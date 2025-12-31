Kontakt
Rosenstein & Söhne Elektrischer Kompostierer K-05, 3,7 l, 550 Watt, Autoclean, Aktivkohlefilter

Lebensmittelabfälle vollautomatisch in wertvollen Kompost verwandeln

Der elektrische Kompostierer K-05 von Rosenstein & Söhne verwandelt Speisereste und Lebensmittelabfälle effizient und vollautomatisch in geruchsneutralen, trockenen Kompost – ganz ohne manuellen Eingriff. Mit einer Leistung von 550 Watt zerkleinert und trocknet er Lebensmittelreste (Obst, Gemüse, Brot, Fleisch und vieles mehr) und reduziert dabei das Abfallvolumen um über 90 %. Ein herausnehmbarer 3,7-Liter-Komposteimer sowie ein Aktivkohlefilter sorgen für saubere Luft und einen einfachen, hygienischen Betrieb. Über einen einstellbaren Timer (1, 3 oder 5 Stunden) lässt sich der Kompostierprozess flexibel steuern. Die „Autoclean“-Selbstreinigungsfunktion erleichtert die Pflege: Einfach Wasser einfüllen und die Reinigung starten. Dank seines kompakten Designs fügt sich der Komposter unauffällig in Küche oder Hauswirtschaftsraum ein und ermöglicht umweltbewusstes Recycling direkt zu Hause.
  • Trocknet und zerkleinert Lebensmittelabfälle wie Obst, Gemüse, Fleisch, Brot
  • Praktische Selbstreinigungsfunktion auf Tastendruck
  • Austauschbarer Aktivkohlefilter für geruchlosen Betrieb
  • Starke Leistung mit 550 Watt für schnelles Kompostieren
  • Herausnehmbarer Komposteimer mit 3,7 Liter Volumen
  • Einstellbarer Timer für 1, 3 oder Stunden Betriebszeit
Effiziente Kompostierung auf Knopfdruck: Der elektrische Kompostierer K-05 von Rosenstein & Söhne verwandelt Küchenabfälle innerhalb weniger Stunden in geruchsneutralen, trockenen Kompost. Die vollautomatische Zerkleinerung und Trocknung ermöglicht eine besonders komfortable Nutzung, da manuelle Zwischenschritte entfallen.

Saubere Luft dank Aktivkohlefilter: Der integrierte und austauschbare Filter verhindert schlechte Gerüche zuverlässig, sodass die Küche jederzeit frisch bleibt. So wird umweltbewusstes Recycling ohne unangenehme Begleiterscheinungen möglich.

Selbstreinigende Autoclean-Funktion: Einfach Wasser einfüllen und den automatischen Reinigungszyklus per Knopfdruck starten. Das spart Zeit und hält das Gerät hygienisch, ohne dass eine mühsame Nacharbeit erforderlich ist.

Leistungsstarker 550-Watt-Betrieb: Die robuste Motorleistung beschleunigt den Kompostierprozess spürbar und sorgt für gleichbleibend feine Ergebnisse. Küchenreste lassen sich damit energieeffizient und zuverlässig verwerten.

Kompaktes 3,7-Liter-Fassungsvermögen: Ideal für den täglichen Haushaltsbedarf, egal ob es sich um Gemüsereste, Kaffeesatz oder Obstreste handelt. Dank des platzsparenden Designs integriert sich das Gerät unauffällig in jede Küche und unterstützt aktiv dabei, Müll zu reduzieren.
  • Elektrischer Kompostierer für den Betrieb in der Küche
  • Verwandelt Speisereste in geruchlosen Kompost und wertvollen Dünger
  • Ideal für Reste von Früchten, Gemüse, Reis, Fleisch, Fisch, Pizza, Brot, Kuchen, Käse, Eierschalen, Bohnen, Kaffeesatz, Zimmerpflanzen, Blumen, Gartenabfälle u.v.m.
  • Automatisches Trocknen und Zerkleinern auf Tastendruck
  • Einstellbarer Abschalt-Timer für automatischen Betrieb: 1 / 3 / 5 Stunden
  • Reduziert das Küchenabfall-Volumen um mehr als 90 %
  • Großer, herausnehmbarer Komposteimer mit 3,7 Liter Fassungsvermögen
  • Selbstreinigungs-Funktion auf Knopfdruck: für einen hygienischen Betrieb
  • Austauschbarer Aktivkohlefilter: sorgt für sauberen und geruchlosen Kompostierungsprozess
  • Kontroll-LEDs für Betriebsstatus
  • Farbe: anthrazit
  • Leistungsaufnahme: 550 Watt
  • Stromversorgung: 230 Volt (Schutzkontaktstecker)
  • Maße Kompostierer: 33,8 x 32,8 x 28,1 cm, Gesamtgewicht: 7,5 kg
  • Elektro-Kompostierer K-05 inklusive Komposteimer, Aktivkohlefilter und deutscher Anleitung
Der Rosenstein & Söhne Elektrischer Kompostierer K-05 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7966-625 zum Preis von 219,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

