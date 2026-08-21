Simulus Ferngesteuerte Kampfjet-Drohne GH-740 mit LED-Licht, 360°-Flip, Headless-Mode

- Ferngesteuerte Drohne im Kampfjet-Design, mit bunter LED-Beleuchtung
- Für spektakuläre Flugmanöver mit 360°-Stunts
- Einfache Steuerung dank Headless-Mode und automatischer Landefunktion
- 3 einstellbare Geschwindigkeiten für individuellen Flugspaß
- 6-Achsen-Gyroskop für stabile Fluglage
- Ideal für große Räume oder den Garten, geeignet für Kinder ab 8 Jahren
Einfacher Einstieg mit Headless-Mode: Der Headless-Modus erleichtert die Orientierung beim Steuern, da die Flugrichtung unabhängig von der Ausrichtung der Drohnenspitze bestimmt wird. Dadurch gelingen erste Starts, Kurven und Landungen besonders unkompliziert.
Flugshows mit 360°-Flips und LEDs: Spektakuläre Überschläge, ein automatischer Demo-Kreisflug und farbige LEDs sorgen für abwechslungsreiche Flugmanöver. Damit wird der Mini-Quadrocopter zum besonderen Hingucker bei gemeinsamen Spielrunden oder Kindergeburtstagen.
Drei Geschwindigkeitsstufen für unterschiedliche Flugerfahrung: Mit 40, 60 oder 100 Prozent Geschwindigkeit lässt sich das Flugtempo schrittweise anpassen. Niedrigere Stufen erleichtern den Einstieg, während höhere Geschwindigkeiten dynamischere Manöver und zusätzlichen Flugspaß ermöglichen.
Leicht, kompakt und robust: Das Gehäuse aus flexiblem EPP-Schaum verbindet geringes Gewicht mit widerstandsfähiger Bauweise. Die handlichen Abmessungen machen die Jet-Drohne zu einem vielseitigen Flugspielzeug für kurze, betreute Flugrunden drinnen und draußen.
- Spielzeug-Quadrocopter im Kampfjet-Design
- Ideal für Kinder ab 8 Jahren
- Weiches Gehäuse aus EPP-Schaum: verursacht keine Verletzungen oder Schäden
- Einfache Steuerung dank Headless-Mode
- 3 einstellbare Geschwindigkeiten: 40 / 60 / 100 %
- 360°-Flip-Funktion für tolle Stunts
- 6-Achsen-Gyroskop für stabile Fluglage
- Einfaches Starten und Landen mit einem Tastendruck
- Justierbare Trimmung für exakten Flug
- Coole RGB-LED-Lichteffekte
- 2,4-GHz-Funk-Fernbedienung mit bis zu 40 m Reichweite
- 4 Ersatz-Rotorblätter für einfachen Austausch
- Stromversorgung Drohne: Li-Ion-Akku mit 300 mAh / 1,11 Wh für bis zu 7 Min. Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Stromversorgung Fernbedienung: 3 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)
- Maße Drohne: 24,6 x 16,1 x 4,5 cm, Gewicht: ca. 38 g
- Maße Fernbedienung: 120 x 85 x 50 mm, Gewicht: ca. 80 g
- Kampfjet-Drohne GH-740 inklusive Fernbedienung, 4 Ersatz-Rotorblättern, Schraubendreher, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107488884
Achtung: Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
Achtung: Kleinteile können verschluckt werden!
Die Simulus Ferngesteuerte Kampfjet-Drohne GH-740 mit LED-Licht, 360°-Flip, Headless-Mode ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2988-625 zum Preis von 24,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist in Kürze auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.
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