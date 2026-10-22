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Rosenstein & Söhne Retro-Popcorn-Maschine im 50er-Stil, Edelstahl-Topf, 360 Watt

Superleckeres und frisches Popcorn schnell und einfach zubereiten

(lifePR) (Buggingen, )
Kinoflair im Stil der 1950er-Jahre: Die Retro-Popcorn-Maschine von Rosenstein & Söhne bereitet in nur vier Minuten frisches Popcorn zu. Sie überzeugt durch ihr klassisches Design, wie man es aus amerikanischen Kinos kennt. Der Popcorn-Maker mit Edelstahlkessel und einer Leistung von 360 Watt produziert pro Durchgang etwa 50 Gramm Popcorn. Ein integriertes Spezial-Leuchtmittel beleuchtet das Gehäuse dekorativ und hält das fertige Popcorn warm. Der kippbare Edelstahlkessel erleichtert das Entleeren und kann zur Reinigung herausgenommen werden. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Dosierlöffel zum portionierten Abmessen von Popcornmais und Öl. Damit eignet sich die Maschine für Filmabende, Feiern und Veranstaltungen aller Art.
  • Popcorn-Maker mit 360 Watt und Edelstahl-Kessel: im 50er-Jahre-Retro-Design
  • Schnelle Zubereitung: frisches Popcorn nach ca. 4 Minuten
  • Produziert ca. 50 g Popcorn je Durchgang
  • Spezial-Leuchtmittel zum Warmhalten und für dekorative Beleuchtung
  • Inklusive Dosierlöffel für Popcorn und Öl
  • Topf kippbar und aushängbar für leichte Reinigung
Kino-Atmosphäre für zu Hause: Die Popcorn-Maschine von Rosenstein & Söhne im beleuchteten Retro-Gehäuse macht die Zubereitung selbst zum Erlebnis. Aufspringende Maiskörner, frischer Popcornduft und die sichtbare Zubereitung sorgen bereits vor Filmbeginn für echtes Kino-Feeling. Die Maschine ist ideal für das Heimkino, den Kindergeburtstag, den Fußballabend oder gesellige Runden.

Frisches Popcorn in wenigen Minuten: Popcornmais und geeignetes Speiseöl kommen direkt in den Edelstahlkessel. Ein integrierter Rührarm bewegt die Körner während des Erhitzens gleichmäßig. Nach rund vier Minuten entstehen etwa 50 Gramm frisch aufgepopptes Popcorn.

Geschmack nach Wunsch: Mit den beiliegenden Dosierlöffeln lassen sich Mais und Öl bequem portionieren. Nach dem Poppen erhält jede Portion die gewünschte Würzung – klassisch salzig, süß oder herzhaft.

Retro-Design mit Show-Effekt: Die Gestaltung im Stil der 1950er-Jahre erinnert die Maschine an klassische Kinofoyers und Jahrmarktstände. Auf Buffet, Küchentheke oder Partytisch wird die Maschine zum dekorativen Blickfang, während die Innenbeleuchtung das frische Popcorn wirkungsvoll in Szene setzt.

Direkt servierbereit: Über die vordere Entnahmeklappe gelangt das fertige Popcorn direkt in Schüsseln oder Tüten. So steht der warme Snack unmittelbar nach der Zubereitung bereit und ergänzt Filmabend, Party oder Familienrunde um ein kleines Stück Kinoatmosphäre.
  • Popcorn-Maker im klassischen Retro-Design der 50er-Jahre
  • Ideal für Kindergeburtstag, Feste, Fußballabend u.v.m.
  • Geeignet für süßes oder salziges Popcorn
  • Praktische Messlöffel: zum genauen Dosieren von Öl und Mais
  • Einfaches Befüllen und Entnehmen durch die Magnettür
  • Schnelle Zubereitung: fertiges Popcorn in ca. 4 Minuten
  • Produziert ca. 50 g Popcorn je Durchgang (1,4 l / 6 Tassen)
  • Praktische Entnahmeklappe zum Herausholen des fertigen Popcorns
  • Spezial-Leuchtmittel zum Warmhalten und für dekorative Beleuchtung
  • 2 große, LED-beleuchtete Kippschalter für Popcorn-Betrieb und Beleuchtung
  • Topf kippbar und aushängbar für leichte Reinigung
  • Robuste Bauweise: mit Edelstahl-Topf
  • Leistung: max. 360 Watt
  • Stromversorgung: 230 Volt
  • Maße: ca. 45 x 28 x 24 cm, Gewicht: ca. 3,2 kg
  • Popcorn-Maschine inklusive 2 Dosierlöffeln (für Mais und Öl) und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107490115
Die Rosenstein & Söhne Retro-Popcorn-Maschine im 50er-Stil, Edelstahl-Topf, 360 Watt ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: JX-7144-625 zum Preis von 99,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.

Bildmaterial* zum Produkt:

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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