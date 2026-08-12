Simulus RC-Drohne GH-735 mit 2K-Kamera und 4,3"-Display-Fernsteuerung, bis 100 m

- Fernsteuerbare Drohne mit verschleißfreiem brushless Motor und 2K-Kamera
- Display-Fernsteuerung mit 4,3" / 11 cm Bildschirm für Live-Bild-Übertragung
- Start, Rückkehr und Landung mit nur einem Tastendruck
- 3D-Flip-Funktion und automatische Stabilisierung per Optical Flow
- Akku für bis zu 14 Minuten Flugzeit, mit bis zu 100 m Reichweite
- Kostenlose Smartphone-App für alternative Steuerung und Live-Bild
Starten und landen per Tastendruck: Automatisierte Start- und Landefunktionen erleichtern die Bedienung und ermöglichen einen unkomplizierten Einstieg. Auch Rückholfunktionen lassen sich bequem per Knopfdruck auslösen und unterstützen kontrollierte Flugmanöver.
2K-Kamera für detailreiche Luftaufnahmen: Fotos und Videos entstehen aus ungewöhnlichen Perspektiven und mit hoher Detailtreue. Ob Urlaub, Garten, Ausflug oder spontane Outdoor-Aufnahme – die Kamera hält besondere Momente aus der Luft wirkungsvoll fest.
Bürstenloser Motor für ruhigen Flug: Der langlebige Brushless-Antrieb arbeitet verschleißarm und unterstützt eine stabile, gleichmäßige Fluglage. Präzise Steuerbewegungen und ruhigere Aufnahmen gelingen dadurch besonders komfortabel.
Flexible Bedienung per Fernsteuerung oder App: Neben der klassischen Steuerung über die Fernbedienung steht eine kostenlose App für das Smartphone zur Verfügung. Dadurch lässt sich die Drohne je nach Situation wahlweise über physische Bedienelemente oder den Touchscreen steuern.
- Drohne mit integrierter 2K-Kamera für Live-Bild-Übertragung
- Automatische Stabilisierung per optical Flow: hält ohne Steuersignal Position und Höhe
- 1-Tasten-Funktion für Start, Rückkehr zum Startpunkt und Landung
- 3D-Flip-Funktion: zum einfachen Fliegen von Loopings
- Aktivierbare Headless-Funktion: Flugrichtung ist immer relativ zur Position des Piloten
- Fernsteuerung mit 4,3" / 11 cm Farb-Display für Live-Bild-Übertragung
- Steckplatz für microSD-Speicherkarte bis 32 GB (bitte dazu bestellen) für Foto- und Videoaufnahmen
- Reichweite Fernsteuerung: bis zu 100 m
- WiFi-kompatibel: für Verbindung zwischen Smartphone und Drohne per 2,4-GHz-WLAN
- Kostenlose App für iOS und Android: für alternative Steuerung per Smartphone und Tablet, mit Live-Bild-Anzeige, Foto- und Video-Aufnahmen u.v.m.
- Bürstenloser Motor (brushless): verschleißfrei und damit effizienter
- Drohnenklasse: C0, darf ohne Führerschein geflogen werden
- Stromversorgung Drohne: Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 14 Minuten Flugzeit, lädt per USB, Fernsteuerung: Li-Ion-Akku mit 1,.200 mAh, lädt per USB-C (USB-Netzteile je bitte dazu bestellen)
- Maße: 185 x 158 x 52 mm, Gesamtgewicht: ca. 135 g
- Drohne inklusive Akku, Fernsteuerung, Ladekabel für Fernsteuerung (USB-C zu USB-A), Ladekabel für Drohnen-Akku (Micro-USB zu USB-A), 2 Ersatz-Rotorblättern, kleinem Schraubendreher, Transporttasche und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107486996
Die Simulus RC-Drohne GH-735 mit 2K-Kamera und 4,3"-Display-Fernsteuerung, bis 100 m ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7084-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz und pearl.ch verfügbar.
Das 2er-Set Ersatz-Akkus für die Simulus RC-WLAN-Drohne GH-730 ist unter der Bestellnummer JX-7085-625 zum Preis von 7,99 Euro erhältlich.
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