Sichler Men's Care Elektrischer Akku-Körper-Rasierer und -Haartrimmer ER-80 mit Kammaufsätzen

- Elektrischer Akku-Rücken- und Körper-Rasierer mit großem Kopf
- Klappbarer Verlängerungsgriff für schwer erreichbare Körperzonen
- 2 Geschwindigkeitsstufen, großes LED-Display
- Zusätzlicher Haartrimmer-Aufsatz mit Kammaufsätzen in verschiedenen Längen
- Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 2,5 Std. Laufzeit, lädt per USB
- Reise-Verriegelung, wassergeschütztes Gehäuse: IPX6
Rückenpflege ohne fremde Hilfe: Der stabile Verlängerungsgriff verbessert die Erreichbarkeit von Rücken, Schultern und weiteren schwer zugänglichen Zonen, sodass eine Rückenpflege ohne fremde Hilfe möglich ist. Der breite Scherkopf erfasst größere Flächen und ermöglicht eine gleichmäßige, zeitsparende Rasur.
Definierte Schnittlängen beim Trimmen: Der Haartrimmer-Aufsatz und die passenden Kammaufsätze kürzen das Körperhaar gezielt auf die gewünschte Länge. Damit eignet sich das Gerät sowohl für eine glatte Rasur als auch für ein gepflegtes, individuell abgestimmtes Ergebnis.
Kabelloser Betrieb mit zwei Leistungsstufen: Der integrierte Akku ermöglicht eine flexible Nutzung ohne störendes Kabel und wird bequem per USB aufgeladen. Zwei Geschwindigkeitsstufen passen die Leistung an unterschiedliche Körperbereiche und Pflegebedürfnisse an.
Sicher verstaut und transportiert: Eine integrierte Einschaltsperre verhindert das unbeabsichtigte Aktivieren des Geräts. Dadurch bleibt der Körperrasierer in Tasche oder Gepäck zuverlässig ausgeschaltet.
- Elektrischer Rasierer für Rücken und Körper
- Mit breiter Rasierklinge für schnelles und gründliches Entfernen der Körperbehaarung, Breite: ca. 6,5 cm
- 3 Kammaufsätze für die Rasierklinge: 3 mm / 5 mm / 7 mm)
- Zusätzlicher Haartrimmer-Aufsatz mit 2 Kammaufsätzen (2-4 mm / 3-5 mm)
- Klappbarer Verlängerungsgriff für schwer erreichbare Körperzonen
- 2 Geschwindigkeits-Stufen einstellbar
- Mit LED-Display: zeigt Akkuladestand, Geschwindigkeits-Stufe, Verriegelung
- Aktivierbare Verriegelung für sicheren Transport ohne versehentliches Einschalten
- Wassergeschütztes Gehäuse: IPX6
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 2,5 Std. Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße: 201 x 43 x 40 mm, Gewicht: ca. 314 g
- Akku-Körper-Rasierer ER-80 inklusive Rasierklingen-Aufsatz mit 3 Kammaufsätzen, Haartrimmer-Aufsatz mit 2 Kammaufsätzen, Verlängerungsgriff, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107484787
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