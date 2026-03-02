Kontakt
Rosenstein & Söhne Elektrische Lunchbox für warmes Essen, 1,5 l, 80 Watt, 230/24/12 Volt

Jederzeit & überall eine warme Mahlzeit genießen – ob im Büro oder unterwegs

Die elektrische Lunchbox von Rosenstein & Söhne ermöglicht es, auch außer Haus warme Mahlzeiten zu genießen – sei es im Büro, unterwegs im Auto oder im Lkw. Der herausnehmbare Behälter aus Edelstahl fasst 1,5 Liter und kann wahlweise über eine Steckdose (230 Volt) oder den Zigarettenanzünder (12/24 Volt) mit Strom versorgt werden. Eine zusätzliche Kunststoffdose mit Deckel bietet Platz für Beilagen und Toppings. Gabel und Löffel aus Edelstahl können platzsparend im Deckel verstaut werden. Die mitgelieferte Isoliertasche schützt das Essen beim Transport und hält die Temperatur. Mit einer Leistung von 80 Watt ist das Gerät auf warme Mahlzeiten in rund 25 Minuten ausgelegt.
  • Sorgt für warmes Mittagessen: Edelstahl-Behälter mit 1,5 Liter
  • Flexible Stromversorgung per Steckdose oder am 12- bzw. 24-V-Zigarettenanzünder
  • Ideal zum Mitnehmen auf die Arbeit, im Auto oder Lkw
  • Inklusive Gabel und Löffel aus Edelstahl: sicher im Deckel verstaut
  • Kleine Kunststoff-Dose mit Deckel für leckere Toppings und Beilagen
  • Isolier-Tasche für Transport und zum Halten der Wärme
Warme Mahlzeiten außer Haus – kein Problem: Selbstgemachte Speisen lassen sich auch im Arbeits- oder Schulalltag frisch erwärmt genießen. Die Lunchbox von Rosenstein & Söhne wird einfach an die Steckdose angeschlossen und erwärmt das Mittagessen direkt im Büro, in der Uni oder im Pausenraum. Eine Mikrowelle oder Kantine wird so überflüssig.

Mobil auch im Auto und Lkw: Über ein 12/24-Volt-Kfz-Stromkabel lässt sich die Lunchbox direkt am Zigarettenanzünder betreiben – warme Mahlzeiten sind damit auch unterwegs möglich. Ob bei langen Autofahrten, auf Reisen fernab der nächsten Raststätte oder auf der Baustelle: Das Gerät ist ideal für Lkw-Fahrer, Pendler, Außendienstler und Handwerker.

Geräumiger Edelstahl-Behälter mit Zusatzdose: Der herausnehmbare Edelstahl-Behälter fasst 1,5 Liter und bietet damit ausreichend Platz für sättigende Eintöpfe, Pasta, Reis oder Gemüsegerichte. Eine separate kleine Dose mit Deckel steht zusätzlich für Beilagen, Saucen oder Toppings zur Verfügung.

Besteck griffbereit im Deckel verstaut: Löffel und Gabel aus Edelstahl sind direkt im Deckel integriert – eine separate Besteck-Aufbewahrung entfällt. Nach der Nutzung lassen sich beide Teile sauber und ordentlich wieder im Deckel verstauen.

Schnell aufgewärmt, lange warm: Mit 80 Watt Leistung ist das Essen in rund 25 Minuten verzehrfertig. Die mitgelieferte isolierte Transporttasche hält die Mahlzeit anschließend warm – praktisch für den Weg zum Picknick-Tisch oder in den Park in der Nähe des Büros.
  • Genießen Sie auch im Büro, in der Schule, in der Uni und sogar unterwegs im Auto oder Lkw eine warme Mahlzeit
  • Edelstahl-Behälter zum Einfüllen und Erwärmen Ihrer Speisen: 1,5 Liter
  • Kleine Dose mit Deckel für leckere Topping oder Beilagen: 375 ml
  • Inklusive Löffel und Gabel: platzsparend im Deckel verstaut
  • Aufwärmzeit: ca. 25 Minuten
  • Erhitzungstemperatur: bis zu 80 °C
  • Leistungsaufnahme: 80 Watt
  • Stromversorgung: per 230-V-Netzkabel oder per 12/24 Volt Kfz-Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Anschluss
  • Maße: 165 x 240 x 103 mm, Gewicht: 698 g
  • Lunchbox inklusive Edelstahl-Behälter, kleine Dose mit Deckel, 1 Gabel, 1 Löffel, 230-V-Stromkabel, Kfz-Stromkabel, Isolier-Tasche und deutscher Anleitung
Die Rosenstein & Söhne Elektrische Lunchbox für warmes Essen, 1,5 l, 80 Watt, 230/24/12 Volt ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-6041-625 zum Preis von 28,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:
Rosenstein & Söhne 2er-Set elektrische Lunchboxen für warmes Essen, 1,5l, 80W, 230/24/12 Volt

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

