SceneLights Technologies Outdoor-Projektionsleinwand mit Gestell und Tasche, 120" / 305cm, 16:9

Die Kino-Leinwand für den Garten, Hof, Schrebergarten, Camping und mehr

Für Heimkino-Erlebnisse draußen und drinnen: Die Outdoor-Projektionsleinwand von SceneLights Technologies verwandelt jeden Garten, jede Terrasse, jeden Schrebergarten oder jeden Campingplatz in einen temporären Filmvorführungsraum unter freiem Himmel. Die 120-Zoll-Leinwand (305 cm) im 16:9-Format ermöglicht eine beidseitige Projektion von Front- und Rückseite und ist dank Steck-Gestell schnell ohne Werkzeug draußen, aber auch drinnen aufgestellt. Auch der Abbau geht schnell von der Hand: Sie lässt sich ohne Faltenbildung kompakt zusammenfalten und wird in einer praktischen Tragetasche für Transport und Aufbewahrung geliefert. Ideal auch für Präsentationen und Gaming!
  • Leinwand mit Steck-Gestell zum schnellen Zusammenbau und Aufstellen outdoor
  • Ideal für den Einsatz in Garten, Hof, beim Camping sowie auch indoor
  • XXL-Bilddiagonale mit 120" / 305 cm im 16:9-Breitbildformat
  • Beidseitige Projektion möglich: von der Front- sowie Rückseite
  • Kompakt zusammenfaltbar: ohne Faltenbildung
  • Tragetasche für bequemen Transport und saubere Aufbewahrung
Mit der Outdoor-Projektionsleinwand von SceneLights erlebt man Filmabende im XXL-Format. Das stabile Gestell zum Zusammenstecken sorgt für sicheren Halt, egal ob im Garten, beim Camping oder auch im Wohnzimmer.

Die Leinwand lässt sich schnell auseinanderfalten und wieder zusammenlegen. Falten entstehen dabei nicht. Und in der Tasche ist alles einfach transportiert. Ideal für spontane Filmnächte oder Präsentationen auf der großen Wiese.

Zwei Seiten, doppelte Möglichkeiten: Dank der beidseitigen Projektion gestaltet man Präsentationen oder Filmabende noch flexibler. Die Leinwand sorgt stets für brillante Darstellungen und macht die Inhalte aus jeder Perspektive erlebbar. So begeistert man sein Publikum!

Die Oberfläche ist abwischbar und der Aufbau im Handumdrehen erledigt. So bleibt mehr Zeit für unvergessliche Momente.
  • Outdoor-Leinwand mit Ständer zum Zusammenstecken und schnellen Aufstellen
  • Ideal für den Einsatz in Garten, Hof, beim Camping sowie auch indoor
  • XXL-Bilddiagonale mit 120" / 305 cm
  • Format: 16:9 Breitbild
  • Projektion von der Vorder- als auch Rückseite möglich
  • Mobil einsetzbar: Gestell zum schnellen Zusammenstecken
  • Kompakt zusammenfaltbar: ohne Faltenbildung
  • Material Leinwand: Polyester, Gestell: Stahl
  • Farbe Leinwand: weiß, Gestell: schwarz
  • Maße aufgebaut: 281,9 x 238 x 39,9 cm, Gewicht: ca. 4 kg
  • Leinwand inklusive Rahmen, Befestigungsseilen, Heringen, Tragetasche und deutscher Anleitung
Die SceneLights Technologies Outdoor-Projektionsleinwand mit Gestell und Tasche ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2765-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

