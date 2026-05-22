VisorTech WLAN-Wildkamera WK-665.app mit 50 MP, interpolierter 4K-Auflösung & No-Glow-IRs

- WLAN und kostenlose App für Android & iOS: für Einstellungen, Live-View und mehr
- Nachtsicht dank No-Glow-IR-LEDs mit 940 nm-Wellenlänge
- Extra-schnelle 0,3 Sekunden Auslöse-Zeit
- Bis zu 20 Meter PIR-Reichweite
- Integriertes Farbdisplay mit 5,1 cm (2") Diagonale
- Bis zu 3 Monate Stand-by bei Batteriebetrieb
Auslösezeit von 0,3 Sekunden: Der Bewegungssensor erfasst Tiere bis zu 30 Meter weit und löst in 0,3 Sekunden aus – schnell genug, um auch scheues Wild zu erfassen, das sich nur kurz im Erfassungsbereich aufhält.
Fernzugriff per WLAN und App:Über die kostenlose App für Android und iOS lassen sich Aufnahmen abrufen, das Live-Bild einsehen und Einstellungen anpassen – ohne die Kamera abzubauen oder den Standort aufzusuchen. Ein integriertes Farbdisplay ermöglicht zusätzlich die schnelle Sichtprüfung direkt vor Ort.
Bis zu drei Monate Standby-Betrieb:Der sparsame Batteriebetrieb ermöglicht eine Standby-Zeit von bis zu drei Monaten – ideal für abgelegene Futterstellen oder Naturflächen ohne Stromanschluss. Aufgenommen werden hochauflösende Fotos sowie interpolierte 4K-Videos.
- WLAN-Wildkamera zur Tierbeobachtung bei Tag und Nacht
- PIR-Bewegungssensor für automatische Aufnahmen: nur 0,3 Sek. Auslöser-Zeit
- PIR-Erfassungswinkel: 90°, Reichweite: bis zu 30 m
- IR-LEDs für Nachtsicht
- Zeitraffer-Funktion (Time-Lapse) für Aufnahmen unabhängig von Bewegungserkennung in bestimmten Zeitintervallen (5 Min. bis 24 Std.)
- Serienbild-Funktion (Multi-Shot): bis zu 9 Bilder nacheinander aufnehmen
- WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz), bis zu 30 m Reichweite
- Kostenlose App für Android und iOS: für Einstellungen, Live-View, Aufnahmen und zum Übertragen von Aufnahme auf Mobilgerät
- Hochauflösende Video-Aufnahmen: 4K (interpoliert), Full HD (1080p), HD (720p), VGA, Video-Länge: 5 Sek. bis 90 Sek.
- Foto-Auflösung: 50 / 36 / 24 / 20 / 16 / 12 / 8 / 5 / 3 / 1 MP
- Aufnahme-Format: JPG / MP4 (H.264)
- Integrierter 5,1-cm-Farb-Monitor (2") zum Kontrollieren von Einstellungen und Aufnahmen
- Wetterfestes Gehäuse: IP65
- Verbindung mit Computer per USB: zum Übertragen von Aufnahmen
- Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 256 GB (bitte dazu bestellen)
- Stromversorgung: 4 Batterien Typ AA / Mignon für bis zu 3 Monate Standby oder per 6-V-Netzteil (Batterien und/oder Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße: 112 x 88 x 61 mm, Gewicht: ca. 200 g
- Wildkamera WK-665.app inklusive Befestigungsgurt, USB-Kabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
& No-Glow-IRs ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7061-625 zum
Preis von 49,99 EUR erhältlich.
Bilderlinks*:
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