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PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Frau Dr. Eyla Hassenpflug +49 7631 360404
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VisorTech WLAN-Wildkamera WK-665.app mit 50 MP, interpolierter 4K-Auflösung & No-Glow-IRs

Wildtiere direkt über das Smartphone bequem bei Tag und Nacht beobachten

(lifePR) (Buggingen, )
Die WLAN-Wildkamera „WK-665.app“ von VisorTech nimmt Fotos mit 50 Megapixeln sowie Videos in interpolierter 4K-Auflösung auf. Sie überträgt Aufnahmen per WLAN direkt auf ein Smartphone oder Tablet. Mithilfe der kostenlosen App für Android und iOS können die Aufnahmen abgerufen, ein Live-View genutzt und Einstellungen angepasst werden. Die No-Glow-Infrarot-LEDs mit einer Wellenlänge von 940 Nanometern arbeiten nachts vollständig unsichtbar. Der PIR-Sensor erfasst Bewegungen bis zu einer Entfernung von 20 Metern und erstellt Aufnahmen mit einer Auslösezeit von nur 0,3 Sekunden.  Ein integriertes Farbdisplay mit 5,1 cm Diagonale ermöglicht die Sichtprüfung direkt vor Ort. Im Batteriebetrieb erreicht die Kamera eine Standby-Zeit von bis zu drei Monaten und ist somit für den Dauereinsatz an abgelegenen Standorten, beispielsweise im Wald, auf dem Grundstück oder an der Gartenlaube, geeignet.
  • WLAN und kostenlose App für Android & iOS: für Einstellungen, Live-View und mehr
  • Nachtsicht dank No-Glow-IR-LEDs mit 940 nm-Wellenlänge
  • Extra-schnelle 0,3 Sekunden Auslöse-Zeit
  • Bis zu 20 Meter PIR-Reichweite
  • Integriertes Farbdisplay mit 5,1 cm (2") Diagonale
  • Bis zu 3 Monate Stand-by bei Batteriebetrieb
Wildbeobachtung bei Tag und Nacht:Die No-Glow-Infrarottechnik mit 940 Nanometer der 4K-WLAN-Wildkamera mit App von VisorTech arbeitet nachts vollständig unsichtbar – kein sichtbares Leuchten, das Tiere aufschrecken könnte. Bewegungen werden zuverlässig erfasst, während Wildtiere in ihrem natürlichen Rhythmus bleiben.

Auslösezeit von 0,3 SekundenDer Bewegungssensor erfasst Tiere bis zu 30 Meter weit und löst in 0,3 Sekunden aus – schnell genug, um auch scheues Wild zu erfassen, das sich nur kurz im Erfassungsbereich aufhält.

Fernzugriff per WLAN und App:Über die kostenlose App für Android und iOS lassen sich Aufnahmen abrufen, das Live-Bild einsehen und Einstellungen anpassen – ohne die Kamera abzubauen oder den Standort aufzusuchen. Ein integriertes Farbdisplay ermöglicht zusätzlich die schnelle Sichtprüfung direkt vor Ort.

Bis zu drei Monate Standby-Betrieb:Der sparsame Batteriebetrieb ermöglicht eine Standby-Zeit von bis zu drei Monaten – ideal für abgelegene Futterstellen oder Naturflächen ohne Stromanschluss. Aufgenommen werden hochauflösende Fotos sowie interpolierte 4K-Videos.
  • WLAN-Wildkamera zur Tierbeobachtung bei Tag und Nacht
  • PIR-Bewegungssensor für automatische Aufnahmen: nur 0,3 Sek. Auslöser-Zeit
  • PIR-Erfassungswinkel: 90°, Reichweite: bis zu 30 m
  • IR-LEDs für Nachtsicht
  • Zeitraffer-Funktion (Time-Lapse) für Aufnahmen unabhängig von Bewegungserkennung in bestimmten Zeitintervallen (5 Min. bis 24 Std.)
  • Serienbild-Funktion (Multi-Shot): bis zu 9 Bilder nacheinander aufnehmen
  • WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz), bis zu 30 m Reichweite
  • Kostenlose App für Android und iOS: für Einstellungen, Live-View, Aufnahmen und zum Übertragen von Aufnahme auf Mobilgerät
  • Hochauflösende Video-Aufnahmen: 4K (interpoliert), Full HD (1080p), HD (720p), VGA, Video-Länge: 5 Sek. bis 90 Sek.
  • Foto-Auflösung: 50 / 36 / 24 / 20 / 16 / 12 / 8 / 5 / 3 / 1 MP
  • Aufnahme-Format: JPG / MP4 (H.264)
  • Integrierter 5,1-cm-Farb-Monitor (2") zum Kontrollieren von Einstellungen und Aufnahmen
  • Wetterfestes Gehäuse: IP65
  • Verbindung mit Computer per USB: zum Übertragen von Aufnahmen
  • Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 256 GB (bitte dazu bestellen)
  • Stromversorgung: 4 Batterien Typ AA / Mignon für bis zu 3 Monate Standby oder per 6-V-Netzteil (Batterien und/oder Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße: 112 x 88 x 61 mm, Gewicht: ca. 200 g
  • Wildkamera WK-665.app inklusive Befestigungsgurt, USB-Kabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Die VisorTech WLAN-Wildkamera WK-665.app mit 50 MP, interpolierter 4K-Auflösung
& No-Glow-IRs ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7061-625 zum
Preis von 49,99 EUR erhältlich.

Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7061_01_WLAN-Wildkamera_WK-665.app.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7061_02_WLAN-Wildkamera_WK-665.app.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7061_03_WLAN-Wildkamera_WK-665.app.jpg
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https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7061_09_WLAN-Wildkamera_WK-665.app.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7061_10_WLAN-Wildkamera_WK-665.app.jpg

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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