Rosenstein & Söhne Doppelwaffeleisen für belgische Waffeln, 6 Zeit-Programme, 1.500 Watt

- Backt gleichzeitig zwei Waffeln - ideal für Familie und Gäste
- Mit 6 Zeit-Programmen für individuell gebräunte Waffeln
- LCD-Display mit Backzeit-Timer für perfekte Ergebnisse
- Extra-tiefe Heizplatten verhindern Überlaufen
- 1.500 Watt für schnelles Aufheizen
Sechs wählbare Backzeiten: Die Programme bieten Backzeiten zwischen 2 und 5 Minuten. Damit lässt sich der Bräunungsgrad von goldbraun-knusprig bis weich-luftig einstellen.
LCD-Display mit Timer-Funktion: Das Display zeigt die verbleibende Backzeit an. Die visuelle Anzeige erleichtert die Kontrolle des Backvorgangs und verhindert Anbrennen.
Extra tiefe Heizplatten: Die Bauform der Backflächen verhindert das Überlaufen von Teig. Die Konstruktion hält den Teig innerhalb der vorgesehenen Backfläche.
- 6 Zeit-Programme von 2 bis 5 Minuten: für Bräunungsgrad nach Wunsch
- LCD-Display: zeigt Zeit-Programm und Backzeit-Timer
- Kein Überlaufen dank extra tiefer Heizplatten
- Leistungsaufnahme: 1.500 Watt
- Rutschfeste Gummifüße für einen sicheren Stand
- Stromversorgung: 230 Volt
- Maße: 26,6 x 26,5 x 14,2 cm, Gewicht: 2,7 kg
- Doppelwaffeleisen inklusive deutscher Anleitung
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8968_01_Doppelwaffeleisen.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8968_02_Doppelwaffeleisen.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8968_03_Doppelwaffeleisen.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8968_04_Doppelwaffeleisen.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8968_05_Doppelwaffeleisen.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8968_06_Doppelwaffeleisen.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8968_07_Doppelwaffeleisen.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8968_08_Doppelwaffeleisen.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8968_09_Doppelwaffeleisen.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8968_10_Doppelwaffeleisen.jpg
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de