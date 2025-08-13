Kontakt
Somikon Magnetisches KI-Tracking-Modul für 3D-Stabilisator GIM-100, Füll-Licht

Erweitert das Hand-Schwebestativ um eine Gesichtserkennung und -verfolgung

  • Modul für den 3-Achsen-Stabilisator GIM-100: Kamera folgt Bewegungen
  • Integriertes Füll-Licht für verbessertes Ausleuchten der Aufnahmen
  • Einstellbare Lichtfarbe in Warm- und Kaltweiß und in 9 Helligkeitsstufen
  • Gesten-Steuerung: Gesichtserkennung und Füll-Licht per Handzeichen steuerbar
  • Magnetischer Halt am Stabilisator: einfach aufstecken
  • Stromversorgung direkt über Stabilisator
Immer perfekt im Bild bleiben: Ist der magnetisch haftende Tracking-Aufsatz auf das Stativ aufgesetzt, kann das Hand-Schwebestativ Gesichter erkennen und den Bewegungen folgen!

Integriertes Füll-Licht: Für die optimale Ausleuchtung der Aufnahme hat man die Wahl aus Licht in Warm- und Kaltweiß in  9 Helligkeitsstufen!

Funktionen mit Gesten aktivieren und deaktivieren: Die Gesichtserkennung und das Füll-Licht lassen sich mit einfachen Handzeichen ein- und ausschalten.
  • Tracking-Aufsatz für Hand-Schwebestativ GIM-100
  • Erweitert Ihr Stativ um eine automatische Gesichtserkennung und -verfolgung
  • Integriertes Füll-Licht: einstellbare Lichtfarbe in Warm- und Kaltweiß und in 9 Helligkeitsstufen
  • Unterstützt Gesten-Steuerung: zum Aktivieren oder Deaktivieren von Gesichtserkennung und Füll-Licht sowie Einstellen der Lichtfarbe und Helligkeit mit einfachen Handzeichen
  • Magnetischer Halt am Stabilisator: einfach aufstecken
  • Stromversorgung: über Stativ
  • Maße: 42 x 16 x 23 mm, Gewicht: 14 g
Das Somikon magnetische KI-Tracking-Modul für 3D-Stabilisator GIM-100 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3816-625 zum Preis von 24,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

YouTube-Video: https://www.youtube.com/watch?v=qS33yj0aQ6w

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Set aus beiden Artikeln:
Somikon KI-Tracking-Stabilisator für Smartphone bis 7,7", 3 Achsen, Licht, App

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

