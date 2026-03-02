Rosenstein & Söhne Elektrische Lunchbox für warmes Essen, 1,5 l, 80 Watt, 230/24/12 Volt

- Sorgt für warmes Mittagessen: Edelstahl-Behälter mit 1,5 Liter
- Flexible Stromversorgung per Steckdose oder am 12- bzw. 24-V-Zigarettenanzünder
- Ideal zum Mitnehmen auf die Arbeit, im Auto oder Lkw
- Inklusive Gabel und Löffel aus Edelstahl: sicher im Deckel verstaut
- Kleine Kunststoff-Dose mit Deckel für leckere Toppings und Beilagen
- Isolier-Tasche für Transport und zum Halten der Wärme
Mobil auch im Auto und Lkw: Über ein 12/24-Volt-Kfz-Stromkabel lässt sich die Lunchbox direkt am Zigarettenanzünder betreiben – warme Mahlzeiten sind damit auch unterwegs möglich. Ob bei langen Autofahrten, auf Reisen fernab der nächsten Raststätte oder auf der Baustelle: Das Gerät ist ideal für Lkw-Fahrer, Pendler, Außendienstler und Handwerker.
Geräumiger Edelstahl-Behälter mit Zusatzdose: Der herausnehmbare Edelstahl-Behälter fasst 1,5 Liter und bietet damit ausreichend Platz für sättigende Eintöpfe, Pasta, Reis oder Gemüsegerichte. Eine separate kleine Dose mit Deckel steht zusätzlich für Beilagen, Saucen oder Toppings zur Verfügung.
Besteck griffbereit im Deckel verstaut: Löffel und Gabel aus Edelstahl sind direkt im Deckel integriert – eine separate Besteck-Aufbewahrung entfällt. Nach der Nutzung lassen sich beide Teile sauber und ordentlich wieder im Deckel verstauen.
Schnell aufgewärmt, lange warm: Mit 80 Watt Leistung ist das Essen in rund 25 Minuten verzehrfertig. Die mitgelieferte isolierte Transporttasche hält die Mahlzeit anschließend warm – praktisch für den Weg zum Picknick-Tisch oder in den Park in der Nähe des Büros.
- Genießen Sie auch im Büro, in der Schule, in der Uni und sogar unterwegs im Auto oder Lkw eine warme Mahlzeit
- Edelstahl-Behälter zum Einfüllen und Erwärmen Ihrer Speisen: 1,5 Liter
- Kleine Dose mit Deckel für leckere Topping oder Beilagen: 375 ml
- Inklusive Löffel und Gabel: platzsparend im Deckel verstaut
- Aufwärmzeit: ca. 25 Minuten
- Erhitzungstemperatur: bis zu 80 °C
- Leistungsaufnahme: 80 Watt
- Stromversorgung: per 230-V-Netzkabel oder per 12/24 Volt Kfz-Stromkabel mit Zigarettenanzünder-Anschluss
- Maße: 165 x 240 x 103 mm, Gewicht: 698 g
- Lunchbox inklusive Edelstahl-Behälter, kleine Dose mit Deckel, 1 Gabel, 1 Löffel, 230-V-Stromkabel, Kfz-Stromkabel, Isolier-Tasche und deutscher Anleitung
Auch als 2er-Set erhältlich:
Rosenstein & Söhne 2er-Set elektrische Lunchboxen für warmes Essen, 1,5l, 80W, 230/24/12 Volt
