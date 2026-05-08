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PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Frau Dr. Eyla Hassenpflug +49 7631 360404
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Nahrungsergänzungsmittel - wichtige Bausteine für Haut, Haare und Nägel

PeriNature Biotin + Selen + Zink, 365 vegane Tabletten

(lifePR) (Buggingen, )
Die PEARL GmbH erweitert das Sortiment der Marke PeriNature um drei weitere neue, moderne Nahrungsergänzungsmittel: Biotin + Selen + Zink, vegane Tabletten, Kollagen-Hydrolysat in Pulver-Form und Hyaluron-Kollagen-Kapseln. Alle Produkte werden unter kontrollierten Bedingungen in Deutschland hergestellt und vereinen pflanzliche Extrakte mit essenziellen Vitaminen und Mineralstoffen. Ihre Rezepturen basieren auf traditionellen Pflanzenextrakten und aktuellem Nährstoffwissen. Die praktischen Kapseln und Tabletten lassen sich unkompliziert einnehmen und eignen sich für den Alltag, den Beruf und den Sport. Das Kollagen-Hydrolysat ist geschmacksneutral, hoch löslich und lässt sich unkompliziert in Smoothies, Kaffee oder Wasser einrühren. Damit richtet sich das Sortiment an alle, die ihre Ernährung gezielt und auf natürliche Weise ergänzen möchten.
  • 365 Tabletten, auch für Vegetarier und Veganer geeignet
  • Für ein glattes, frisches und gesundes Erscheinungsbild
  • Biotin, Zink & Selen: tragen zur Erhaltung normaler Haut, Haare & Nägel bei
  • Kann auch das Immunsystem unterstützen
  • Unterstützt den Schutz der Zellen vor oxidativem Stress
  • Hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel
Biotin, Zink und Selen für Haut, Haare und Nägel:Die Kombination aus Biotin, Zink und Selen liefert wertvolle Mikronährstoffe, die zur Erhaltung normaler Haut, Haare und Nägel beitragen – eine Unterstützung von innen für gepflegtes Erscheinungsbild und tägliches Wohlbefinden.

Täglich eine Tablette:Eine Tablette pro Tag genügt, um den Körper mit essenziellen Mikronährstoffen zu versorgen. Biotin unterstützt den normalen Energiestoffwechsel, Zink und Selen fördern die normale Funktion des Immunsystems und helfen, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Unterstützung für das Immunsystem mit Nahrungsergänzungsmittelnvon PeriNature:Zink und Selen tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei – besonders relevant in Phasen erhöhter Belastung oder saisonaler Herausforderungen.

Vegan und für ein ganzes Jahr:Die Packung enthält 365 Tabletten – ausreichend für zwölf Monate. Die Formel ist vollständig vegan, frei von tierischen Inhaltsstoffen und ohne unnötige Zusatzstoffe hergestellt. Damit eignet sie sich gleichermaßen für Vegetarier und Veganer und lässt sich problemlos in den Alltag integrieren.
  • 365 Tabletten mit Biotin + Zink + Selen
  • Hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel für ein glattes, frisches und gesundes Erscheinungsbild
  • Trägt zur Erhaltung normaler Haut, Haare und Nägel bei
  • Unterstützt Immunsystem und Zellschutz
  • Inhaltsstoffe pro Tablette: 83,3 mg Zinkgluconat / Zink, 10 mg Vitamin B7 / Biotin, 0,12 mg Natriumselenit / Selen
  • Anteile am (durchschnittlichen) täglichen Nährstoffbedarf (NRV): Zink 100 %, Biotin 20.000 %, Selen 100 %
  • Verzehrempfehlung: täglich max. 1 Tablette mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen
  • Ideal für die langfristige Einnahme geeignet
  • Für Vegetarier und Veganer geeignet
  • Hergestellt in Deutschland
  • Füllmenge: 250 g
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie einen gesunden Lebensstil.

Die PeriNature Biotin + Selen + Zink, 365 vegane Tabletten sind ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer PV-9400-625 zum Preis von 16,99 EUR erhältlich.

Bilderlinks*:

https://microsites.pearl.de/Presse/PV-9400_01_Biotin_Selen_Zink.jpg

https://microsites.pearl.de/Presse/PV-9400_02_Biotin_Selen_Zink.jpg

PeriNature Kollagen-Hydrolysat in Pulver-Form, 500 g

Unterstützung für Haut, Haare, Nägel und Gelenke
  • 100 % Kollagen-Hydrolysat - frei von Zusätzen und Hilfsstoffen
  • Liefert wertvolle Aminosäuren
  • Kann helfen, Haut, Haare, Nägel und Gelenke zu stärken
  • Kann in Kaffee, Smoothies, Säften und Wasser eingerührt und getrunken werden
  • Unter kontrollierten Bedingungen in Deutschland produziert
Reines Kollagen-Pulver für den Alltag:Das Kollagen-Pulver besteht zu 100 % aus hochwertigem Kollagen-Hydrolysat – ohne Zusatzstoffe, Aromen oder Farbstoffe. Es richtet sich an alle, die auf reine Inhaltsstoffe und eine bewusste Ernährung Wert legen.

