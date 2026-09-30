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Rosenstein & Söhne Langschlitz-Toaster für 4 Scheiben, Edelstahl, doppelwandig, 1.500 Watt

Toasten, auftauen und erwärmen – so ist das Frühstück schnell bereit

(lifePR) (Buggingen, )
Der Langschlitz-Toaster von Rosenstein & Söhne bereitet mit seinen extralangen Röstschlitzen bis zu vier Toastscheiben gleichzeitig zu. Sechs Bräunungsstufen ermöglichen eine individuell abgestimmte Röstung. Praktische Auftau- und Aufwärmfunktionen für Brot und Toastscheiben sind ebenfalls vorhanden. Die Bedienung erfolgt komfortabel über ein modernes Touchpanel, während das integrierte Display die verbleibende Röstzeit anzeigt. Für Brötchen und Croissants steht ein ausklappbarer Aufsatz bereit. Das doppelwandige Edelstahlgehäuse unterstützt eine gute Wärmeisolierung, und die herausnehmbare Krümelschublade erleichtert die Reinigung. Mit einer Leistung von bis zu 1.500 Watt eignet sich der Toaster auch für größere Frühstücksrunden und die schnelle Zubereitung mehrerer Portionen.
  • Extra lange Schlitze zum Toasten von bis zu 4 Scheiben gleichzeitig
  • 6 Bräunungsstufen einstellbar für knusprige Toasts ganz nach Wunsch
  • Touch-Bedienfeld zum Ausschalten, Auftauen, Erwärmen und für die Bräunung
  • Display für die Anzeige der Restlaufzeit
  • Ausklappbare Halterung zum Auflegen von Brötchen und mehr
  • Doppelwandiges Edelstahl-Gehäuse für beste Wärmeisolierung
Vier Scheiben in einem Röstvorgang: Dank der extralangen Schlitze können bis zu vier Toastscheiben gleichzeitig geröstet werden. Das spart Zeit und macht den Langschlitz-Toaster von Rosenstein & Söhne besonders praktisch für hungrige Singles, Familien, Gäste oder größere Frühstücksrunden.

Sechs Bräunungsstufen für den gewünschten Röstgrad: Von leicht goldbraun bis kräftig kross lässt sich die Bräunung individuell einstellen. Eine Auftaufunktion bereitet tiefgekühlte Brotscheiben direkt zu, während die Aufwärmfunktion bereits geröstetes Brot und Toast schonend wieder auf Temperatur bringt.

Komfortable Bedienung mit Touchpanel und Display: Die Steuerung erfolgt übersichtlich über das berührungsempfindliche Bedienfeld. Das integrierte Display zeigt die verbleibende Röstzeit an und sorgt so für mehr Übersicht während der Zubereitung.

Brötchen und Croissants bequem aufwärmen: Ein ausklappbarer Aufsatz erweitert die Einsatzmöglichkeiten über klassischen Toast hinaus. Brötchen, Croissants und anderes Gebäck lassen sich damit direkt über dem Gerät erwärmen.

Doppelwandiges Edelstahlgehäuse und hohe Leistung: Das doppelwandige Gehäuse unterstützt eine gute Wärmeisolierung und verbindet robuste Verarbeitung mit moderner Optik. Mit bis zu 1.500 Watt Leistung arbeitet der Toaster zügig und eignet sich auch für mehrere Portionen hintereinander.
  • Extra-lange Schlitze zum Toasten von bis zu 4 Scheiben gleichzeitig
  • 6 Bräunungs-Stufen einstellbar für krosse Toasts ganz nach Wunsch
  • Touch-Bedienfeld für Einstellungen zum Auftauen, Erwärmen und für Bräunungsgrad
  • Display für Anzeige von Restlaufzeit
  • Ausklappbare Halterung zum Auflegen von Brötchen und mehr
  • Doppelwandiges Edelstahl-Gehäuse für beste Wärme-Isolierung
  • Entnehmbare Krümmelschublade für einfaches Reinigen
  • Leistungsaufnahme: max. 1.500 Watt
  • Stromversorgung: per 230 Volt
  • Maße: 44,5 x 18,5 x 17 cm, Gewicht: ca. 1,95 kg
  • Toaster inklusive deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107488389
Der Rosenstein & Söhne Langschlitz-Toaster für 4 Scheiben, Edelstahl, doppelwandig, 1.500 Watt ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: AX-1224-625 zum Preis von 46,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.

Bildmaterial* zum Produkt:
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* Das hochaufgelöste Bildmaterial (300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle: 
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de, https://www.pearl.ch/ und https://www.emall.com

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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