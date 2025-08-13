Somikon Magnetisches KI-Tracking-Modul für 3D-Stabilisator GIM-100, Füll-Licht

- Modul für den 3-Achsen-Stabilisator GIM-100: Kamera folgt Bewegungen
- Integriertes Füll-Licht für verbessertes Ausleuchten der Aufnahmen
- Einstellbare Lichtfarbe in Warm- und Kaltweiß und in 9 Helligkeitsstufen
- Gesten-Steuerung: Gesichtserkennung und Füll-Licht per Handzeichen steuerbar
- Magnetischer Halt am Stabilisator: einfach aufstecken
- Stromversorgung direkt über Stabilisator
Integriertes Füll-Licht: Für die optimale Ausleuchtung der Aufnahme hat man die Wahl aus Licht in Warm- und Kaltweiß in 9 Helligkeitsstufen!
Funktionen mit Gesten aktivieren und deaktivieren: Die Gesichtserkennung und das Füll-Licht lassen sich mit einfachen Handzeichen ein- und ausschalten.
- Maße: 42 x 16 x 23 mm, Gewicht: 14 g
YouTube-Video: https://www.youtube.com/watch?v=qS33yj0aQ6w
Bilderlinks*:
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de
Set aus beiden Artikeln:
Somikon KI-Tracking-Stabilisator für Smartphone bis 7,7", 3 Achsen, Licht, App
Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de
Zu unseren Pressemitteilungen: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/
PEARL-Logo zum Download: https://www.pearl.de/Presse/PEARL.GmbH_Logo.zip