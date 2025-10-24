Sichler Haushaltsgeräte Infrarot-Schimmelentferner aus Glas für Wand und Bad – chemiefrei

- Trocknet Wände nur durch Wärme - komplett ohne Chemie und Schimmelspray
- Bietet dauerhaften Schutz gegen Schimmel, geringer Stromverbrauch
- Deutlich effizienter als herkömmliche Schimmelentferner oder Infrarotheizungen
- Schlankes und dezentes Design mit edler Glas-Oberfläche
- Ideal für Wandmontage oder freistehenden Betrieb
- Ein Gerät wirkt für einen laufenden Meter Wandfläche
Durch die gezielte Zufuhr von Wärme entsteht eine tiefenwirksame Behandlung. Die thermische Infrarotbehandlung erwärmt die schimmelbefallenen Flächen gleichmäßig und attackiert den Pilz bereits an seiner Wurzel. Dabei bleibt die Bausubstanz unbeeinträchtigt, und bauliche Eingriffe entfallen vollständig. Das Ergebnis: ein dauerhaft verbessertes Raumklima.
Stellt man das Gerät den klassischen Schimmelentfernern mit Heizfunktion oder den üblichen Infrarotheizungen gegenüber, fällt das deutlich geringere Energiebedürfnis sofort ins Auge. Bei regelmäßiger Nutzung schont es dabei nicht nur das Budget, sondern auch die Umwelt.
Das Gerät lässt sich unmittelbar vor einer befallenen Wand positionieren oder, vorbeugend, an der betroffenen Stelle anbringen. Die glatte Glasoberfläche kann man schnell und hygienisch mit einem Tuch säubern.
Ein dezent gehaltenes Design, das durch seine bemerkenswerte Beständigkeit glänzt. Durch das klare Glasdesign fügt es sich quasi unsichtbar in jede Umgebung ein. Die robuste Verarbeitung sichert eine langanhaltende Lebensdauer – ein funktionaler Ansatz für Bad, Keller oder Küche.
- Elektrischer Infrarot-Schimmelentferner: bekämpft Schimmel und Stockflecken an Wänden allein durch Wärme-Einwirkung
- Infrarot-Technologie für dauerhafte Trocknung von feuchten Wänden
- Nachhaltig, umweltfreundlich und schadstoff-frei: funktioniert ganz ohne Chemie
- Auch ideal zur Vorbeugung gegen Schimmelbefall an gefährdeten Wänden und Stellen
- Flexible Verwendung: zum Aufstellen oder Aufhängen an der Wand
- Wirkbereich: für einen laufenden Meter Wandfläche
- Benötigt deutlich weniger Energie als herkömmliche Schimmelentferner mit Heizfunktion oder Infrarotheizungen
- Kinderleichte Anwendung: einfach einstecken und einschalten
- Ein/Aus-Schalter am Gerät
- Geringer Stromverbrauch: energieeffizient
- Anschluss von bis zu 3 Geräten dieses Typs über ein Stromkabel möglich: dank Verbindungskabel von Gerät zu Gerät
- Oberfläche: Glas
- Farbe: weiß
- Leistungsaufnahme: 50 Watt
- Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)
- Maße: 50 x 2,5 x 9,5 cm, Gewicht: ca. 7,75 kg
- Infrarot-Heizung inklusive Anschlusskabel, Verbindungskabel für weiteres Gerät, Standfüße, Montagematerial, Bohrschablone und deutscher Anleitung
44,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Variante in Keramik:
Sichler Haushaltsgeräte Infrarot-Schimmelentferner aus Keramik für Wand und Bad - chemiefrei
- Schlankes und dezentes Design mit edler Keramik-Oberfläche
54,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
