Playtastic KI-Plüschteddy mit interaktiven Augen, Emotionen, 18 Sprachen, App

AUF EINEN BLICK
✓ Schlauer Plüsch-Teddybär mit integriertem KI-Assistenten
✓ Interaktiv: zeigt Emotionen, auch mit den Augen
✓ Beantwortet Fragen, macht Rezeptvorschläge und vieles mehr
✓ 18 gängige Sprachen verfügbar: Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und viele mehr
✓ Kostenlose App «ELESION» für Einstellungen und Sprachauswahl
✓ Ausdauernder 1'000-mAh-Akku, aufladbar über USB-C
KI-Teddybär für echte Dialoge: Gesprochene Fragen werden erkannt und passend beantwortet – von Wissensfragen bis hin zu Anregungen für den Alltag. Anstelle vorgefertigter Geräusche entstehen so abwechslungsreiche Dialoge, die zum Fragen, Entdecken und Ausprobieren einladen.
Interaktive Augen zeigen Emotionen: Die animierten Augen verleihen dem KI-Plüschteddy von Playtastic eine lebendige Ausstrahlung und visualisieren verschiedene Emotionen. Dadurch wirkt die Unterhaltung persönlicher und unmittelbarer als eine klassische Sprachabfrage über Smartphone oder Tablet.
Kommunikation in 18 Sprachen: Über die kostenlose App können 18 gängige Sprachen ausgewählt werden, darunter Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Damit eignet sich der interaktive Teddybär auch für mehrsprachige Haushalte, internationale Familien oder als außergewöhnliche Geschenkidee.
Kabellos und flexibel einsetzbar: Der integrierte Akku ermöglicht den mobilen Betrieb ohne dauerhaft angeschlossenes Kabel. Das Aufladen erfolgt komfortabel per USB-C. Anschließend findet der KI-Teddybär flexibel auf Sofa, Schreibtisch oder Familientisch Platz – überall dort, wo gerade ein Gespräch entsteht.
- Schlauer Plüsch-Teddybär: integrierter KI-Assistent hat Antworten auf Fragen, liefert Rezeptvorschläge u.v.m.
- Interaktiv: zeigt Emotionen über Geräusche und mit seinen Augen
- 18 gängige Sprachen verfügbar: deutsch, französisch, englisch, spanisch, chinesisch u.v.m.
- Zwei Dialogmodi für Aktivierung nach Wunsch
- WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- Kostenlose App "ELESION" für Android und iOS: für Einstellungen und Sprach-Wahl
- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 1.000 mAh, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße: ca. 23 x 28 x 17 cm, Gewicht: ca. 390 g
- Plüschteddy inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107492232
Achtung: Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
Achtung: Kleinteile können verschluckt werden!
PREIS & VERFÜGBARKEIT
Der Playtastic KI-Plüschteddy mit interaktiven Augen, Emotionen, 18 Sprachen, App ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: CX-2394-625 zum Preis von 59,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.
BILDMATERIAL* zum Produkt:
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2394_KI-Plueschteddy_01.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2394_KI-Plueschteddy_02.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2394_KI-Plueschteddy_03.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2394_KI-Plueschteddy_04.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2394_KI-Plueschteddy_05.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2394_KI-Plueschteddy_06.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2394_KI-Plueschteddy_07.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2394_KI-Plueschteddy_08.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2394_KI-Plueschteddy_09.jpg
* Das hochaufgelöste Bildmaterial (JPG-Format, 300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de
Für weitere Informationen sowie für die Anforderung von Testexemplaren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Über einen Beleg, einen Link oder einen Hinweis nach der Veröffentlichung würden wir uns sehr freuen.
Bezugsquellen: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de, https://www.pearl.ch/ und https://www.emall.com