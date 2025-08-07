Kontakt
VisorTech Elektronischer Tür-Schließzylinder TSZ-590, App, RFID, Fingerscan, PIN, IP54

Bequem ohne Schlüssel per Zahlencode, Transponder & App aufschließen

(lifePR) (Buggingen, )
Der Tür-Schließzylinder TSZ-590 von VisorTech lässt sich per App, Fingerabdruck, PIN-Code oder RFID-Schlüssel öffnen und über die kostenlose „ELESION“-App bequem verwalten. Es können bis zu 60 Berechtigungen plus 10 Admin-Berechtigungen gespeichert werden. Die wetterfeste IP55-Bauweise und die USB-C-Notstromversorgung garantieren maximale Zuverlässigkeit. Das System läuft mit Standard-AAA-Batterien bis zu 12 Monate und passt in Türen von 50–100 mm Dicke. Somit ist er ideal, um Familienmitgliedern, Gästen oder Angestellten Zutritt zu Haus, Ferienwohnung oder Büro zu ermöglichen!
  • Tür-Schließzylinder zum Öffnen per Fingerabdruck, Zahlencode und RFID-Schlüssel
  • Kostenlose App "ELESION" für einfache Zugriffs-Verwaltung und zum Öffnen
  • Wetterfest nach IP55 und Notstromversorgung per USB-C
  • Für Türen mit 50 - 100 mm Dicke
  • Bis zu 60 Berechtigungen speicherbar, inklusive 10 Admin-Berechtigungen
  • Betrieb über Standard-Batterien Typ AAA mit bis zu 12 Monaten Laufzeit
Mit dem elektronischen Tür-Schließzylinder TSZ-590 von VisorTech lässt sich die Tür ganz einfach per Fingertipp, durch Eingabe einer PIN oder per Transponder entriegeln. Damit benötigt man keinen klassischen Schlüssel mehr - ideal für Haus, Büro, Ferienwohnung und mehr.

Zum Öffnen der Tür lassen sich bis zu 50 Benutzerkonten speichern - ob per Fingerabdruck, PIN oder Transponder. So gewährt man Zutritt ohne Schlüsselübergabe und sperrt bei Bedarf sofort einzelne Nutzer. Ideal für Familie, Mitarbeitende oder Feriengäste.

Die individuellen Zutrittsrechte lassen sich bequem per kostenloser App „ELESION" einstellen: Bei Bedarf können bis zu 9 weiteren Personen Administratorrechte erhalten, mit denen sie neue Nutzer anlegen und Rechte verwalten können.

Robust, langlebig und sicher: Der elektrische Schließmechanismus ist auf bis zu 10 Millionen Öffnungen ausgelegt - für jahrelangen, zuverlässigen Einsatz.
  • Türschließzylinder TSZ-590 zum Öffnen per Fingerabdruck, Transponder, PIN und App
  • Master-Admin-Konto für vollen Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen
  • Bis zu 9 weitere Admin-Konten für Nutzer mit erweiterten Rechten für Einstellungen
  • Speicher für bis zu 50 allgemeine Konten: nur zum Öffnen per Fingerabdruck, PIN und RFID-Schlüssel
  • Bluetooth für Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC
  • Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Einstellungen, zum Vergeben von Zugangs-Berechtigungen und Öffnen
  • Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden
  • Sicherheit im Notfall: kann von innen immer geöffnet werden
  • Langlebig: bis zu 10 Millionen Schließ-Vorgänge
  • Warnung bei niedrigem Batteriestand
  • Spritzwassergeschützt: IP54
  • Arbeitstemperatur: -25 bis +60 °C
  • Material: Edelstahl und Kunststoff
  • Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen), bis zu 1 Jahr Laufzeit bei 10 Öffnungen pro Tag
  • Für Türen mit 50 - 100 mm Dicke
  • Maße (L x B x H): 217 x 101 x 77 mm, Gewicht: 400 g
  • Elektronischer Tür-Schließzylinder inklusive 3 Transpondern, Resetnadel, Montagematerial und deutscher Anleitung
Der VisorTech Elektronische Tür-Schließzylinder TSZ-590 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5782-625 zum Preis von 129,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

