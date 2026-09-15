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VisorTech Smartes Fingerabdruck-Vorhängeschloss, Bluetooth, App, Akku, IPX8

Spind & Kellerabteil lassen sich bequem mit nur einem Fingertipp oder per App öffnen

(lifePR) (Buggingen, )
Schlüssellos und smart: Das VisorTech Fingerabdruck-Vorhängeschloss lässt sich per Fingerscan oder App öffnen und kann bis zu 20 verschiedene Fingerabdrücke speichern. Über Bluetooth verbindet sich das Schloss mit dem Smartphone oder Tablet. Die kostenlose ELESION-App übernimmt die Entriegelung und Zugangsverwaltung. Dank IPX8 ist das Schloss wasserdicht und auch für den Außeneinsatz geeignet. Der integrierte Akku lässt sich bequem per USB-C laden. So bleibt der Zugang zum Kellerabteil, dem Spind, Gartentor oder Schuppen flexibel, sicher und ohne lästige Schlüsselsuche.
  • Mit Fingerabdruck-Sensor und App: kein Schlüssel nötig, einfach Finger scannen
  • Bis zu 20 Fingerabdrücke speicherbar
  • Bluetooth für kabellose Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC
  • Kostenlose App "ELESION" für Entriegelung, Einrichten von Zugängen und mehr
  • Wasserdicht: IPX8
  • Integrierter Akku, lädt per USB-C
Schlüsselloser Zugang per Fingerabdruck: Das smarte Vorhängeschloss von VisorTech lässt sich ganz einfach per Fingerabdruck öffnen und macht klassische Schlüssel oder Zahlencodes überflüssig. Alternativ kann das Schloss auch per Bluetooth und über die zugehörige ELESION-App entriegelt werden. Es ist somit ideal für Spinde, Kellerabteile, Gartentore oder Schuppen.

Robuste Bauweise für drinnen und draußen: Das Gehäuse aus widerstandsfähiger Zinklegierung ist für den täglichen Einsatz ausgelegt und schützt zuverlässig vor Nässe. Damit eignet sich das Vorhängeschloss auch für geschützte Außenbereiche und wechselnde Witterungsbedingungen.

Bis zu 20 Fingerabdrücke speichern: Mehrere Personen erhalten bei Bedarf direkten Zugang, ohne, dass man einen Schlüssel weitergeben muss. Bis zu 20 Fingerabdrücke lassen sich im Schloss hinterlegen und flexibel verwalten.

Zugriffsrechte bequem per App steuern: Über die App lassen sich Berechtigungen dauerhaft oder zeitlich begrenzt vergeben. So kann beispielsweise Familienmitgliedern regelmäßiger Zugang gewährt werden, während temporäre Freigaben für Nachbarn, Freunde oder andere Personen nur für einen festgelegten Zeitraum gelten.
  • Vorhängeschloss mit Fingerabdruck-Sensor und App: kein Schlüssel nötig, einfach Finger scannen
  • Bis zu 20 Fingerabdrücke speicherbar
  • Bluetooth für kabellose Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC
  • Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Entriegelung sowie zum Einrichten temporärer und permanenter Zugänge per Fingerabdruck u.v.m.
  • Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life-und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden
  • Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet
  • Wasserdicht: IPX8
  • Stabiles Gehäuse aus Zinklegierung
  • Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 180 mAh für bis zu 12 Monate Standby, lädt per USB-C (USB-A-Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße: 47 x 76 x 14 mm, Gewicht: 77 g
  • Vorhängeschloss inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107488648
Das VisorTech Smartes Fingerabdruck-Vorhängeschloss, Bluetooth, App, Akku, IPX8 ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: CX-2983-625 zum Preis von 19,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.

Bildmaterial* zum Produkt:
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* Das hochaufgelöste Bildmaterial (300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.dehttps://www.pearl.ch/ und https://www.emall.com

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