player im Nackenlautsprecher
- Steckplatz für microSD(HC)-Speicherkarte bis 32 GB (bitte dazu bestellen), unterstützt MP3, WMA, WAV
- Angenehmer Tragekomfort ohne Druckstellen: einfach auf die Schulter legen
- Lange Akkulaufzeit: bis zu 13 Stunden feinster Klang ohne Aufladen
- Steuerung direkt am Nackenlautsprecher: Lautstärke, MP3-Wiedergabe, Freisprechen
- Kann bei Kopplung mit Smartphone per Bluetooth auch als Freisprecheinrichtung genutzt werden
- Stromversorgung Nackenlautsprecher: Li-Ion-Akku mit 600 mAh für bis zu 13 Stunden Laufzeit (bis zu 1.200 Stunden Stand-by), lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Stromversorgung Bluetooth-Transmitter: per USB über PC/TV oder USB-Netzteil (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße Nackenlautsprecher: 20,5 x 20,3 x 2,3 cm, Gewicht: ca. 223 g
- Maße Bluetooth-Transmitter: 55 x 21 x 9 mm, Gewicht: ca. 8 g
- Nackenlautsprecher KH-535 inklusive USB-Transmitter, Audiokabel (Klinke 3,5 mm auf 3,5 mm), USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3948_01_2in1-Akku-TV-Nackenlautsprecher.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3948_02_2in1-Akku-TV-Nackenlautsprecher.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3948_03_2in1-Akku-TV-Nackenlautsprecher.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3948_04_2in1-Akku-TV-Nackenlautsprecher.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3948_05_2in1-Akku-TV-Nackenlautsprecher.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3948_06_2in1-Akku-TV-Nackenlautsprecher.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3948_07_2in1-Akku-TV-Nackenlautsprecher.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3948_08_2in1-Akku-TV-Nackenlautsprecher.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3948_09_2in1-Akku-TV-Nackenlautsprecher.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3948_10_2in1-Akku-TV-Nackenlautsprecher.jpg
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de