Rosenstein & Söhne Flachschirm-Dunstabzugshaube DAH-110, Umluft, 350m³/Std. Saugleistung, silber/schwarz

- Ideal zum Einbau in einen Küchen-Hängeschrank: 60 cm breit
- 350 m³/Std. Saugleistung, 65 Watt
- Umlufthaube, mit einem optionalen Abluftschlauch als Ablufthaube einsetzbar
- 2 Geschwindigkeiten: niedrig und hoch
- Integrierte LED-Beleuchtung für beste Sicht auf dem Kochfeld
- Mit Aktivkohlefilter
Platzsparende Integration in Hängeschränke:Das Gerät lässt sich in Hängeschränke einbauen und fügt sich damit dezent in die Küchenzeile ein. Der ausziehbare Flachschirm vergrößert bei Bedarf die Absaugfläche und kann nach dem Kochen wieder platzsparend eingeschoben werden.
Umluft- und Abluftbetrieb möglich:Der integrierte Aktivkohlefilter neutralisiert Gerüche im Umluftbetrieb direkt im Gerät. Alternativ ermöglicht ein optionaler Abluftschlauch den Betrieb als Ablufthaube mit externer Ableitung.
LED-Beleuchtung für das Kochfeld:Zwei integrierte LED-Leuchten beleuchten das Kochfeld bei Bedarf.
Spülmaschinenfeste Aluminium-Fettfilter:Die Fettfilter aus Aluminium lassen sich entnehmen und in der Spülmaschine reinigen.
- Ausziehbare Flachschirm-Dunstabzugshaube für Abluft- oder Umluftbetrieb: silber
- Ideal zum Einbauen in Hängeschränke
- 2 Saugstufen: niedrig und hoch
- Saugleistung: bis zu 350 m³/Std.
- 2 Fettfilter: spülmaschinengeeignet bei ca. 60 °C
- Aktivkohle-Filter für Umluft-Funktion
- 2 LED-Leuchten: je 1,5 Watt
- Lautstärke: max. 64 dB
- Energieeffizienzklasse: C
- Farbe: silber
- Leistungsaufnahme Motor: 65 Watt, LED-Leuchten: 1,5 Watt, gesamt: 66,5 Watt
- Stromversorgung: 230 Volt 50 Hz
- Maße: 60 x 31,5 x 19,4 cm, Gewicht: 6,16 kg
- Dunstabzugshaube DAH-110 inklusive 2 Aluminium-Fettfilter, 2 Rückschlagklappen, Montagematerial, 2 Aktivkohlefilter und deutscher Anleitung
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8908_01_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8908_02_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8908_03_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8908_04_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8908_05_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8908_06_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8908_07_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8908_08_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8908_09_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8908_10_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
Variante in schwarz:
Rosenstein & Söhne Flachschirm-Dunstabzugshaube, Umluft, 350m³/Std. Saugleistung, schwarz
Die Rosenstein & Söhne Flachschirm-Dunstabzugshaube DAH-110, Umluft, 350m³/Std. Saugleistung, schwarz ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-8907-625 zum Preis von 92,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8907_01_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8907_02_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8907_03_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8907_04_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8907_05_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8907_06_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8907_07_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8907_08_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8907_09_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8907_10_Flachschirm-Dunstabzugshaube_DAH-110.jpg
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de
Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und https://www.emall.com