Luminea Home Control Smarter Schalter-Aufsatz für Schalter & Taster, Sprachsteuerung, App

Weiterhin wie gewohnt schalten: Dank Taste am Schalter-Aufsatz bedient man Kippschalter und Taster auch wie gewohnt manuell - ganz ohne App. Einfach Taste drücken und der Schalter-Aufsatz bedient Taster oder Schalter.
Sprachsteuerung und steuern von weltweit per optionalem WLAN-Gateway: Ist der Schalter-Aufsatz per optionalem Gateway in das WLAN-Netzwerk eingebunden, lassen sich Beleuchtung, Rollläden oder andere angeschlossene Geräte bequem per Sprachbefehl steuern. Außerdem erhält man Zugriff auf den Schalter-Aufsatz von praktisch überall auf der Welt. So kann man beispielsweise das Licht oder die Heizung einschalten, noch bevor man nach Hause kommt.
- Universeller Schalt-Aufsatz mit Bluetooth für Schalter und Taster
- Zum Schalten von Kippschaltern und Tastern per Mobilgerät
- Für alle Arten von Schaltern und Tastern geeignet: für Licht, Rollladen, Garagentor, Ein/Aus-Taste von Kaffeemaschine u.v.m.
- Einfache Installation: Schalter-Aufsatz neben den vorhandenen Schalter oder Taster und Schalter-Adapter direkt auf den Schalter oder Taster kleben
- Integrierte Taste für manuelles Schalten
- Bluetooth 5.0 für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC
- Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Schalten, auch per Timer
- Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Schalten des Lichts bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.
- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden
- Per optionalem WLAN-Gateway (bitte dazu bestellen) auch per Sprache sowie weltweit steuerbar
- Stromversorgung: Batterie Typ CR2 (enthalten)
- Farbe: weiß
- Maße: 38 x 38 x 38 mm, Gewicht: 40 g
- Schalter-Aufsatz inklusive 3 Schalter-Adapter, doppelseitiges Klebe-Pad für den Schalter-Aufsatz und für einen Schalter-Adapter, Batterie und deutscher Anleitung
