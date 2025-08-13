Kontakt
PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Frau Dr. Eyla Hassenpflug +49 7631 360404
Somikon 3-Achsen-Stabilisator GIM-100 für Smartphones bis 7,7", mit Akku, Stativ & App

Hält Smartphone horizontal, vertikal und dreht es auf Wunsch gleichmäßig

(Buggingen, )
Der Somikon 3-Achsen-Stabilisator GIM-100 stabilisiert Smartphones mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 7,7 Zoll und ermöglicht so ruckelfreie Video- und Fotoaufnahmen. Eine kostenlose Bluetooth-App ermöglicht die Steuerung verschiedener Aufnahme-Modi und Filter. Status-LEDs informieren über Verbindung, Akkustand und aktiven Modus. Die Gestensteuerung ermöglicht die Bedienung von Gesichtserkennung und Beleuchtung per Handzeichen. Die Stromversorgung erfolgt direkt über den 3.600-mAh-Akku des Stabilisators. Das magnetische KI-Tracking-Modul erweitert den Stabilisator um automatische Bewegungsverfolgung und ein integriertes Fülllicht mit einstellbarer Farbe in Warm- und Kaltweiß sowie neun Helligkeitsstufen.
  • Gimbal für Smartphones bis ca. 7,7": mit Breite 55 - 90 mm und Dicke 7 - 12 mm
  • Bluetooth und kostenlose App: für Steuerung, Aufnahme-Modi, Filter und mehr
  • 1/4"-Gewinde zur Verwendung des mitgelieferten Stativs
  • 3.600-mAh-Akku für bis zu 13 Stunden Nutzungsdauer
  • Status-LEDs für Verbindung, Akku und Aufnahme-Modus
  • Optionaler Tracking-Aufsatz für Gesichts- und Objektverfolgung
Stabile Aufnahmen aus jedem Winkel: Mit dem 3-Achsen-Smartphone-Stabilisator von Somikon erstellt man flüssige Videos im Gehen, Laufen und beim Filmen aus der Hand.

Perfekte Kontrolle für kreative Videos: Dank der intuitiven Steuerung hat man seine Aufnahmen stets im Griff. Der ergonomische Griff liegt angenehm in der Hand und erleichtert lange Film-Sessions ohne Ermüdung.

Langanhaltende Power für unterwegs: Der leistungsstarke 3.600-mAh-Akku sorgt für stundenlangen Einsatz. Und man verpasst keine besonderen Momente mehr, auch bei ausgedehnten Drehtagen.

Kompaktes Design für maximale Mobilität: Der faltbare Aufbau macht den Stabilisator zum idealen Begleiter für Reisen und Outdoor-Abenteuer. Einfach zusammenklappen und in der Tasche verstauen.

Optional mit Gesichts- und Objektverfolgung: Man benötigt nur den zusätzlichen Tracking-Aufsatz (siehe unten, auch als Set mit Gimbal erhältlich). Schon bleibt man immer perfekt im Bild. Dank Füll-Licht sogar immer mit der besten Beleuchtung!
  • Hand-Schwebestativ für Smartphone bis ca. 7,7": mit Breite 55 - 90 mm und Dicke 7 - 12 mm
  • Hält Smartphone horizontal, vertikal und dreht es auf Wunsch automatisch gleichmäßig
  • Bluetooth für kabellose Verbindung zum Smartphone
  • Kostenloser App für Android und iOS: für Aufnahme-Modi, Filter, Akkustand und mehr
  • 1/4"-Gewinde zur Verwendung mit Stativen: kompaktes Dreibein-Stativ im Lieferumfang enthalten
  • Gesichts- und Objektverfolgung per optionalem Tracking-Aufsatz (bitte dazu bestellen)
  • Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 3.600 mAh für bis zu 13 Stunden Nutzungsdauer, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße aufgeklappt (B x H): ca. 135 x 275 mm, zusammengeklappt: ca. 110 x 170 x 60 mm, Gewicht: 378 g
  • Schwebe-Stativ GIM-100 inklusive Dreibein-Stativ, Handschlaufe, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Der Somikon 3-Achsen-Stabilisator für Smartphones bis 7,7" ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3815 zum Preis von 79,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

YouTube-Video: https://www.youtube.com/watch?v=-DhrY1wwqZQ

Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3815_01_3-Achsen-Stabilisator_GIM-100.jpg
Set aus beiden Artikeln:
Somikon KI-Tracking-Stabilisator für Smartphone bis 7,7", 3 Achsen, Licht, App

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

