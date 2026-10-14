Sichler Infrarot-Schimmelentferner für Wand und Bad, komplett chemiefrei

- Trocknet Wände nur durch Wärme - komplett ohne Chemie und Schimmelspray
- Bekämpft örtlich begrenzte Schimmelbildung, geringer Stromverbrauch
- Deutlich effizienter als herkömmliche Schimmelentferner oder Infrarotheizungen
- Schlankes und dezentes Design, lässt sich unauffällig installieren
- Ideal für Wandmontage oder freistehenden Betrieb
- Ein Gerät wirkt für einen laufenden Meter Wandfläche, bis zu 5 Panels verbindbar
Gezielte Wärme für gefährdete Wandbereiche: Die Infrarot-Technologie erwärmt lokal begrenzte Flächen, reduziert vorhandene Feuchtigkeit und beugt so erneuter Schimmelbildung vor. Für die Anwendung sind keine baulichen Eingriffe erforderlich.
Energie gezielt dort einsetzen, wo sie benötigt wird: Statt ganze Räume zu beheizen, konzentriert sich die Wärme auf die betroffene Wandfläche. Das ermöglicht einen bedarfsgerechten Einsatz und kann insbesondere bei regelmäßiger Anwendung den Energieaufwand begrenzen.
Flexibel aufstellen oder montieren: Zur punktuellen Behandlung lässt sich der Infrarot-Schimmelentferner direkt vor der betroffenen Stelle platzieren. Zur vorbeugenden Anwendung ist auch eine dauerhafte Montage an gefährdeten Wandbereichen möglich. Die robuste Kunststoffoberfläche lässt sich bei Bedarf unkompliziert reinigen.
Dezentes Design für Wohn- und Funktionsräume: Die schlichte weiße Gestaltung fügt sich unauffällig in Bad, Schlafzimmer, Küche oder andere Räume ein. Die kompakte Bauweise verbindet eine funktionale Wärmebehandlung mit einer zurückhaltenden Optik.
- Elektrischer Infrarot-Schimmelentferner: bekämpft Schimmel und Stockflecken an Wänden allein durch Wärme-Einwirkung
- Infrarot-Technologie zur Trocknung von feuchten Wänden
- Nachhaltig, umweltfreundlich und schadstoff-frei: funktioniert ganz ohne Chemie
- Auch ideal zur Vorbeugung gegen Schimmelbefall an gefährdeten Wänden und Stellen
- Flexible Verwendung: zum Aufhängen an der Wand oder Aufstellen (mit Standfüßen)
- Wirkbereich: für einen laufenden Meter Wandfläche
- Benötigt deutlich weniger Energie als herkömmliche Schimmelentferner mit Heizfunktion oder Infrarotheizungen
- Kinderleichte Anwendung: einfach einstecken und einschalten
- Ein/Aus-Schalter am Gerät
- Geringer Stromverbrauch: energieeffizient
- Anschluss von bis zu 5 Geräten dieses Typs über ein Stromkabel möglich: dank Verbindungskabel von Gerät zu Gerät
- Robuste Kunststoff-Oberfläche, Farbe: weiß
- Leistungsaufnahme: 35 Watt
- Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)
- Maße: ca. 50 x 2,2 x 9,5 cm, Gewicht: ca. 400 g
- Infrarot-Schimmelentferner inklusive Anschlusskabel, Verbindungskabel für weiteres Gerät, 2 Standfüße, Montagematerial, Bohrschablone und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107489591
Der Sichler Infrarot-Schimmelentferner für Wand und Bad, komplett chemiefrei ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: JX-7131-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.
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