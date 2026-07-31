Lunartec Große Digital-Wanduhr mit 9-farbiger Anzeige, Thermometer, Taganzeige

- Extra-großes LED-Display mit 16" / 40,6 cm Diagonale für beste Lesbarkeit
- Dual-Alarm für flexible Weckzeiten und Fernbedienung für einfaches Einstellen
- Bis zu 9 Farben leuchten gleichzeitig: für individuelle Raumgestaltung
- Automatische Helligkeitsanpassung für Tag und Nacht einstellbar
- Zeigt auch Datum, Tag und Temperatur
- Indirekte RGB-Beleuchtung auf der unter Seite ein- und ausschaltbar
Alle wichtigen Tagesinformationen auf einen Blick: Neben der Uhrzeit werden auf der übersichtlichen Anzeige gleichzeitig das Datum, der Wochentag und die Raumtemperatur dargestellt. Damit bündelt die Digital-Wanduhr von Lunartec mehrere relevante Informationen auf einer zentralen Anzeigefläche.
Zwei Alarmzeiten für strukturierte Tagesabläufe: Der Dual-Alarm ermöglicht die unabhängige Programmierung von zwei Weckzeiten, beispielsweise für unterschiedliche Wochentage oder Tagesroutinen. Sämtliche Einstellungen lassen sich komfortabel über die mitgelieferte Fernbedienung vornehmen.
Automatische Helligkeitsanpassung für Tag und Nacht: Die Displayhelligkeit passt sich auf Wunsch an das Umgebungslicht an. Tagsüber bleibt die Anzeige kontrastreich und gut erkennbar, während eine reduzierte Helligkeit in den Abend- und Nachtstunden störendes Blenden vermeidet.
Individuelle Lichtgestaltung mit neun Anzeigefarben: Neun wählbare Farben ermöglichen eine optische Anpassung an die Einrichtung und die Raumstimmung. Zusätzlich setzt die separat schaltbare RGB-Beleuchtung auf der Unterseite einen dezenten, indirekten Lichtakzent an Wand oder Stellfläche.
- Extra-großes LED-Display für beste Lesbarkeit: 16" / 40,6 cm Diagonale
- Zeigt Uhrzeit, Datum, Wochentag und Temperatur
- Leuchtet einfarbig oder bunt in mehreren Kombinationen: insgesamt 9 Farben für individuelle Raumgestaltung
- Dual-Alarm: 2 Alarme mit unterschiedlichen Weckzeiten und Tagen einstellbar
- Fernbedienung für einfache Einstellung von Uhrzeit, Datum, Farben und Helligkeit
- Automatische Helligkeitsanpassung für Tag und Nacht einstellbar
- Mit ein- und ausschaltbarer, indirekter RGB-Beleuchtung auf der unter Seite
- Stromversorgung: per USB (Netzteil mit 2 A empfohlen, bitte dazu bestellen)
- Batteriefach für 2 Batterien Typ AAA / Mignon (bitte dazu bestellen): zum Speichern der Einstellungen bei z.B. Stromausfall
- Maße: 387 x 130 x 32 mm, Gewicht: ca. 542 g
- Wand- und Tischuhr inklusive USB-Netzkabel (USB-A auf Hohlstecker, 280 cm), Fernbedienung mit Knopfzelle und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107484152
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