Lunartec LED-Lupenleuchte, 10-fach, CCT, 500 lm, dimmbar, Tischklemme/Standfuß

- Extra-helle LED-Leuchte mit 84 LED und 500 Lumen
- 10-fache Vergrößerung für detailreiche und präzise Arbeiten
- Lichtfarbe (CCT) einstellbar: 3.000 - 6.500 K, dimmbar mit 10 Helligkeitsstufen
- Schwenkarm: bis zu 48 cm ausziehbar, bis zu 225 ° nach oben/unten schwenkbar
- Wahlweise Aufstellung per Standfuß oder Montage per Tischklemme
- Stabile Metall-Tischklemme für Tischplatten mit bis zu 5,5 cm Stärke
Flexible Lichtsteuerung: Fünf einstellbare Lichtfarben von warmweiß bis tageslichtähnlich sowie eine stufenlose Dimmfunktion mit bis zu 500 Lumen ermöglichen eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Sehaufgaben und Lichtverhältnisse – für blendfreies, augenschonendes Arbeiten.
Zwei Befestigungsmöglichkeiten: Der mitgelieferte 2-in-1-Sockel bietet wahlweise eine Tischklemme für festen Halt an der Arbeitsfläche oder einen Standfuß für den mobilen Einsatz – flexibel nutzbar auf Nähtisch, Werkbank oder Schreibtisch.
Energieeffiziente LED-Technik: Die integrierte LED-Einheit sorgt für gleichmäßige, schattenfreie Ausleuchtung im gesamten Sichtbereich, überzeugt durch hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer.
Ergonomische Schwanenhalskonstruktion: Der robuste Schwanenhals ermöglicht eine exakte und rutschfeste Ausrichtung der Linse – das entlastet Nacken und Augen, besonders bei längeren Arbeitseinsätzen.
- Vielseitig einsetzbare LED-Lupenleuchte
- Verwendbar als Lupe für perfekte Sicht auf feinste Details: ideal für elektronische Lötarbeiten, Modellbau, filigrane Handarbeiten, Reparaturen oder zur Vergrößerung von Kleingedrucktem
- Auch verwendbar als klassische Schreibtischbeleuchtung
- 10-fache Vergrößerung für detailreiches Arbeiten
- Hochwertiges Lupenglas mit 11 cm Ø
- 84 CCT-LEDs für optimale Ausleuchtung: 500 Lumen hell
- 10-stufig dimmbares Licht: für exaktes Licht nach Bedarf
- Einstellbare Farbtemperatur in 5 Stufen: 3.000 bis 6.500 K (warmweiß bis tageslichtweiß)
- Flexibler Gelenkarm: lässt sich exakt nach Bedarf ausrichten
- Einfache Bedienung direkt an der Lupenleuchte: ein/aus, Helligkeit, Lichtfarbe
- Aufklappbare Schutzabdeckung über dem Lupenglas: schützt vor Staub, Schmutz und Beschädigung
- Flexible Montage: per Klemme an der Tischplatte oder mit Standfuß zum einfachen Aufstellen
- Leistungsaufnahme: nur 5 Watt
- Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße: 30 x 16 x 16 cm, Gewicht: ca. 2 kg
- LED-Lupenleuchte inklusive flexiblem Schwenkarm, rundem Tischfuß, Metallklemme zur Tischmontage, Reinigungstuch, USB-Stromkabel und deutscher Anleitung
Auch als 2er-Set erhältlich:
Lunartec 2er-Set LED-Lupenleuchte, 10-fach, CCT, 500 lm, Tischklemme/Standfuß
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3899_01_LED-Lupenleuchte_10-fach.jpg
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