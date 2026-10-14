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PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Herr Heiko Loy +49 7631 360417
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Sichler Infrarot-Schimmelentferner für Wand und Bad, komplett chemiefrei

Schimmel durch Infrarotwärme bekämpfen - ohne chemische Stoffe

(lifePR) (Buggingen, )
Chemiefreie Schimmelbekämpfung ohne Rückstände: Der Infrarot-Schimmelentferner von Sichler Haushaltsgeräte dient der gezielten Bekämpfung und Vorbeugung von Schimmel und Stockflecken an Wänden sowie in Badezimmern – und das ganz ohne chemische Reinigungsmittel. Die Infrarot-Technologie erwärmt die betroffenen Wandbereiche und unterstützt deren Trocknung bei einer Leistungsaufnahme von lediglich 35 Watt. Der Wirkbereich umfasst etwa einen laufenden Meter Wandfläche. Für größere Flächen können bis zu fünf Geräte über Verbindungskabel an einer gemeinsamen Stromzuführung betrieben werden. Dank Standfüßen und Wandhalterung kann das Gerät flexibel aufgestellt oder fest an schimmelgefährdeten Stellen montiert werden. 
  • Trocknet Wände nur durch Wärme - komplett ohne Chemie und Schimmelspray
  • Bekämpft örtlich begrenzte Schimmelbildung, geringer Stromverbrauch
  • Deutlich effizienter als herkömmliche Schimmelentferner oder Infrarotheizungen
  • Schlankes und dezentes Design, lässt sich unauffällig installieren
  • Ideal für Wandmontage oder freistehenden Betrieb
  • Ein Gerät wirkt für einen laufenden Meter Wandfläche, bis zu 5 Panels verbindbar 
Schimmelstellen ohne chemische Reiniger behandeln: Der Infrarot-Schimmelentferner von Sichler Haushaltsgeräte arbeitet mit gezielter Wärme statt mit aggressiven Reinigungsmitteln. Dadurch entstehen weder chemische Dämpfe noch entsprechende Rückstände. Das Gerät ist somit ideal für Bad, Keller, Küche und andere feuchtigkeitsgefährdete Innenräume. 

Gezielte Wärme für gefährdete Wandbereiche: Die Infrarot-Technologie erwärmt lokal begrenzte Flächen, reduziert vorhandene Feuchtigkeit und beugt so erneuter Schimmelbildung vor. Für die Anwendung sind keine baulichen Eingriffe erforderlich. 

Energie gezielt dort einsetzen, wo sie benötigt wird: Statt ganze Räume zu beheizen, konzentriert sich die Wärme auf die betroffene Wandfläche. Das ermöglicht einen bedarfsgerechten Einsatz und kann insbesondere bei regelmäßiger Anwendung den Energieaufwand begrenzen.

Flexibel aufstellen oder montieren: Zur punktuellen Behandlung lässt sich der Infrarot-Schimmelentferner direkt vor der betroffenen Stelle platzieren. Zur vorbeugenden Anwendung ist auch eine dauerhafte Montage an gefährdeten Wandbereichen möglich. Die robuste Kunststoffoberfläche lässt sich bei Bedarf unkompliziert reinigen. 

Dezentes Design für Wohn- und Funktionsräume: Die schlichte weiße Gestaltung fügt sich unauffällig in Bad, Schlafzimmer, Küche oder andere Räume ein. Die kompakte Bauweise verbindet eine funktionale Wärmebehandlung mit einer zurückhaltenden Optik. 
  • Elektrischer Infrarot-Schimmelentferner: bekämpft Schimmel und Stockflecken an Wänden allein durch Wärme-Einwirkung
  • Infrarot-Technologie zur Trocknung von feuchten Wänden
  • Nachhaltig, umweltfreundlich und schadstoff-frei: funktioniert ganz ohne Chemie
  • Auch ideal zur Vorbeugung gegen Schimmelbefall an gefährdeten Wänden und Stellen
  • Flexible Verwendung: zum Aufhängen an der Wand oder Aufstellen (mit Standfüßen)
  • Wirkbereich: für einen laufenden Meter Wandfläche
  • Benötigt deutlich weniger Energie als herkömmliche Schimmelentferner mit Heizfunktion oder Infrarotheizungen
  • Kinderleichte Anwendung: einfach einstecken und einschalten
  • Ein/Aus-Schalter am Gerät
  • Geringer Stromverbrauch: energieeffizient
  • Anschluss von bis zu 5 Geräten dieses Typs über ein Stromkabel möglich: dank Verbindungskabel von Gerät zu Gerät
  • Robuste Kunststoff-Oberfläche, Farbe: weiß
  • Leistungsaufnahme: 35 Watt
  • Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)
  • Maße: ca. 50 x 2,2 x 9,5 cm, Gewicht: ca. 400 g
  • Infrarot-Schimmelentferner inklusive Anschlusskabel, Verbindungskabel für weiteres Gerät, 2 Standfüße, Montagematerial, Bohrschablone und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107489591
Bitte beachten Sie: Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein Einzelraumheizgerät! Das Produkt eignet sich nicht zum Beheizen von Räumen. Es dient ausschließlich zur Bekämpfung bzw. Verhinderung von örtlich begrenzter Schimmelbildung.

Der Sichler Infrarot-Schimmelentferner für Wand und Bad, komplett chemiefrei ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: JX-7131-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar. 

Bildmaterial* zum Produkt:

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* Das hochaufgelöste Bildmaterial (JPG-Format, 300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de  

Bezugsquellen: 
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de, https://www.pearl.ch/ und https://www.emall.com

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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