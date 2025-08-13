Somikon 3-Achsen-Stabilisator GIM-100 für Smartphones bis 7,7", mit Akku, Stativ & App

- Gimbal für Smartphones bis ca. 7,7": mit Breite 55 - 90 mm und Dicke 7 - 12 mm
- Bluetooth und kostenlose App: für Steuerung, Aufnahme-Modi, Filter und mehr
- 1/4"-Gewinde zur Verwendung des mitgelieferten Stativs
- 3.600-mAh-Akku für bis zu 13 Stunden Nutzungsdauer
- Status-LEDs für Verbindung, Akku und Aufnahme-Modus
- Optionaler Tracking-Aufsatz für Gesichts- und Objektverfolgung
Perfekte Kontrolle für kreative Videos: Dank der intuitiven Steuerung hat man seine Aufnahmen stets im Griff. Der ergonomische Griff liegt angenehm in der Hand und erleichtert lange Film-Sessions ohne Ermüdung.
Langanhaltende Power für unterwegs: Der leistungsstarke 3.600-mAh-Akku sorgt für stundenlangen Einsatz. Und man verpasst keine besonderen Momente mehr, auch bei ausgedehnten Drehtagen.
Kompaktes Design für maximale Mobilität: Der faltbare Aufbau macht den Stabilisator zum idealen Begleiter für Reisen und Outdoor-Abenteuer. Einfach zusammenklappen und in der Tasche verstauen.
Optional mit Gesichts- und Objektverfolgung: Man benötigt nur den zusätzlichen Tracking-Aufsatz (siehe unten, auch als Set mit Gimbal erhältlich). Schon bleibt man immer perfekt im Bild. Dank Füll-Licht sogar immer mit der besten Beleuchtung!
- Hand-Schwebestativ für Smartphone bis ca. 7,7": mit Breite 55 - 90 mm und Dicke 7 - 12 mm
- Hält Smartphone horizontal, vertikal und dreht es auf Wunsch automatisch gleichmäßig
- Bluetooth für kabellose Verbindung zum Smartphone
- Kostenloser App für Android und iOS: für Aufnahme-Modi, Filter, Akkustand und mehr
- 1/4"-Gewinde zur Verwendung mit Stativen: kompaktes Dreibein-Stativ im Lieferumfang enthalten
- Gesichts- und Objektverfolgung per optionalem Tracking-Aufsatz (bitte dazu bestellen)
- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 3.600 mAh für bis zu 13 Stunden Nutzungsdauer, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße aufgeklappt (B x H): ca. 135 x 275 mm, zusammengeklappt: ca. 110 x 170 x 60 mm, Gewicht: 378 g
- Schwebe-Stativ GIM-100 inklusive Dreibein-Stativ, Handschlaufe, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
YouTube-Video: https://www.youtube.com/watch?v=-DhrY1wwqZQ
