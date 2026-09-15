VisorTech Smartes Fingerabdruck-Vorhängeschloss, Bluetooth, App, Akku, IPX8

- Mit Fingerabdruck-Sensor und App: kein Schlüssel nötig, einfach Finger scannen
- Bis zu 20 Fingerabdrücke speicherbar
- Bluetooth für kabellose Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC
- Kostenlose App "ELESION" für Entriegelung, Einrichten von Zugängen und mehr
- Wasserdicht: IPX8
- Integrierter Akku, lädt per USB-C
Robuste Bauweise für drinnen und draußen: Das Gehäuse aus widerstandsfähiger Zinklegierung ist für den täglichen Einsatz ausgelegt und schützt zuverlässig vor Nässe. Damit eignet sich das Vorhängeschloss auch für geschützte Außenbereiche und wechselnde Witterungsbedingungen.
Bis zu 20 Fingerabdrücke speichern: Mehrere Personen erhalten bei Bedarf direkten Zugang, ohne, dass man einen Schlüssel weitergeben muss. Bis zu 20 Fingerabdrücke lassen sich im Schloss hinterlegen und flexibel verwalten.
Zugriffsrechte bequem per App steuern: Über die App lassen sich Berechtigungen dauerhaft oder zeitlich begrenzt vergeben. So kann beispielsweise Familienmitgliedern regelmäßiger Zugang gewährt werden, während temporäre Freigaben für Nachbarn, Freunde oder andere Personen nur für einen festgelegten Zeitraum gelten.
- Vorhängeschloss mit Fingerabdruck-Sensor und App: kein Schlüssel nötig, einfach Finger scannen
- Bis zu 20 Fingerabdrücke speicherbar
- Bluetooth für kabellose Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC
- Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Entriegelung sowie zum Einrichten temporärer und permanenter Zugänge per Fingerabdruck u.v.m.
- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life-und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden
- Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet
- Wasserdicht: IPX8
- Stabiles Gehäuse aus Zinklegierung
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 180 mAh für bis zu 12 Monate Standby, lädt per USB-C (USB-A-Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße: 47 x 76 x 14 mm, Gewicht: 77 g
- Vorhängeschloss inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107488648
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