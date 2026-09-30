Rosenstein & Söhne Langschlitz-Toaster für 4 Scheiben, Edelstahl, doppelwandig, 1.500 Watt

- Extra lange Schlitze zum Toasten von bis zu 4 Scheiben gleichzeitig
- 6 Bräunungsstufen einstellbar für knusprige Toasts ganz nach Wunsch
- Touch-Bedienfeld zum Ausschalten, Auftauen, Erwärmen und für die Bräunung
- Display für die Anzeige der Restlaufzeit
- Ausklappbare Halterung zum Auflegen von Brötchen und mehr
- Doppelwandiges Edelstahl-Gehäuse für beste Wärmeisolierung
Sechs Bräunungsstufen für den gewünschten Röstgrad: Von leicht goldbraun bis kräftig kross lässt sich die Bräunung individuell einstellen. Eine Auftaufunktion bereitet tiefgekühlte Brotscheiben direkt zu, während die Aufwärmfunktion bereits geröstetes Brot und Toast schonend wieder auf Temperatur bringt.
Komfortable Bedienung mit Touchpanel und Display: Die Steuerung erfolgt übersichtlich über das berührungsempfindliche Bedienfeld. Das integrierte Display zeigt die verbleibende Röstzeit an und sorgt so für mehr Übersicht während der Zubereitung.
Brötchen und Croissants bequem aufwärmen: Ein ausklappbarer Aufsatz erweitert die Einsatzmöglichkeiten über klassischen Toast hinaus. Brötchen, Croissants und anderes Gebäck lassen sich damit direkt über dem Gerät erwärmen.
Doppelwandiges Edelstahlgehäuse und hohe Leistung: Das doppelwandige Gehäuse unterstützt eine gute Wärmeisolierung und verbindet robuste Verarbeitung mit moderner Optik. Mit bis zu 1.500 Watt Leistung arbeitet der Toaster zügig und eignet sich auch für mehrere Portionen hintereinander.
- Extra-lange Schlitze zum Toasten von bis zu 4 Scheiben gleichzeitig
- 6 Bräunungs-Stufen einstellbar für krosse Toasts ganz nach Wunsch
- Touch-Bedienfeld für Einstellungen zum Auftauen, Erwärmen und für Bräunungsgrad
- Display für Anzeige von Restlaufzeit
- Ausklappbare Halterung zum Auflegen von Brötchen und mehr
- Doppelwandiges Edelstahl-Gehäuse für beste Wärme-Isolierung
- Entnehmbare Krümmelschublade für einfaches Reinigen
- Leistungsaufnahme: max. 1.500 Watt
- Stromversorgung: per 230 Volt
- Maße: 44,5 x 18,5 x 17 cm, Gewicht: ca. 1,95 kg
- Toaster inklusive deutscher Anleitung
- EAN: 4022107488389
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