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Lunartec Akku-UV-Insektenvernichter IV-655 für den Innenbereich, 40 m², 16 LEDs, USB-C

Beseitigt lästige Fluginsekten schnell und ohne Chemie

(lifePR) (Buggingen, )
Der Lunartec IV-655 macht Schluss mit summenden Störenfrieden. Der Akku-UV-Insektenvernichter lockt Mücken, Fliegen und andere Fluginsekten mit 16 UV-LEDs an und kommt dabei ganz ohne chemische Wirkstoffe aus. Ein berührungsgeschütztes Hochspannungsgitter beseitigt die angelockten Insekten geruchs- und geräuschlos. Das kompakte Gerät ist für Räume bis 40 m² ausgelegt und lässt sich dank des 1200-mAh-Akkus frei aufstellen oder mithilfe des mitgelieferten Bügels aufhängen. Die bis zu sechs Stunden Laufzeit ermöglichen einen flexiblen Einsatz ohne Steckdose, bei Bedarf sogar verlängert über eine Powerbank. Geladen wird zeitgemäß per USB-C, die Ladezeit beträgt rund drei Stunden. Mit den Maßen 25,9 x 17,5 x 2,8 cm und einem Gewicht von 362 Gramm ist der Insektenvernichter angenehm handlich und flexibel einsetzbar – sei es in Innenräumen, auf der Terrasse, dem Balkon oder beim Camping.
 
  • Wirkt gegen Fluginsekten wie Mücken und Fliegen
  • Umweltfreundlich und giftfrei: komplett ohne chemische Wirkstoffe
  • Lockt Insekten mit ultraviolettem Licht an
  • Frei platzierbar dank Akkubetrieb: zum Aufstellen oder Aufhängen
  • Betrieb auch per Powerbank möglich für noch längere Laufzeit
  • Ideal für Räume mit bis zu 40 m²
Weniger Mücken und Fliegen in Innenräumen: Der Akku-UV-Insektenvernichter von Lunartec ist für Räume mit bis zu 40 m² geeignet und hilft dabei, lästige Fluginsekten effektiv zu reduzieren. Er ist ideal für Wohn- und Schlafräume, Essbereiche, geschützte Außenbereiche oder auch beim Camping geeignet.

Insektenbekämpfung ohne chemische Wirkstoffe: UV-Licht zieht Mücken, Fliegen und andere Fluginsekten an. Am integrierten Hochspannungsgitter werden die Tiere schnell und ohne den Einsatz chemischer Mittel beseitigt. Unangenehme Gerüche oder Sprays sind nicht mehr notwendig. Ein Berührungsschutz erschwert den direkten Kontakt mit dem Hochspannungsgitter.

Kabellos und flexibel einsetzbar: Der integrierte Akku ermöglicht eine freie Platzierung, unabhängig von Steckdosen. Das Gerät lässt sich wahlweise aufstellen oder am praktischen Bügel aufhängen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden eignet sich der Insektenvernichter auch für längere Abende. Eine optionale Powerbank kann die Betriebsdauer zusätzlich verlängern.
 
  • Akku-Insektenvernichter mit UV-Licht für die Anwendung im Innenbereich
  • Wirkt gegen Fluginsekten wie Mücken und Fliegen
  • Umweltfreundlich und giftfrei: komplett ohne chemische Wirkstoffe
  • Lockt Insekten mit ultraviolettem Licht an und vernichtet sie schnell und hygienisch per Hochspannungsgitter mit 600 Volt
  • Berührungsgeschütztes Hochspannungsgitter: Sicherheit für Ihre Kinder und Haustiere
  • Geräusch- und geruchlos
  • Wirkbereich: ideal für Räume mit bis zu 40 m²
  • Zum Aufstellen und Aufhängen
  • Mit Ein/Aus-Schalter
  • Anzahl UV-LEDs: 16
  • Leistungsaufnahme: 2 Watt
  • Betrieb auch per Powerbank (bitte dazu bestellen) möglich für längere Laufzeit
  • Gehäusematerial: ABS (Kunststoff)
  • Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 6 Stunden Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße: 25,9 x 17,5 x 2,8 cm, Gewicht: ca. 362 g
  • UV-Insektenvernichter IV-655 inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), Aufhängebügel und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107486705
Der Lunartec Akku-UV-Insektenvernichter IV-655 für den Innenbereich, 40 m², 16 LEDs, USB-C ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer AX-1167-625 zum Preis von 6,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz und pearl.ch verfügbar.

Bildmaterial* zum Produkt:
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* Das hochaufgelöste Bildmaterial (300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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