Rosenstein & Söhne Flachschirm-Dunstabzugshaube DAH-110, Umluft, 350m³/Std. Saugleistung, silber/schwarz

Unauffällige Integration in die Küche mit effektiver Geruchsbeseitigung

Effektive Geruchsfilterung in unauffälligem Küchendesign: Die 60 Zentimeter breite Flachschirm-Dunstabzugshaube von Rosenstein & Söhne erreicht eine Saugleistung von 350 m³ pro Stunde bei einer Leistung von lediglich 65 Watt. Sie ist zum Einbau in Küchenhängeschränke geeignet und arbeitet als Umlufthaube mit integriertem Aktivkohlefilter. Mit einem optionalen Abluftschlauch kann sie auch als Ablufthaube eingesetzt werden. Es stehen zwei Geschwindigkeitsstufen – niedrig und hoch – zur Verfügung. Eine integrierte LED-Beleuchtung erhellt das Kochfeld.
  • Ideal zum Einbau in einen Küchen-Hängeschrank: 60 cm breit
  • 350 m³/Std. Saugleistung, 65 Watt
  • Umlufthaube, mit einem optionalen Abluftschlauch als Ablufthaube einsetzbar
  • 2 Geschwindigkeiten: niedrig und hoch
  • Integrierte LED-Beleuchtung für beste Sicht auf dem Kochfeld
  • Mit Aktivkohlefilter
Saugleistung bis 350 m³/h mit zwei Saugstufen:Die Flachschirm-Dunstabzugshaube von Rosenstein & Söhne erreicht eine maximale Saugleistung von 350 m³ pro Stunde und entfernt Kochdämpfe sowie Gerüche. Zwei Saugstufen ermöglichen die Anpassung der Leistung an unterschiedliche Kochvorgänge.

Platzsparende Integration in Hängeschränke:Das Gerät lässt sich in Hängeschränke einbauen und fügt sich damit dezent in die Küchenzeile ein. Der ausziehbare Flachschirm vergrößert bei Bedarf die Absaugfläche und kann nach dem Kochen wieder platzsparend eingeschoben werden.

Umluft- und Abluftbetrieb möglich:Der integrierte Aktivkohlefilter neutralisiert Gerüche im Umluftbetrieb direkt im Gerät. Alternativ ermöglicht ein optionaler Abluftschlauch den Betrieb als Ablufthaube mit externer Ableitung.

LED-Beleuchtung für das Kochfeld:Zwei integrierte LED-Leuchten beleuchten das Kochfeld bei Bedarf.

Spülmaschinenfeste Aluminium-Fettfilter:Die Fettfilter aus Aluminium lassen sich entnehmen und in der Spülmaschine reinigen.
  • Ausziehbare Flachschirm-Dunstabzugshaube für Abluft- oder Umluftbetrieb: silber
  • Ideal zum Einbauen in Hängeschränke
  • 2 Saugstufen: niedrig und hoch
  • Saugleistung: bis zu 350 m³/Std.
  • 2 Fettfilter: spülmaschinengeeignet bei ca. 60 °C
  • Aktivkohle-Filter für Umluft-Funktion
  • 2 LED-Leuchten: je 1,5 Watt
  • Lautstärke: max. 64 dB
  • Energieeffizienzklasse: C
  • Farbe: silber
  • Leistungsaufnahme Motor: 65 Watt, LED-Leuchten: 1,5 Watt, gesamt: 66,5 Watt
  • Stromversorgung: 230 Volt 50 Hz
  • Maße: 60 x 31,5 x 19,4 cm, Gewicht: 6,16 kg
  • Dunstabzugshaube DAH-110 inklusive 2 Aluminium-Fettfilter, 2 Rückschlagklappen, Montagematerial, 2 Aktivkohlefilter und deutscher Anleitung
Die Rosenstein & Söhne Flachschirm-Dunstabzugshaube DAH-110, Umluft, 350m³/Std. Saugleistung, silberist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-8908-625 zum Preis von 99,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

