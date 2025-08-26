Kontakt
PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Frau Dr. Eyla Hassenpflug +49 7631 360404
Luminea Home Control Smarter Schalter-Aufsatz für Schalter & Taster, Sprachsteuerung, App

Herkömmliche Schalter und Taster für das Smarthome nachrüsten

(Buggingen, )
Der Schalter-Aufsatz von Luminea Home Control macht herkömmliche Kippschalter und Taster smart, ohne bauliche Veränderungen an der Elektroinstallation. Drei verschiedene Adapter sorgen für Kompatibilität mit unterschiedlichen Schaltertypen, während Bluetooth 5.0 die Verbindung zu Smartphone und Tablet herstellt. Die kostenlose ELESION-App ermöglicht lokale Steuerung, ein optionales WLAN-Gateway erweitert die Kontrolle auf weltweite Fernbedienung und Sprachsteuerung. Eine integrierte Taste erhält die manuelle Bedienung am Schalter selbst, sodass gewohnte Nutzung weiterhin möglich bleibt.
  • Zum Bedienen jeglicher Kippschalter und Taster per Mobilgerät
  • Über ein optionales WLAN-Gateway auch per Sprache steuerbar
  • 3 Adapter für verschiedene Schalter und Taster
  • Kostenlose App „ELESION“ zum Schalten, per WLAN-Gateway auch von weltweit
  • Bluetooth 5.0 für Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC
  • Manuelle Bedienung weiterhin möglich dank integrierter Taste
Smarte Steuerung ganz einfach nachrüsten: Dazu klebt man einfach den Schalter-Aufsatz von Luminea Home Control neben den Kippschalter oder Taster. Der integrierte Schalter-Adapter fungiert als mechanischer Finger und kommt in 3 verschiedenen Varianten, damit er perfekt zu dem Schaltmechanismus passt. Der Arm des Schalter-Aufsatzes wird direkt auf den Schalter oder Taster geklebt. Dann koppelt man den Aufsatz per Bluetooth mit dem Mobilgerät, und schon lassen sich Leuchten, Rollläden und Lüfter mit nur einem Fingertipp auf dem Smartphone-Display steuern. Auch Zeitsteuerungen können bequem per App eingerichtet werden.

Weiterhin wie gewohnt schalten: Dank Taste am Schalter-Aufsatz bedient man Kippschalter und Taster auch wie gewohnt manuell - ganz ohne App. Einfach Taste drücken und der Schalter-Aufsatz bedient Taster oder Schalter.

Sprachsteuerung und steuern von weltweit per optionalem WLAN-Gateway: Ist der Schalter-Aufsatz per optionalem Gateway in das WLAN-Netzwerk eingebunden, lassen sich Beleuchtung, Rollläden oder andere angeschlossene Geräte bequem per Sprachbefehl steuern. Außerdem erhält man Zugriff auf den Schalter-Aufsatz von praktisch überall auf der Welt. So kann man beispielsweise das Licht oder die Heizung einschalten, noch bevor man nach Hause kommt.
  • Universeller Schalt-Aufsatz mit Bluetooth für Schalter und Taster
  • Zum Schalten von Kippschaltern und Tastern per Mobilgerät
  • Für alle Arten von Schaltern und Tastern geeignet: für Licht, Rollladen, Garagentor, Ein/Aus-Taste von Kaffeemaschine u.v.m.
  • Einfache Installation: Schalter-Aufsatz neben den vorhandenen Schalter oder Taster und Schalter-Adapter direkt auf den Schalter oder Taster kleben
  • Integrierte Taste für manuelles Schalten
  • Bluetooth 5.0 für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC
  • Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Schalten, auch per Timer
  • Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Schalten des Lichts bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.
  • Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden
  • Per optionalem WLAN-Gateway (bitte dazu bestellen) auch per Sprache sowie weltweit steuerbar
  • Stromversorgung: Batterie Typ CR2 (enthalten)
  • Farbe: weiß
  • Maße: 38 x 38 x 38 mm, Gewicht: 40 g
  • Schalter-Aufsatz inklusive 3 Schalter-Adapter, doppelseitiges Klebe-Pad für den Schalter-Aufsatz und für einen Schalter-Adapter, Batterie und deutscher Anleitung
Der Luminea Home Control Smarte Schalter-Aufsatz ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5816-625 zum Preis von 19,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Per optionalem WLAN-Gateway auch per Sprache sowie weltweit steuerbar:
Luminea Home Control Smarter Schalter-Aufsatz für Schalter & Taster, Sprachsteuerung + Gateway
Preis: 39,99 EUR
Bestell-Nr. ZX-5862-625

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:
Luminea Home Control 2er-Set smarte Schalter-Aufsätze für Schalter/Taster, Sprachsteuerung
Luminea Home Control 4er-Set smarte Schalter-Aufsätze für Schalter/Taster, Sprachsteuerung

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

