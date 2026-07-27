Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1068327

PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Herr Heiko Loy +49 7631 360417
Logo der Firma PEARL GmbH

Sichler Men's Care Elektrischer Akku-Körper-Rasierer und -Haartrimmer ER-80 mit Kammaufsätzen

Komfortable Körperhaarentfernung - schnell, sicher und präzise

(lifePR) (Buggingen, )
Der elektrische Akku-Körper-Rasierer & Haartrimmer ER-80 von Sichler Men's Care ermöglicht eine komfortable und gründliche Körperhaarentfernung – selbst an schwer erreichbaren Stellen wie dem Rücken. Dank seines ergonomischen Designs und des kabellosen Akkubetriebs lässt sich das Gerät besonders flexibel und bequem einsetzen. Verschiedene Aufsätze sorgen für präzises Trimmen und eine individuell anpassbare Haarlänge. Die hautschonenden Klingen gewährleisten eine angenehme Rasur und ein sauberes Ergebnis. Das kompakte Gerät eignet sich ideal für die regelmäßige Pflege zu Hause oder auf Reisen. Mit seiner vielseitigen Ausstattung vereint der Rasierer Komfort, Präzision und einfache Handhabung in einem Gerät.
  • Elektrischer Akku-Rücken- und Körper-Rasierer mit großem Kopf
  • Klappbarer Verlängerungsgriff für schwer erreichbare Körperzonen
  • 2 Geschwindigkeitsstufen, großes LED-Display
  • Zusätzlicher Haartrimmer-Aufsatz mit Kammaufsätzen in verschiedenen Längen
  • Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 2,5 Std. Laufzeit, lädt per USB
  • Reise-Verriegelung, wassergeschütztes Gehäuse: IPX6
Rasieren und Trimmen mit nur einem Gerät: Der Akku-Körper-Rasierer und -Haartrimmer ER-80 von Sichler Men's Care ermöglicht sowohl eine großflächige Rasur als auch ein präzises Trimmen. Ein ausklappbarer Verlängerungsgriff erleichtert die Pflege schwer erreichbarer Körperstellen und sorgt für eine kontrollierte Anwendung.

Rückenpflege ohne fremde Hilfe: Der stabile Verlängerungsgriff verbessert die Erreichbarkeit von Rücken, Schultern und weiteren schwer zugänglichen Zonen, sodass eine Rückenpflege ohne fremde Hilfe möglich ist. Der breite Scherkopf erfasst größere Flächen und ermöglicht eine gleichmäßige, zeitsparende Rasur.

Definierte Schnittlängen beim Trimmen: Der Haartrimmer-Aufsatz und die passenden Kammaufsätze kürzen das Körperhaar gezielt auf die gewünschte Länge. Damit eignet sich das Gerät sowohl für eine glatte Rasur als auch für ein gepflegtes, individuell abgestimmtes Ergebnis.

Kabelloser Betrieb mit zwei Leistungsstufen: Der integrierte Akku ermöglicht eine flexible Nutzung ohne störendes Kabel und wird bequem per USB aufgeladen. Zwei Geschwindigkeitsstufen passen die Leistung an unterschiedliche Körperbereiche und Pflegebedürfnisse an.

Sicher verstaut und transportiert: Eine integrierte Einschaltsperre verhindert das unbeabsichtigte Aktivieren des Geräts. Dadurch bleibt der Körperrasierer in Tasche oder Gepäck zuverlässig ausgeschaltet.
  • Elektrischer Rasierer für Rücken und Körper
  • Mit breiter Rasierklinge für schnelles und gründliches Entfernen der Körperbehaarung, Breite: ca. 6,5 cm
  • 3 Kammaufsätze für die Rasierklinge: 3 mm / 5 mm / 7 mm)
  • Zusätzlicher Haartrimmer-Aufsatz mit 2 Kammaufsätzen (2-4 mm / 3-5 mm)
  • Klappbarer Verlängerungsgriff für schwer erreichbare Körperzonen
  • 2 Geschwindigkeits-Stufen einstellbar
  • Mit LED-Display: zeigt Akkuladestand, Geschwindigkeits-Stufe, Verriegelung
  • Aktivierbare Verriegelung für sicheren Transport ohne versehentliches Einschalten
  • Wassergeschütztes Gehäuse: IPX6
  • Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 2,5 Std. Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße: 201 x 43 x 40 mm, Gewicht: ca. 314 g
  • Akku-Körper-Rasierer ER-80 inklusive Rasierklingen-Aufsatz mit 3 Kammaufsätzen, Haartrimmer-Aufsatz mit 2 Kammaufsätzen, Verlängerungsgriff, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107484787
Der Sichler Men's Care Elektrischer Akku-Körper-Rasierer und -Haartrimmer ER-80 mit Kammaufsätzen ist sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer AX-1137-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Bildmaterial* zum Produkt:

https://microsites.pearl.de/...
https://microsites.pearl.de/...
https://microsites.pearl.de/...
https://microsites.pearl.de/...
https://microsites.pearl.de/...
https://microsites.pearl.de/...
https://microsites.pearl.de/...
https://microsites.pearl.de/...
https://microsites.pearl.de/...
https://microsites.pearl.de/...

* Das hochaufgelöste Bildmaterial (300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

Website Promotion

Website Promotion

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.