Lunartec Akku-UV-Insektenvernichter IV-655 für den Innenbereich, 40 m², 16 LEDs, USB-C

- Wirkt gegen Fluginsekten wie Mücken und Fliegen
- Umweltfreundlich und giftfrei: komplett ohne chemische Wirkstoffe
- Lockt Insekten mit ultraviolettem Licht an
- Frei platzierbar dank Akkubetrieb: zum Aufstellen oder Aufhängen
- Betrieb auch per Powerbank möglich für noch längere Laufzeit
- Ideal für Räume mit bis zu 40 m²
Insektenbekämpfung ohne chemische Wirkstoffe: UV-Licht zieht Mücken, Fliegen und andere Fluginsekten an. Am integrierten Hochspannungsgitter werden die Tiere schnell und ohne den Einsatz chemischer Mittel beseitigt. Unangenehme Gerüche oder Sprays sind nicht mehr notwendig. Ein Berührungsschutz erschwert den direkten Kontakt mit dem Hochspannungsgitter.
Kabellos und flexibel einsetzbar: Der integrierte Akku ermöglicht eine freie Platzierung, unabhängig von Steckdosen. Das Gerät lässt sich wahlweise aufstellen oder am praktischen Bügel aufhängen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden eignet sich der Insektenvernichter auch für längere Abende. Eine optionale Powerbank kann die Betriebsdauer zusätzlich verlängern.
- Akku-Insektenvernichter mit UV-Licht für die Anwendung im Innenbereich
- Wirkt gegen Fluginsekten wie Mücken und Fliegen
- Umweltfreundlich und giftfrei: komplett ohne chemische Wirkstoffe
- Lockt Insekten mit ultraviolettem Licht an und vernichtet sie schnell und hygienisch per Hochspannungsgitter mit 600 Volt
- Berührungsgeschütztes Hochspannungsgitter: Sicherheit für Ihre Kinder und Haustiere
- Geräusch- und geruchlos
- Wirkbereich: ideal für Räume mit bis zu 40 m²
- Zum Aufstellen und Aufhängen
- Mit Ein/Aus-Schalter
- Anzahl UV-LEDs: 16
- Leistungsaufnahme: 2 Watt
- Betrieb auch per Powerbank (bitte dazu bestellen) möglich für längere Laufzeit
- Gehäusematerial: ABS (Kunststoff)
- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 6 Stunden Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße: 25,9 x 17,5 x 2,8 cm, Gewicht: ca. 362 g
- UV-Insektenvernichter IV-655 inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), Aufhängebügel und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107486705
Bildmaterial* zum Produkt:
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