Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1069645

PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Herr Heiko Loy +49 7631 360417
Logo der Firma PEARL GmbH

Simulus RC-Drohne GH-735 mit 2K-Kamera und 4,3"-Display-Fernsteuerung, bis 100 m

Einfaches Handling dank Flughilfen und Live-Bild auf Fernsteuerung & in App

(lifePR) (Buggingen, )
Die Simulus RC-Drohne GH-735 nimmt detailreiche Luftbilder und Videos in 2K-Auflösung auf. Das Live-Bild wird direkt auf dem 4,3 Zoll großen Farbdisplay der Fernsteuerung angezeigt, sodass kein zusätzliches Smartphone erforderlich ist. Ein verschleißarmer Brushless-Motor sorgt für einen ruhigen und stabilen Flug sowie für präzise Manöver. Start, Landung und Rückkehr lassen sich bequem per Tastendruck auslösen, was insbesondere spontane Flugrunden für Anfänger erleichtert. Mit einer Flugzeit von bis zu 14 Minuten und einer Reichweite von bis zu 100 Metern bietet die Drohne ausreichend Spielraum für Aufnahmen aus neuen Perspektiven. Alternativ ermöglicht eine kostenlose Smartphone-App die Steuerung samt Live-Bildübertragung.
  • Fernsteuerbare Drohne mit verschleißfreiem brushless Motor und 2K-Kamera
  • Display-Fernsteuerung mit 4,3" / 11 cm Bildschirm für Live-Bild-Übertragung
  • Start, Rückkehr und Landung mit nur einem Tastendruck
  • 3D-Flip-Funktion und automatische Stabilisierung per Optical Flow
  • Akku für bis zu 14 Minuten Flugzeit, mit bis zu 100 m Reichweite
  • Kostenlose Smartphone-App für alternative Steuerung und Live-Bild
Live-Bild direkt auf der Fernsteuerung: Das integrierte Display zeigt die Perspektive der RC-Drohnenkamera von Simulus in Echtzeit während des Flugs. Zusätzliche Smartphones oder Halterungen für die Bildkontrolle sind nicht erforderlich, sodass Flugrichtung, Motiv und Umgebung stets im Blick bleiben.

Starten und landen per Tastendruck: Automatisierte Start- und Landefunktionen erleichtern die Bedienung und ermöglichen einen unkomplizierten Einstieg. Auch Rückholfunktionen lassen sich bequem per Knopfdruck auslösen und unterstützen kontrollierte Flugmanöver.

2K-Kamera für detailreiche Luftaufnahmen: Fotos und Videos entstehen aus ungewöhnlichen Perspektiven und mit hoher Detailtreue. Ob Urlaub, Garten, Ausflug oder spontane Outdoor-Aufnahme – die Kamera hält besondere Momente aus der Luft wirkungsvoll fest.

Bürstenloser Motor für ruhigen Flug: Der langlebige Brushless-Antrieb arbeitet verschleißarm und unterstützt eine stabile, gleichmäßige Fluglage. Präzise Steuerbewegungen und ruhigere Aufnahmen gelingen dadurch besonders komfortabel.

Flexible Bedienung per Fernsteuerung oder App: Neben der klassischen Steuerung über die Fernbedienung steht eine kostenlose App für das Smartphone zur Verfügung. Dadurch lässt sich die Drohne je nach Situation wahlweise über physische Bedienelemente oder den Touchscreen steuern.
  • Drohne mit integrierter 2K-Kamera für Live-Bild-Übertragung
  • Automatische Stabilisierung per optical Flow: hält ohne Steuersignal Position und Höhe
  • 1-Tasten-Funktion für Start, Rückkehr zum Startpunkt und Landung
  • 3D-Flip-Funktion: zum einfachen Fliegen von Loopings
  • Aktivierbare Headless-Funktion: Flugrichtung ist immer relativ zur Position des Piloten
  • Fernsteuerung mit 4,3" / 11 cm Farb-Display für Live-Bild-Übertragung
  • Steckplatz für microSD-Speicherkarte bis 32 GB (bitte dazu bestellen) für Foto- und Videoaufnahmen
  • Reichweite Fernsteuerung: bis zu 100 m
  • WiFi-kompatibel: für Verbindung zwischen Smartphone und Drohne per 2,4-GHz-WLAN
  • Kostenlose App für iOS und Android: für alternative Steuerung per Smartphone und Tablet, mit Live-Bild-Anzeige, Foto- und Video-Aufnahmen u.v.m.
  • Bürstenloser Motor (brushless): verschleißfrei und damit effizienter
  • Drohnenklasse: C0, darf ohne Führerschein geflogen werden
  • Stromversorgung Drohne: Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 14 Minuten Flugzeit, lädt per USB, Fernsteuerung: Li-Ion-Akku mit 1,.200 mAh, lädt per USB-C (USB-Netzteile je bitte dazu bestellen)
  • Maße: 185 x 158 x 52 mm, Gesamtgewicht: ca. 135 g
  • Drohne inklusive Akku, Fernsteuerung, Ladekabel für Fernsteuerung (USB-C zu USB-A), Ladekabel für Drohnen-Akku (Micro-USB zu USB-A), 2 Ersatz-Rotorblättern, kleinem Schraubendreher, Transporttasche und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107486996
Achtung: Kein Spielzeug! Ab 14 Jahren.

Die Simulus RC-Drohne GH-735 mit 2K-Kamera und 4,3"-Display-Fernsteuerung, bis 100 m ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7084-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz und pearl.ch verfügbar.

Das 2er-Set Ersatz-Akkus für die Simulus RC-WLAN-Drohne GH-730 ist unter der Bestellnummer JX-7085-625 zum Preis von 7,99 Euro erhältlich.

Bildmaterial* zum Produkt:
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7084_01_RC-Drohne_GH-735.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7084_02_RC-Drohne_GH-735.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7084_03_RC-Drohne_GH-735.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7084_04_RC-Drohne_GH-735.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7084_05_RC-Drohne_GH-735.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7084_06_RC-Drohne_GH-735.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7084_07_RC-Drohne_GH-735.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7084_08_RC-Drohne_GH-735.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7084_09_RC-Drohne_GH-735.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7084_10_RC-Drohne_GH-735.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-7084_11_RC-Drohne_GH-735.jpg

* Das hochaufgelöste Bildmaterial (300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de
Bezugsquelle: 
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

Website Promotion

Website Promotion

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.