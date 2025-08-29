Kontakt
Rosenstein & Söhne Nudel-Maschine NM-100 mit Elektromotor, schmale & breite Bandnudeln

Leckere Nudeln selbst gemacht

Die Nudelmaschine NM-100 von Rosenstein & Söhne fabriziert dank leistungsstarkem 230-V-Elektromotor und zwei Geschwindigkeitsstufen perfekte frische Pasta mit minimalem Aufwand! Neun einstellbare Teigstärken und ein Schneide-Aufsatz mit zwei Walzen ermöglichen die Zubereitung von schmalen Tagliolini bis hin zu breiten Bandnudeln. Per Tastendruck lässt sich zwischen automatischem und manuellem Betrieb wechseln. Der abnehmbare Schneide-Aufsatz sorgt für einfache Reinigung nach jedem Gebrauch.
  • Walzt den Teig in gewünschter Dicke: 9 Stärken einstellbar
  • Schneide-Aufsatz mit 2 Walzen für schmale Tagliolini und breite Bandnudeln
  • 230-V-Elektromotor mit 2 Geschwindigkeitsstufen
  • Automatisches und manuelles Kurbeln per Taste möglich
  • Schneide-Aufsatz abnehmbar zum einfachen Reinigen
Ganz frische Pasta selbstgemacht wie bei „Mamma" genießen. Die Nudelmaschine mit Elektromotor  von Rosenstein & Söhne nimmt einem nahezu alles ab. Dank Motorantrieb walzt und schneidet die Maschine den frischen Nudelteig selbstständig zu leckeren Bandnudeln!

Praktischer Schneide-Aufsatz mit 2 Walzen: Je nach Wunsch lassen sich leckere Tagliolini oder Tagliatelle walzen. Oder man nutzt die bereits integrierte Walze: 9 Einstellungen für unterschiedlich dicken Teig stehen zur Auswahl.

Die praktische Schraubzwinge sorgt für sicheren Halt auf der Arbeitsplatte. Die Reinigung ist ein Kinderspiel: Einfach Nudelmaschine trocken abbürsten, schon ist sie bereit für die nächste Pasta-Zubereitung!

Die Nudelmaschine macht perfekt geschnittene Bandnudeln für jeden Geschmack! Ruckzuck und himmlisch lecker!
  • Nudel-Maschine inklusive Motor mit Stütze, Schneide-Aufsatz, Schraubzwinge, Kurbel und deutscher Anleitung
Nudel-Maschine:
  • Für schmale und breite Bandnudeln
  • Frisch, lecker, ganz nach Wunsch: selbstgemachte Nudeln im Handumdrehen
  • Walzt den Teig in gewünschter Dicke: 9 Stärken einstellbar, ideal auch für Nudelplatten für Lasagne oder Cannelloni
  • Schneide-Aufsatz mit 2 Walzen für schmale Tagliolini (2 mm) und breite Bandnudeln (7 mm)
  • Schneide-Aufsatz abnehmbar zum einfachen Reinigen
  • Sicherer Halt: Schraubzwinge sichert gegen Verrutschen
  • Maße: 20 x 15 x 19,5 cm, Gewicht (ohne Schneide-Aufsatz): 1,46 kg
230-V-Elektromotor:
  • Erspart das manuelle Kurbeln
  • 2 Geschwindigkeitsstufen für automatisches Kurbeln: per Schalter am Gerät einstellbar
  • Taste für manuelles Kurbeln: Die Rollen der Nudel-Maschine bewegen sich nur, solange man sie  gedrückt hält
  • Leistungsaufnahme: 90 Watt
  • Farbe: silber
  • Stromversorgung: 230 Volt 50/60 Hz
  • Maße: 23 x 12,5 x 12 cm, Gewicht: 1,13 kg
Die Rosenstein & Söhne Nudel-Maschine NM-100 mit Elektromotor ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-6995-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-6995_01_Nudel-Maschine_NM-100_Elektromotor.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-6995_02_Nudel-Maschine_NM-100_Elektromotor.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-6995_03_Nudel-Maschine_NM-100_Elektromotor.jpg

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=xqjCvOT5w90

Rosenstein & Söhne 230-V-Elektromotor für Nudel-Maschine NM-100, 2 Geschwindigkeitsstufen

Erspart das Kurbeln der Nudel-Maschine
  • 230-V-Elektromotor für Ihre Nudel-Maschine NM-100
  • Übernimmt das Kurbeln
  • 2 Geschwindigkeitsstufen per Schalter einstellbar für automatisches Kurbeln
  • Taste für manuelles Kurbeln: Rollen bewegen sich, solange Sie Taste drücken
  • Leistungsaufnahme: 90 Watt
Komfortablere und effizientere Nudelzubereitung: Der leistungsstarke 230-V-Elektromotor für die Nudel-Maschine NM-100 ersetzt das mühsame manuelle Kurbeln. Zwei Geschwindigkeitsstufen ermöglichen ein präzises Ausrollen des Teigs nach individuellen Anforderungen. Frische Pasta gelingt so mit minimalem Aufwand. Bei Bedarf lässt sich per Tastendruck am Motor jederzeit auf manuellen Betrieb umschalten.
  • 230-V-Elektromotor für die Nudel-Maschine NM-100
  • Erspart das manuelle Kurbeln
  • 2 Geschwindigkeitsstufen für automatisches Kurbeln: per Schalter am Gerät einstellbar
  • Taste für manuelles Kurbeln: Die Rollen der Nudel-Maschine bewegen sich nur, solange Sie sie gedrückt halten
  • Leistungsaufnahme: 90 Watt
  • Farbe: silber
  • Stromversorgung: 230 Volt 50/60 Hz
  • Maße: 23 x 12,5 x 12 cm, Gewicht: 1,13 kg
  • Motor inklusive Stütze und deutscher Anleitung
Der Rosenstein & Söhne 230-V-Elektromotor für Nudel-Maschine NM-100 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-6957_625 zum Preis von 45,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-6957_01_230-V-Elektromotor_NM-100.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-6957_02_230-V-Elektromotor_NM-100.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-6957_03_230-V-Elektromotor_NM-100.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-6957_04_230-V-Elektromotor_NM-100.jpg

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

