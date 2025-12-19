Kontakt
Rosenstein & Söhne Doppelwaffeleisen für belgische Waffeln, 6 Zeit-Programme, 1.500 Watt

Backt zwei Waffeln gleichzeitig – zeitsparend für Familie und Gäste

Waffeln sind sehr beliebt, doch leider dauert ihre Zubereitung eine gewisse Zeit. Mit dem Doppelwaffeleisen von Rosenstein & Söhne gelingen die beliebten belgischen Waffeln schneller – ideal für Familien und Gäste! Das Gerät verfügt über sechs voreingestellte Zeitprogramme zur individuellen Bräunung sowie über ein LCD-Display mit integriertem Backzeit-Timer. Die Heizplatten sind extra tief gestaltet, um ein Überlaufen des Teigs zu verhindern. Mit 1.500 Watt Leistung erreicht das Waffeleisen kurze Aufheizzeiten.
  • Backt gleichzeitig zwei Waffeln - ideal für Familie und Gäste
  • Mit 6 Zeit-Programmen für individuell gebräunte Waffeln
  • LCD-Display mit Backzeit-Timer für perfekte Ergebnisse
  • Extra-tiefe Heizplatten verhindern Überlaufen
  • 1.500 Watt für schnelles Aufheizen
Gleichzeitiges Backen zweier belgischer Waffeln: Das programmierbare Waffeleisen von Rosenstein & Söhne verfügt über zwei Backflächen für die parallele Zubereitung. Die Leistung ermöglicht gleichmäßige Bräunung bei fluffiger Konsistenz im Inneren.

Sechs wählbare Backzeiten: Die Programme bieten Backzeiten zwischen 2 und 5 Minuten. Damit lässt sich der Bräunungsgrad von goldbraun-knusprig bis weich-luftig einstellen.

LCD-Display mit Timer-Funktion: Das Display zeigt die verbleibende Backzeit an. Die visuelle Anzeige erleichtert die Kontrolle des Backvorgangs und verhindert Anbrennen.

Extra tiefe Heizplatten: Die Bauform der Backflächen verhindert das Überlaufen von Teig. Die Konstruktion hält den Teig innerhalb der vorgesehenen Backfläche.
  • 6 Zeit-Programme von 2 bis 5 Minuten: für Bräunungsgrad nach Wunsch
  • LCD-Display: zeigt Zeit-Programm und Backzeit-Timer
  • Kein Überlaufen dank extra tiefer Heizplatten
  • Leistungsaufnahme: 1.500 Watt
  • Rutschfeste Gummifüße für einen sicheren Stand
  • Stromversorgung: 230 Volt
  • Maße: 26,6 x 26,5 x 14,2 cm, Gewicht: 2,7 kg
  • Doppelwaffeleisen inklusive deutscher Anleitung
Das Doppelwaffeleisen für belgische Waffeln mit 6 Zeit-Programmen und 1.500 Watt von Rosenstein & Söhne ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-8968-625 zum Preis von 52,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

