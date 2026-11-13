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PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
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Sichler Haushaltsgeräte: Beheizte Schreibtischunterlage, 3 Temperaturen, Timer, 80 x 33 cm

Stets warme Hände bei der Schreibtischarbeit

(lifePR) (Buggingen, )
Wärme direkt am Arbeitsplatz: Die beheizbare Schreibtischunterlage von Sichler Haushaltsgeräte bietet mit einer Auflagefläche von 80 × 33 cm Platz für Tastatur und Maus und ist mit einer integrierten Heizfunktion ausgestattet. Drei Temperaturstufen mit 35, 45 und 50 °C ermöglichen eine individuelle Wärmeregulierung für Hände und Unterarme. Die Bedienung erfolgt über eine Touch-Taste, während ein LED-Display die gewählte Temperatur und die Timereinstellung anzeigt. Eine Abschaltautomatik beendet den Heizbetrieb nach wahlweise zwei, vier oder acht Stunden. Die 80 Watt starke Unterlage in schwarzer Lederoptik eignet sich für den Einsatz im Büro und im Homeoffice.

AUF EINEN BLICK
✓ 3 Temperaturstufen: 35, 45 und 50 °C
✓ 3 Ausschalt-Timer einstellbar: 2, 4 oder 8 Stunden
✓ Einfache Bedienung per Touch-Taste
✓ LED-Display: zeigt Temperatur und Timer-Einstellung
✓ Hochwertige Lederoptik
✓ Ideal für Homeoffice, Büro und Studentenzimmer

Wenn kalte Hände die Arbeit ausbremsen: Die beheizte Schreibtischunterlage von Sichler Haushaltsgeräte bringt angenehme Wärme direkt an den Arbeitsplatz und sorgt im Homeoffice, Büro oder Arbeitszimmer für mehr Komfort an kühlen Tagen. Gleichzeitig dient die großzügige Fläche als Unterlage für Tastatur, Maus und weiteres Schreibtischzubehör.

Drei Temperaturstufen für individuellen Komfort: Je nach Umgebung und Wärmebedarf stehen 35, 45 oder 50 °C zur Auswahl. So lässt sich die Heizleistung schnell an unterschiedliche Arbeitssituationen anpassen.

Automatische Abschaltung per Timer: Für einen zeitlich begrenzten Betrieb lässt sich ein Ausschalt-Timer auf 2, 4 oder 8 Stunden einstellen. Nach Ablauf der gewählten Zeit deaktiviert sich die Heizfunktion automatisch.

Lederoptik mit Touch-Bedienung: Die Oberfläche in Lederoptik verbindet eine aufgeräumte Gestaltung mit praktischer Funktion. Temperatur und Timer werden über eine Touch-Taste eingestellt, während das integrierte LED-Display die aktuellen Einstellungen übersichtlich anzeigt.
  • Beheizte Schreibtischunterlage in hochwertiger Lederoptik: für angenehm warme Hände bei der Schreibtischarbeit
  • Ideal für Homeoffice, Büro und Studentenzimmer
  • 3 Temperaturstufen: 35, 45 und 50 °C
  • 3 Ausschalt-Timer einstellbar: 2, 4 oder 8 Stunden
  • Einfache Bedienung per Touch-Taste
  • LED-Display: zeigt Temperatur und Timer-Einstellung
  • Leistungsaufnahme: 80 Watt
  • Farbe: schwarz
  • Stromversorgung: 230 Volt 50 Hz
  • Maße Schreibtischunterlage: 80 x 33 cm, Steuereinheit: 5 x 9,5 x 1,5 cm,
    Gewicht: 380 g
  • Beheizte Schreibtischunterlage inklusive Stromkabel und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107490252
Der Sichler Haushaltsgeräte Beheizte Schreibtischunterlage, 3 Temperaturen, Timer,
80 x 33 cm ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: AX-1336-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.

Bildmaterial*:

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* Das hochaufgelöste Bildmaterial (JPG-Format, 300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Für weitere Informationen sowie für die Anforderung von Testexemplaren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Über einen Beleg, einen Link oder einen Hinweis nach der Veröffentlichung würden wir uns sehr freuen.

BEZUGSQUELLEN: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de, https://www.pearl.ch/ und https://www.emall.com

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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