Neutral im Geschmack und vielseitig einsetzbar:Dank neutraler Beschaffenheit und hoher Löslichkeit lässt sich das Pulver unkompliziert in den Alltag integrieren – ob im Smoothie, im Kaffee oder einfach in Wasser eingerührt.

Geprüfte Qualität:Das Pulver wird aus bovinem Kollagen-Hydrolysat gewonnen und überzeugt durch feine Struktur und gleichbleibende Reinheit – Eigenschaften, die eine zuverlässige tägliche Anwendung ermöglichen.

Einfache Anwendung:Ein Messlöffel pro Tag genügt: Pulver ins Lieblingsgetränk geben, kurz umrühren – fertig. Die tägliche Routine lässt sich so ohne Aufwand etablieren.

Hergestellt in Deutschland:Die Produktion erfolgt unter kontrollierten Bedingungen in Deutschland, mit Fokus auf Qualität, Reinheit und verantwortungsvolle Verarbeitung.
  • Zutaten: 100 % Kollagen-Hydrolysat
  • Frei von Zusätzen und Hilfsstoffen
  • Verzehrempfehlung: täglich 10 g Pulver in Flüssigkeiten einrühren und trinken, z.B. in Kaffee, Smoothies, Säften oder Wasser
  • Füllmenge (netto): 500 g +/- 3 %
  • Aktiver Inhaltsstoff pro Portion (10 g): Kollagen-Hydrolysat (bovinen Ursprungs) 10.000 mg

Hinweise: Nicht bei vegetarischer und veganer Lebensweise geeignet. Die angegeben empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie einen gesunden Lebensstil. Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

Das PeriNature Kollagen-Hydrolysat in Pulver-Form, 500 g ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer PV-9405-625 zum Preis von 36,99 EUR erhältlich.

Bilderlink*:

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PeriNature Hyaluron-Kollagen-Kapseln, 180 Kapseln

Für ein rundum gutes Gefühl in der eigenen Haut
  • Kollagen gilt als Strukturprotein, Hyaluron als Feuchtigkeitsspeicher
  • Für gepflegtes Erscheinungsbild, ganz ohne zeitintensive Behandlungen
  • 180 Kapseln für einfaches Einnehmen ohne Abwiegen
  • Unter kontrollierten Bedingungen in Deutschland produziert
Hyaluron und Kollagen als innere Pflege:Der Hyaluron- und Kollagen-Komplex vereint feuchtigkeitsspendendes Hyaluron mit hochwertigem Kollagen – ergänzt durch Vitamine und Spurenelemente für ein gepflegtes Hautgefühl von innen.

Gezielte Unterstützung für Haut, Haare und Nägel:Vitamin C, Zink, Biotin und Selen tragen nachweislich zur Erhaltung normaler Haut, Haare und Nägel bei. Vitamin C unterstützt zudem die normale Kollagenbildung und damit die Funktion der Haut.

Bewährte Inhaltsstoffe in moderner Kombination:Kollagen als Strukturprotein und Hyaluron als Feuchtigkeitsspeicher ergänzen sich in dieser Formel optimal. Bambusextrakt und Acerola runden den Komplex zu einer ausgewogenen Ergänzung im Rahmen einer bewussten Ernährung ab.

Unkomplizierte Anwendung:Eine tägliche Einnahme mit einem Glas Wasser genügt – zeitsparend und alltagstauglich, ob im Beruf, in der Freizeit oder auf Reisen.

Hergestellt in Deutschland:Die Kapseln werden unter kontrollierten Bedingungen in Deutschland produziert, mit Fokus auf Qualität, Reinheit und verantwortungsvolle Verarbeitung.
  • Zutaten: Kollagenhydrolysat, Natriumhyaluronat, Acerola-Fruchtsaftkonzentrat (Saftkonzentrat aus Malpighia glabra L. Beeren, Himbeerpulver, Ascorbinsäure), Bambusextrakt, Zinkbisglycinat, Biotin, Natriumselenit
  • Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)
  • Verzehrempfehlung: täglich bis zu 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen
  • Verpackungseinheit: 180 Kapseln
Die PeriNature Hyaluron-Kollagen-Kapseln, 180 Kapseln sind ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer PV-9406-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich.

Bilderlinks*:

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https://microsites.pearl.de/Presse/PV-9406_02_Hyaluron-Kollagen-Kapseln.jpg

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Nahrungsergänzungsmittel-Sets:

https://www.pearl.de/nc-5202-nahrungsergaenzungs-anti-aging-praeparate-gels.shtml

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

Website Promotion

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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