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Lunartec LED-Lupenleuchte, 10-fach, CCT, 500 lm, dimmbar, Tischklemme/Standfuß

Optimales Licht und starke Vergrößerung für präzise Arbeiten

(lifePR) (Buggingen, )
Die LED-Lupenleuchte von Lunartec vereint eine 10-fache Vergrößerung mit einer Lichtleistung von 500 Lumen, die von 84 LEDs erzeugt wird. Damit ist sie ideal für detailreiche und präzise Arbeiten sowie zum Lesen kleiner Texte geeignet. Die Lichtfarbe lässt sich stufenlos zwischen 3.000 und 6.500 Kelvin einstellen, und zehn Helligkeitsstufen ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche Sehaufgaben. Der bis zu 48 cm ausziehbare Schwenkarm ist um bis zu 225 Grad nach oben und unten schwenkbar, sodass sich die Linse flexibel positionieren lässt. Die Leuchte lässt sich wahlweise per Standfuß aufstellen oder mithilfe einer stabilen Metall-Tischklemme an Tischplatten mit einer Stärke von bis zu 5,5 cm montieren. Somit eignet sich die LED-Lupenleuchte für Anwendungen wie Modellbau, Handarbeiten oder das Lesen von Kleingedrucktem.
  • Extra-helle LED-Leuchte mit 84 LED und 500 Lumen
  • 10-fache Vergrößerung für detailreiche und präzise Arbeiten
  • Lichtfarbe (CCT) einstellbar: 3.000 - 6.500 K, dimmbar mit 10 Helligkeitsstufen
  • Schwenkarm: bis zu 48 cm ausziehbar, bis zu 225 ° nach oben/unten schwenkbar
  • Wahlweise Aufstellung per Standfuß oder Montage per Tischklemme
  • Stabile Metall-Tischklemme für Tischplatten mit bis zu 5,5 cm Stärke
Lupenleuchte mit 10-facher Vergrößerung: Die LED-Lupenleuchte von Lunartec vereint Schreibtischleuchte und Lupe in einem Gerät. Die 10-fache Vergrößerung mit kristallklarem Linsensystem ermöglicht eine gestochen scharfe Sicht auf feinste Details – ob beim Modellbau, bei Handarbeiten oder beim Lesen von Kleingedrucktem.

Flexible Lichtsteuerung: Fünf einstellbare Lichtfarben von warmweiß bis tageslichtähnlich sowie eine stufenlose Dimmfunktion mit bis zu 500 Lumen ermöglichen eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Sehaufgaben und Lichtverhältnisse – für blendfreies, augenschonendes Arbeiten.

Zwei Befestigungsmöglichkeiten: Der mitgelieferte 2-in-1-Sockel bietet wahlweise eine Tischklemme für festen Halt an der Arbeitsfläche oder einen Standfuß für den mobilen Einsatz – flexibel nutzbar auf Nähtisch, Werkbank oder Schreibtisch.

Energieeffiziente LED-Technik: Die integrierte LED-Einheit sorgt für gleichmäßige, schattenfreie Ausleuchtung im gesamten Sichtbereich, überzeugt durch hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer.

Ergonomische Schwanenhalskonstruktion: Der robuste Schwanenhals ermöglicht eine exakte und rutschfeste Ausrichtung der Linse – das entlastet Nacken und Augen, besonders bei längeren Arbeitseinsätzen.
  • Vielseitig einsetzbare LED-Lupenleuchte
  • Verwendbar als Lupe für perfekte Sicht auf feinste Details: ideal für elektronische Lötarbeiten, Modellbau, filigrane Handarbeiten, Reparaturen oder zur Vergrößerung von Kleingedrucktem
  • Auch verwendbar als klassische Schreibtischbeleuchtung
  • 10-fache Vergrößerung für detailreiches Arbeiten
  • Hochwertiges Lupenglas mit 11 cm Ø
  • 84 CCT-LEDs für optimale Ausleuchtung: 500 Lumen hell
  • 10-stufig dimmbares Licht: für exaktes Licht nach Bedarf
  • Einstellbare Farbtemperatur in 5 Stufen: 3.000 bis 6.500 K (warmweiß bis tageslichtweiß)
  • Flexibler Gelenkarm: lässt sich exakt nach Bedarf ausrichten
  • Einfache Bedienung direkt an der Lupenleuchte: ein/aus, Helligkeit, Lichtfarbe
  • Aufklappbare Schutzabdeckung über dem Lupenglas: schützt vor Staub, Schmutz und Beschädigung
  • Flexible Montage: per Klemme an der Tischplatte oder mit Standfuß zum einfachen Aufstellen
  • Leistungsaufnahme: nur 5 Watt
  • Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße: 30 x 16 x 16 cm, Gewicht: ca. 2 kg
  • LED-Lupenleuchte inklusive flexiblem Schwenkarm, rundem Tischfuß, Metallklemme zur Tischmontage, Reinigungstuch, USB-Stromkabel und deutscher Anleitung
Die Lunartec LED-Lupenleuchte, 10-fach, CCT, 500 lm, dimmbar, Tischklemme/Standfuß ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3899-625 zum Preis von 32,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Lunartec 2er-Set LED-Lupenleuchte, 10-fach, CCT, 500 lm, Tischklemme/Standfuß

Bilderlinks*:

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3899_01_LED-Lupenleuchte_10-fach.jpg
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* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

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