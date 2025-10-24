Kontakt
Sichler Haushaltsgeräte Infrarot-Schimmelentferner aus Glas für Wand und Bad – chemiefrei

Schimmel nachhaltig durch Infrarotwärme stoppen - ohne chemische Stoffe

Schimmel effektiv bekämpfen – ganz ohne Chemie und Schimmelspray: Die neuen Infrarot-Schimmelentferner von Sichler Haushaltsgeräte trocknen Wände ausschließlich durch gezielte Wärme und bietet dabei dauerhaften Schutz bei geringem Stromverbrauch. Die Geräte arbeiten deutlich effizienter als herkömmliche Schimmelentferner oder Infrarotheizungen und decken mit ihrer Wirkung einen laufenden Meter Wandfläche ab. Dank des schlanken Designs mit edler Glas- bzw. Keramik-Oberfläche fügen sie sich dezent in jede Umgebung ein – wahlweise zur Wandmontage oder für den freistehenden Betrieb. Eine nachhaltige Lösung für Bad, Keller und alle feuchtigkeitsgefährdeten Räume.
  • Trocknet Wände nur durch Wärme - komplett ohne Chemie und Schimmelspray
  • Bietet dauerhaften Schutz gegen Schimmel, geringer Stromverbrauch
  • Deutlich effizienter als herkömmliche Schimmelentferner oder Infrarotheizungen
  • Schlankes und dezentes Design mit edler Glas-Oberfläche
  • Ideal für Wandmontage oder freistehenden Betrieb
  • Ein Gerät wirkt für einen laufenden Meter Wandfläche
Schimmel loswerden – ganz ohne Chemie: Der Infrarot‑Schimmelentferner von Sichler Haushaltsgeräte arbeitet völlig ohne aggressive Reinigungsmittel und hinterlässt absolut keine chemischen Rückstände. Durch seine natürliche Wärme wird das befallene Material effektiv angegangen, wobei keinerlei Dämpfe entstehen – ein besonders passender Helfer für Badezimmer und sämtliche feuchte Innenbereiche.

Durch die gezielte Zufuhr von Wärme entsteht eine tiefenwirksame Behandlung. Die thermische Infrarotbehandlung erwärmt die schimmelbefallenen Flächen gleichmäßig und attackiert den Pilz bereits an seiner Wurzel. Dabei bleibt die Bausubstanz unbeeinträchtigt, und bauliche Eingriffe entfallen vollständig. Das Ergebnis: ein dauerhaft verbessertes Raumklima.

Stellt man das Gerät den klassischen Schimmelentfernern mit Heizfunktion oder den üblichen Infrarotheizungen gegenüber, fällt das deutlich geringere Energiebedürfnis sofort ins Auge. Bei regelmäßiger Nutzung schont es dabei nicht nur das Budget, sondern auch die Umwelt.

Das Gerät lässt sich unmittelbar vor einer befallenen Wand positionieren oder, vorbeugend, an der betroffenen Stelle anbringen. Die glatte Glasoberfläche kann man schnell und hygienisch mit einem Tuch säubern.

Ein dezent gehaltenes Design, das durch seine bemerkenswerte Beständigkeit glänzt. Durch das klare Glasdesign fügt es sich quasi unsichtbar in jede Umgebung ein. Die robuste Verarbeitung sichert eine langanhaltende Lebensdauer – ein funktionaler Ansatz für Bad, Keller oder Küche.
  • Elektrischer Infrarot-Schimmelentferner: bekämpft Schimmel und Stockflecken an Wänden allein durch Wärme-Einwirkung
  • Infrarot-Technologie für dauerhafte Trocknung von feuchten Wänden
  • Nachhaltig, umweltfreundlich und schadstoff-frei: funktioniert ganz ohne Chemie
  • Auch ideal zur Vorbeugung gegen Schimmelbefall an gefährdeten Wänden und Stellen
  • Flexible Verwendung: zum Aufstellen oder Aufhängen an der Wand
  • Wirkbereich: für einen laufenden Meter Wandfläche
  • Benötigt deutlich weniger Energie als herkömmliche Schimmelentferner mit Heizfunktion oder Infrarotheizungen
  • Kinderleichte Anwendung: einfach einstecken und einschalten
  • Ein/Aus-Schalter am Gerät
  • Geringer Stromverbrauch: energieeffizient
  • Anschluss von bis zu 3 Geräten dieses Typs über ein Stromkabel möglich: dank Verbindungskabel von Gerät zu Gerät
  • Oberfläche: Glas
  • Farbe: weiß
  • Leistungsaufnahme: 50 Watt
  • Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)
  • Maße: 50 x 2,5 x 9,5 cm, Gewicht: ca. 7,75 kg
  • Infrarot-Heizung inklusive Anschlusskabel, Verbindungskabel für weiteres Gerät, Standfüße, Montagematerial, Bohrschablone und deutscher Anleitung
Der Sichler Haushaltsgeräte Infrarot-Schimmelentferner aus Glas für Wand und Bad – chemiefrei ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7911-625 zum Preis von
44,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Variante in Keramik:

Sichler Haushaltsgeräte Infrarot-Schimmelentferner aus Keramik für Wand und Bad - chemiefrei
  • Schlankes und dezentes Design mit edler Keramik-Oberfläche
Der Sichler Haushaltsgeräte Infrarot-Schimmelentferner aus Keramik für Wand und Bad – chemiefrei ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7912-625 zum Preis von
54,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich.