Rosenstein & Söhne Nudel-Maschine NM-100 mit Elektromotor, schmale & breite Bandnudeln

- Walzt den Teig in gewünschter Dicke: 9 Stärken einstellbar
- Schneide-Aufsatz mit 2 Walzen für schmale Tagliolini und breite Bandnudeln
- 230-V-Elektromotor mit 2 Geschwindigkeitsstufen
- Automatisches und manuelles Kurbeln per Taste möglich
- Schneide-Aufsatz abnehmbar zum einfachen Reinigen
Praktischer Schneide-Aufsatz mit 2 Walzen: Je nach Wunsch lassen sich leckere Tagliolini oder Tagliatelle walzen. Oder man nutzt die bereits integrierte Walze: 9 Einstellungen für unterschiedlich dicken Teig stehen zur Auswahl.
Die praktische Schraubzwinge sorgt für sicheren Halt auf der Arbeitsplatte. Die Reinigung ist ein Kinderspiel: Einfach Nudelmaschine trocken abbürsten, schon ist sie bereit für die nächste Pasta-Zubereitung!
Die Nudelmaschine macht perfekt geschnittene Bandnudeln für jeden Geschmack! Ruckzuck und himmlisch lecker!
- Nudel-Maschine inklusive Motor mit Stütze, Schneide-Aufsatz, Schraubzwinge, Kurbel und deutscher Anleitung
- Für schmale und breite Bandnudeln
- Frisch, lecker, ganz nach Wunsch: selbstgemachte Nudeln im Handumdrehen
- Walzt den Teig in gewünschter Dicke: 9 Stärken einstellbar, ideal auch für Nudelplatten für Lasagne oder Cannelloni
- Schneide-Aufsatz mit 2 Walzen für schmale Tagliolini (2 mm) und breite Bandnudeln (7 mm)
- Sicherer Halt: Schraubzwinge sichert gegen Verrutschen
- Maße: 20 x 15 x 19,5 cm, Gewicht (ohne Schneide-Aufsatz): 1,46 kg
Rosenstein & Söhne 230-V-Elektromotor für Nudel-Maschine NM-100, 2 Geschwindigkeitsstufen
Erspart das Kurbeln der Nudel-Maschine
- Motor inklusive Stütze und deutscher Anleitung
