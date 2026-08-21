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Simulus Ferngesteuerte Kampfjet-Drohne GH-740 mit LED-Licht, 360°-Flip, Headless-Mode

Actionreicher Flugspaß mit cooler LED-Beleuchtung und 360°-Stunts

(lifePR) (Buggingen, )
Mit der ferngesteuerten Kampfjet-Drohne Simulus GH-740 im markanten Jet-Design sind rasante Flugmanöver im Garten oder in größeren Innenräumen möglich. Bunte LED-Lichter sorgen dabei für einen auffälligen Auftritt – auch in weniger hellen Umgebungen. 360°-Flips bringen zusätzlichen Schwung in die Flugshow, während das 6-Achsen-Gyroskop für eine stabile Lage in der Luft sorgt. Dank des Headless-Modus gelingt die Steuerung auch ohne ständige Orientierung an der Flugrichtung. Die automatische Landefunktion erleichtert zudem das sichere Aufsetzen. Drei wählbare Geschwindigkeitsstufen passen das Flugtempo an das Können und die gewünschte Dynamik an. Die GH-740 ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet und für alle, die unkomplizierten Flugspaß mit spektakulären Stunts suchen.
  • Ferngesteuerte Drohne im Kampfjet-Design, mit bunter LED-Beleuchtung
  • Für spektakuläre Flugmanöver mit 360°-Stunts
  • Einfache Steuerung dank Headless-Mode und automatischer Landefunktion
  • 3 einstellbare Geschwindigkeiten für individuellen Flugspaß
  • 6-Achsen-Gyroskop für stabile Fluglage
  • Ideal für große Räume oder den Garten, geeignet für Kinder ab 8 Jahren
Flugspaß im markanten Jet-Design:  Dieser kompakte Mini-Quadrocopter von Simulus im Kampfjet-Look sorgt für Bewegung und Action. Er ist für das Wohnzimmer und den Hobbyraum geeignet und kann bei trockenem und windstillem Wetter auch im Freien eingesetzt werden.

Einfacher Einstieg mit Headless-Mode: Der Headless-Modus erleichtert die Orientierung beim Steuern, da die Flugrichtung unabhängig von der Ausrichtung der Drohnenspitze bestimmt wird. Dadurch gelingen erste Starts, Kurven und Landungen besonders unkompliziert.

Flugshows mit 360°-Flips und LEDs: Spektakuläre Überschläge, ein automatischer Demo-Kreisflug und farbige LEDs sorgen für abwechslungsreiche Flugmanöver. Damit wird der Mini-Quadrocopter zum besonderen Hingucker bei gemeinsamen Spielrunden oder Kindergeburtstagen.

Drei Geschwindigkeitsstufen für unterschiedliche Flugerfahrung: Mit 40, 60 oder 100 Prozent Geschwindigkeit lässt sich das Flugtempo schrittweise anpassen. Niedrigere Stufen erleichtern den Einstieg, während höhere Geschwindigkeiten dynamischere Manöver und zusätzlichen Flugspaß ermöglichen.

Leicht, kompakt und robust: Das Gehäuse aus flexiblem EPP-Schaum verbindet geringes Gewicht mit widerstandsfähiger Bauweise. Die handlichen Abmessungen machen die Jet-Drohne zu einem vielseitigen Flugspielzeug für kurze, betreute Flugrunden drinnen und draußen.
  • Spielzeug-Quadrocopter im Kampfjet-Design
  • Ideal für Kinder ab 8 Jahren
  • Weiches Gehäuse aus EPP-Schaum: verursacht keine Verletzungen oder Schäden
  • Einfache Steuerung dank Headless-Mode
  • 3 einstellbare Geschwindigkeiten: 40 / 60 / 100 %
  • 360°-Flip-Funktion für tolle Stunts
  • 6-Achsen-Gyroskop für stabile Fluglage
  • Einfaches Starten und Landen mit einem Tastendruck
  • Justierbare Trimmung für exakten Flug
  • Coole RGB-LED-Lichteffekte
  • 2,4-GHz-Funk-Fernbedienung mit bis zu 40 m Reichweite
  • 4 Ersatz-Rotorblätter für einfachen Austausch
  • Stromversorgung Drohne: Li-Ion-Akku mit 300 mAh / 1,11 Wh für bis zu 7 Min. Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Stromversorgung Fernbedienung: 3 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)
  • Maße Drohne: 24,6 x 16,1 x 4,5 cm, Gewicht: ca. 38 g
  • Maße Fernbedienung: 120 x 85 x 50 mm, Gewicht: ca. 80 g
  • Kampfjet-Drohne GH-740 inklusive Fernbedienung, 4 Ersatz-Rotorblättern, Schraubendreher, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107488884
Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.
Achtung: Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
Achtung: Kleinteile können verschluckt werden!

Die Simulus Ferngesteuerte Kampfjet-Drohne GH-740 mit LED-Licht, 360°-Flip, Headless-Mode ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2988-625 zum Preis von 24,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist in Kürze auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.

Bildmaterial* zum Produkt:

https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2988_01_Kampfjet-Drohne_GH-740.jpg

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* Das hochaufgelöste Bildmaterial (300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.dehttps://www.pearl.ch/ und https://www.emall.com

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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