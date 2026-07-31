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PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
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Lunartec Große Digital-Wanduhr mit 9-farbiger Anzeige, Thermometer, Taganzeige

Bunte Wanduhr mit 9 Farben für die Anzeige nach Stimmung

(lifePR) (Buggingen, )
Die Digital-Wanduhr von Lunartec verbindet eine übersichtliche Informationsanzeige mit dekorativer Raumbeleuchtung. Das extragroße LED-Display mit einer Diagonale von 16 Zoll (40,6 Zentimetern) zeigt die Uhrzeit, das Datum, den Wochentag und die Raumtemperatur auch aus größerer Entfernung gut lesbar an. Neun wählbare Anzeigefarben und eine separat schaltbare, indirekte RGB-Beleuchtung auf der Unterseite ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Raumgestaltung und Stimmung. Die automatische Helligkeitsanpassung sorgt für eine angenehme Ablesbarkeit bei Tag und Nacht. Zwei unabhängig voneinander programmierbare Alarmzeiten unterstützen unterschiedliche Tagesabläufe, während die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung eine komfortable Steuerung aller Funktionen ermöglicht. Als Wand- oder Tischuhr setzt das moderne Design im Wohnbereich, Büro oder Homeoffice zugleich einen funktionalen und atmosphärischen Akzent.
  • Extra-großes LED-Display mit 16" / 40,6 cm Diagonale für beste Lesbarkeit
  • Dual-Alarm für flexible Weckzeiten und Fernbedienung für einfaches Einstellen
  • Bis zu 9 Farben leuchten gleichzeitig: für individuelle Raumgestaltung
  • Automatische Helligkeitsanpassung für Tag und Nacht einstellbar
  • Zeigt auch Datum, Tag und Temperatur
  • Indirekte RGB-Beleuchtung auf der unter Seite ein- und ausschaltbar
Großformatige Zeitanzeige für beste Lesbarkeit: Das extragroße LED-Display mit einer Diagonale von 16 Zoll (40,6 Zentimetern) zeigt die Uhrzeit auch aus mehreren Metern Entfernung klar und deutlich an. Die leuchtstarken Ziffern ermöglichen eine schnelle Orientierung in Wohnräumen, Büros oder Gemeinschaftsbereichen.

Alle wichtigen Tagesinformationen auf einen Blick: Neben der Uhrzeit werden auf der übersichtlichen Anzeige gleichzeitig das Datum, der Wochentag und die Raumtemperatur dargestellt. Damit bündelt die Digital-Wanduhr von Lunartec mehrere relevante Informationen auf einer zentralen Anzeigefläche.

Zwei Alarmzeiten für strukturierte Tagesabläufe: Der Dual-Alarm ermöglicht die unabhängige Programmierung von zwei Weckzeiten, beispielsweise für unterschiedliche Wochentage oder Tagesroutinen. Sämtliche Einstellungen lassen sich komfortabel über die mitgelieferte Fernbedienung vornehmen.

Automatische Helligkeitsanpassung für Tag und Nacht: Die Displayhelligkeit passt sich auf Wunsch an das Umgebungslicht an. Tagsüber bleibt die Anzeige kontrastreich und gut erkennbar, während eine reduzierte Helligkeit in den Abend- und Nachtstunden störendes Blenden vermeidet.

Individuelle Lichtgestaltung mit neun Anzeigefarben: Neun wählbare Farben ermöglichen eine optische Anpassung an die Einrichtung und die Raumstimmung. Zusätzlich setzt die separat schaltbare RGB-Beleuchtung auf der Unterseite einen dezenten, indirekten Lichtakzent an Wand oder Stellfläche.
  • Extra-großes LED-Display für beste Lesbarkeit: 16" / 40,6 cm Diagonale
  • Zeigt Uhrzeit, Datum, Wochentag und Temperatur
  • Leuchtet einfarbig oder bunt in mehreren Kombinationen: insgesamt 9 Farben für individuelle Raumgestaltung
  • Dual-Alarm: 2 Alarme mit unterschiedlichen Weckzeiten und Tagen einstellbar
  • Fernbedienung für einfache Einstellung von Uhrzeit, Datum, Farben und Helligkeit
  • Automatische Helligkeitsanpassung für Tag und Nacht einstellbar
  • Mit ein- und ausschaltbarer, indirekter RGB-Beleuchtung auf der unter Seite
  • Stromversorgung: per USB (Netzteil mit 2 A empfohlen, bitte dazu bestellen)
  • Batteriefach für 2 Batterien Typ AAA / Mignon (bitte dazu bestellen): zum Speichern der Einstellungen bei z.B. Stromausfall
  • Maße: 387 x 130 x 32 mm, Gewicht: ca. 542 g
  • Wand- und Tischuhr inklusive USB-Netzkabel (USB-A auf Hohlstecker, 280 cm), Fernbedienung mit Knopfzelle und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107484152
Die Lunartec Große Digital-Wanduhr mit 9-farbiger Anzeige, Thermometer, Taganzeige ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer AX-1115-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Bildmaterial* zum Produkt:
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* Das hochaufgelöste Bildmaterial (300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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