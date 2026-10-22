Rosenstein & Söhne Retro-Popcorn-Maschine im 50er-Stil, Edelstahl-Topf, 360 Watt

- Popcorn-Maker mit 360 Watt und Edelstahl-Kessel: im 50er-Jahre-Retro-Design
- Schnelle Zubereitung: frisches Popcorn nach ca. 4 Minuten
- Produziert ca. 50 g Popcorn je Durchgang
- Spezial-Leuchtmittel zum Warmhalten und für dekorative Beleuchtung
- Inklusive Dosierlöffel für Popcorn und Öl
- Topf kippbar und aushängbar für leichte Reinigung
Frisches Popcorn in wenigen Minuten: Popcornmais und geeignetes Speiseöl kommen direkt in den Edelstahlkessel. Ein integrierter Rührarm bewegt die Körner während des Erhitzens gleichmäßig. Nach rund vier Minuten entstehen etwa 50 Gramm frisch aufgepopptes Popcorn.
Geschmack nach Wunsch: Mit den beiliegenden Dosierlöffeln lassen sich Mais und Öl bequem portionieren. Nach dem Poppen erhält jede Portion die gewünschte Würzung – klassisch salzig, süß oder herzhaft.
Retro-Design mit Show-Effekt: Die Gestaltung im Stil der 1950er-Jahre erinnert die Maschine an klassische Kinofoyers und Jahrmarktstände. Auf Buffet, Küchentheke oder Partytisch wird die Maschine zum dekorativen Blickfang, während die Innenbeleuchtung das frische Popcorn wirkungsvoll in Szene setzt.
Direkt servierbereit: Über die vordere Entnahmeklappe gelangt das fertige Popcorn direkt in Schüsseln oder Tüten. So steht der warme Snack unmittelbar nach der Zubereitung bereit und ergänzt Filmabend, Party oder Familienrunde um ein kleines Stück Kinoatmosphäre.
- Popcorn-Maker im klassischen Retro-Design der 50er-Jahre
- Ideal für Kindergeburtstag, Feste, Fußballabend u.v.m.
- Geeignet für süßes oder salziges Popcorn
- Praktische Messlöffel: zum genauen Dosieren von Öl und Mais
- Einfaches Befüllen und Entnehmen durch die Magnettür
- Schnelle Zubereitung: fertiges Popcorn in ca. 4 Minuten
- Produziert ca. 50 g Popcorn je Durchgang (1,4 l / 6 Tassen)
- Praktische Entnahmeklappe zum Herausholen des fertigen Popcorns
- Spezial-Leuchtmittel zum Warmhalten und für dekorative Beleuchtung
- 2 große, LED-beleuchtete Kippschalter für Popcorn-Betrieb und Beleuchtung
- Topf kippbar und aushängbar für leichte Reinigung
- Robuste Bauweise: mit Edelstahl-Topf
- Leistung: max. 360 Watt
- Stromversorgung: 230 Volt
- Maße: ca. 45 x 28 x 24 cm, Gewicht: ca. 3,2 kg
- Popcorn-Maschine inklusive 2 Dosierlöffeln (für Mais und Öl) und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107490115
Bildmaterial* zum Produkt:
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