Sichler Haushaltsgeräte: Beheizte Schreibtischunterlage, 3 Temperaturen, Timer, 80 x 33 cm

AUF EINEN BLICK
✓ 3 Temperaturstufen: 35, 45 und 50 °C
✓ 3 Ausschalt-Timer einstellbar: 2, 4 oder 8 Stunden
✓ Einfache Bedienung per Touch-Taste
✓ LED-Display: zeigt Temperatur und Timer-Einstellung
✓ Hochwertige Lederoptik
✓ Ideal für Homeoffice, Büro und Studentenzimmer
Wenn kalte Hände die Arbeit ausbremsen: Die beheizte Schreibtischunterlage von Sichler Haushaltsgeräte bringt angenehme Wärme direkt an den Arbeitsplatz und sorgt im Homeoffice, Büro oder Arbeitszimmer für mehr Komfort an kühlen Tagen. Gleichzeitig dient die großzügige Fläche als Unterlage für Tastatur, Maus und weiteres Schreibtischzubehör.
Drei Temperaturstufen für individuellen Komfort: Je nach Umgebung und Wärmebedarf stehen 35, 45 oder 50 °C zur Auswahl. So lässt sich die Heizleistung schnell an unterschiedliche Arbeitssituationen anpassen.
Automatische Abschaltung per Timer: Für einen zeitlich begrenzten Betrieb lässt sich ein Ausschalt-Timer auf 2, 4 oder 8 Stunden einstellen. Nach Ablauf der gewählten Zeit deaktiviert sich die Heizfunktion automatisch.
Lederoptik mit Touch-Bedienung: Die Oberfläche in Lederoptik verbindet eine aufgeräumte Gestaltung mit praktischer Funktion. Temperatur und Timer werden über eine Touch-Taste eingestellt, während das integrierte LED-Display die aktuellen Einstellungen übersichtlich anzeigt.
- Beheizte Schreibtischunterlage in hochwertiger Lederoptik: für angenehm warme Hände bei der Schreibtischarbeit
- Ideal für Homeoffice, Büro und Studentenzimmer
- 3 Temperaturstufen: 35, 45 und 50 °C
- 3 Ausschalt-Timer einstellbar: 2, 4 oder 8 Stunden
- Einfache Bedienung per Touch-Taste
- LED-Display: zeigt Temperatur und Timer-Einstellung
- Leistungsaufnahme: 80 Watt
- Farbe: schwarz
- Stromversorgung: 230 Volt 50 Hz
- Maße Schreibtischunterlage: 80 x 33 cm, Steuereinheit: 5 x 9,5 x 1,5 cm,
Gewicht: 380 g
- Beheizte Schreibtischunterlage inklusive Stromkabel und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107490252
80 x 33 cm ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: AX-1336-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.
Bildmaterial*:
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Für weitere Informationen sowie für die Anforderung von Testexemplaren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Über einen Beleg, einen Link oder einen Hinweis nach der Veröffentlichung würden wir uns sehr freuen.
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