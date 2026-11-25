VisorTech Smarter Tür-Schließzylinder TSZ-810, Fingerabdruck, Code, RFID, Bluetooth, App
Extra-schmal für die Tür: komfortabel öffnen und Zugänge per App verwalten
AUF EINEN BLICK
✓ Extra-schmale Bauform für eine platzsparende Türlösung
✓ Flexibel öffnen per Fingerabdruck, Zahlencode, RFID-Karte, Schlüssel oder App
✓ Bis zu 200 Zugänge speichern und Berechtigungen bequem per App verwalten
✓ LED-Display zeigt Batteriestand, Datum, Uhrzeit, Menü und Eingaben
✓ Bis zu 12 Monate Batterielaufzeit für seltene Batteriewechsel
✓ Wetterfest nach IP55: auch für Haustüren geeignet
Fünf Wege zur Tür: Der elektronische Tür-Schließzylinder von VisorTech öffnet per Fingerabdruck, RFID-Karte, sechs- bis zehnstelligem Zahlencode, Schlüssel oder App. So wählt jeder Nutzer die Zugangsart, die zum eigenen Alltag passt. Ein LED-Display zeigt Batteriestand, Datum, Uhrzeit, das Gerätemenü und die Eingaben an.
Zugänge per App verwalten: Bis zu 200 Berechtigungen nimmt der Schließzylinder auf, davon bis zu 10 für Administratoren und 190 für normale Nutzer. Gespeichert werden Zahlencodes, RFID-Karten und Fingerabdrücke. Die kostenlose App für iOS und Android verbindet sich per Bluetooth mit dem Schloss. Sie dient zum Öffnen der Tür ebenso wie zur Verwaltung der Zugangsberechtigungen. Wer die Tür auch aus der Ferne steuern möchte, ergänzt ein optionales WLAN-Gateway.
Schmal und wetterfest: Der TSZ-810 passt in Türen ab 2,5 cm Stärke. Da er nach IP55 wetterfest ist, eignet er sich auch für Haustüren. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und Kunststoff.
Lange Laufzeit: Vier Batterien vom Typ AAA versorgen das Schloss bis zu zwölf Monate lang mit Strom. Sie sind separat zu bestellen. Ausgelegt ist der Schließzylinder auf bis zu 10 Millionen Schließvorgänge.
• Smarter, elektronischer Tür-Schließzylinder in extra-schmaler Bauform
• Zum Öffnen einer Tür per Fingerabdruck, RFID-Karte, Zahlencode (6- bis 10- stellig), Schlüssel oder App
• LED-Display: zeigt Batteriestand, Datum, Uhrzeit, Gerätemenü und Eingaben
• Insgesamt 200 Zugänge speicherbar: bis zu 10 Admins und 190 normale Nutzer (Zahlencodes, RFID-Karten und Fingerabdrücke)
• Bluetooth für Verbindung mit Smartphone oder Tablet-PC
• Kostenlose App für iOS und Android: zum Öffnen der Tür per Mobilgerät sowie zur Verwaltung der Zugangsberechtigungen
• Weltweite Steuerung per optionalem WLAN-Gateway (bitte dazu bestellen)
• Für Türen ab 2,5 cm Stärke
• Wetterfest: IP55
• Material: Edelstahl und Kunststoff (PC)
• Langlebig: bis zu 10 Millionen Schließ-Vorgänge
• 7 einstellbare Menü-Sprachen: Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch
• Stromversorgung: 4 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen) für bis zu 12 Monate Laufzeit
• Zylinder-Maße innen: 30 – 70 mm (inklusive Schließzylinderverlängerung), außen: 30 – 45 mm
• Maße: 135 x 132 x 36 mm, Gewicht: ca. 600 g
• Tür-Schließzylinder TSZ-810 inklusive 2 Abdeckplatten, 2 Silikonhüllen, 3 RFID-Karten, 2 Schlüssel, Sechskantschlüssel, Schließzylinderverlängerung, Befestigungsschrauben, Befestigungs-Halterung und Abstandshalter, Distanzstück und deutscher Anleitung
• EAN: 4022107488792
Der VisorTech Smarter Tür-Schließzylinder TSZ-810, Fingerabdruck, Code, RFID, Bluetooth, App ist ab sofort bei pearl.de unter der Best.-Nr. JX-8140-625 zum Preis von 139,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.
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