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Luminea Home Control Outdoor-Aufputz-Steckdose SF-710, 3.680 Watt, WLAN, App, Matter-zert., IP56

Stromverbrauch messen und Outdoor-Geräte per App ein- und ausschalten

(lifePR) (Buggingen, )
Smart Strom sparen – auch im Außenbereich: Die wetterfeste WLAN-Outdoor-Aufputz-Steckdose SF-710 von Luminea Home Control ermöglicht die intelligente Steuerung von elektrischen Geräten im Außenbereich mit einer Leistung von bis zu 3.680 Watt. Dank Matter-Zertifizierung lässt sie sich herstellerübergreifend in kompatible Smart-Home-Systeme integrieren. Über die ELESION-App können angeschlossene Geräte weltweit ein- und ausgeschaltet sowie Zeitpläne, Countdown-Funktionen und automatisierte Abläufe eingerichtet werden. Eine integrierte Verbrauchsmessung mit Stromkostenberechnung ermöglicht die Kontrolle des Energiebedarfs. Das nach IP56 zertifizierte Gehäuse mit Klappdeckel ist für den Außeneinsatz geeignet. Die Sprachsteuerung über Amazon Alexa, Google Assistant und Siri bietet zusätzliche Bedienmöglichkeiten.
  • WLAN-Outdoor-Steckdose zur Aufputz-Montage
  • Voll belastbar bis 3.680 Watt (16 A)
  • Kostenlose App für Steuerung und Verbrauchsmessung - auch weltweit
  • Matter-zertifiziert: in verschiedene Smarthome-Systeme und -Apps einbindbar
  • Steuerbar per Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri
  • Wetterfest nach IP56
Außenbereiche smart schalten: Terrassenbeleuchtung, Weihnachtsdekoration, Gartenpumpe oder Geräte am Carport lassen sich bequem per App, Sprachbefehl oder Smart-Home-Szene steuern. So werden die angeschlossenen Verbraucher genau dann aktiviert, wenn sie gebraucht werden – ganz ohne direkten Zugriff auf die WLAN-Outdoor-Steckdose von Luminea Home Control.

Routinen automatisch steuern: Zeitpläne und Countdown-Funktionen übernehmen wiederkehrende Abläufe im Garten, an der Garage oder auf der Terrasse. Die Außenbeleuchtung schaltet sich beispielsweise abends automatisch ein, Pumpen laufen nur für einen definierten Zeitraum und die saisonale Beleuchtung endet zur gewünschten Uhrzeit.

Energieverbrauch und Kosten im Blick: Die App zeigt die Laufzeit und den Stromverbrauch an und auf Wunsch auch die daraus entstehenden Kosten. Nach Hinterlegung des Stromtarifs lassen sich einzelne Verbraucher besser einschätzen und mögliche Stromfresser schneller erkennen.

Flexibel in Smart-Home-Systeme integrierbar: WLAN, App-Steuerung, Sprachsteuerung und Matter-Unterstützung ermöglichen die Einbindung in zahlreiche Smart-Home-Umgebungen – auch herstellerübergreifend. Dadurch lassen sich Außenbeleuchtung, Pumpen oder weitere Geräte mit bestehenden Szenen und Automationen verknüpfen.

Praktisch für Anwesenheitssimulationen: Über Zeitpläne und Smart-Home-Szenen können angeschlossene Leuchten auch während der Abwesenheit automatisch geschaltet werden. So lässt sich eine bewohnte Umgebung simulieren, ohne dass zusätzliche Steuergeräte eingesetzt werden müssen.
  • WLAN-Outdoor-Steckdose zur Aufputz-Montage: voll belastbar mit bis zu 3.680 Watt (16 A)
  • Stromverbrauchs-Messung und Kostenrechner in der App
  • WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
  • Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: informiert über Status und zum weltweiten Schalten, auch per Zeitsteuerung
  • Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Steckdose per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten
  • Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar
  • Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Steckdosen gleichzeitig, zum Einschalten der Steckdose bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.
  • Matter-zertifiziert: herstellerübergreifend in verschiedene Smarthome-Systeme und -Apps einbindbar
  • Robustes, wetterfestes Gehäuse mit Klappdeckel: IP56
  • Stromversorgung: 230 Volt (Anschluss an 3-adrige Hausstromleitung)
  • Maße: 113 x 154 x 93 mm, Gewicht: ca. 348 g
  • Outdoor-Aufputzsteckdose SF-710 inklusive deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107488198
Die Luminea Home Control Outdoor-Aufputz-Steckdose SF-710, 3.680 Watt, WLAN, App, Matter-zert., IP56 ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: JX-8136-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.

Bildmaterial* zum Produkt:

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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