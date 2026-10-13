Luminea Home Control Outdoor-Aufputz-Steckdose SF-710, 3.680 Watt, WLAN, App, Matter-zert., IP56

- WLAN-Outdoor-Steckdose zur Aufputz-Montage
- Voll belastbar bis 3.680 Watt (16 A)
- Kostenlose App für Steuerung und Verbrauchsmessung - auch weltweit
- Matter-zertifiziert: in verschiedene Smarthome-Systeme und -Apps einbindbar
- Steuerbar per Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri
- Wetterfest nach IP56
Routinen automatisch steuern: Zeitpläne und Countdown-Funktionen übernehmen wiederkehrende Abläufe im Garten, an der Garage oder auf der Terrasse. Die Außenbeleuchtung schaltet sich beispielsweise abends automatisch ein, Pumpen laufen nur für einen definierten Zeitraum und die saisonale Beleuchtung endet zur gewünschten Uhrzeit.
Energieverbrauch und Kosten im Blick: Die App zeigt die Laufzeit und den Stromverbrauch an und auf Wunsch auch die daraus entstehenden Kosten. Nach Hinterlegung des Stromtarifs lassen sich einzelne Verbraucher besser einschätzen und mögliche Stromfresser schneller erkennen.
Flexibel in Smart-Home-Systeme integrierbar: WLAN, App-Steuerung, Sprachsteuerung und Matter-Unterstützung ermöglichen die Einbindung in zahlreiche Smart-Home-Umgebungen – auch herstellerübergreifend. Dadurch lassen sich Außenbeleuchtung, Pumpen oder weitere Geräte mit bestehenden Szenen und Automationen verknüpfen.
Praktisch für Anwesenheitssimulationen: Über Zeitpläne und Smart-Home-Szenen können angeschlossene Leuchten auch während der Abwesenheit automatisch geschaltet werden. So lässt sich eine bewohnte Umgebung simulieren, ohne dass zusätzliche Steuergeräte eingesetzt werden müssen.
- WLAN-Outdoor-Steckdose zur Aufputz-Montage: voll belastbar mit bis zu 3.680 Watt (16 A)
- Stromverbrauchs-Messung und Kostenrechner in der App
- WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: informiert über Status und zum weltweiten Schalten, auch per Zeitsteuerung
- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Steckdose per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten
- Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar
- Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Steckdosen gleichzeitig, zum Einschalten der Steckdose bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.
- Matter-zertifiziert: herstellerübergreifend in verschiedene Smarthome-Systeme und -Apps einbindbar
- Robustes, wetterfestes Gehäuse mit Klappdeckel: IP56
- Stromversorgung: 230 Volt (Anschluss an 3-adrige Hausstromleitung)
- Maße: 113 x 154 x 93 mm, Gewicht: ca. 348 g
- Outdoor-Aufputzsteckdose SF-710 inklusive deutscher Anleitung
- EAN: 4022107488198
Bildmaterial* zum Produkt:
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8136_Outdoor-Aufputz-Steckdose_01.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8136_Outdoor-Aufputz-Steckdose_02.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8136_Outdoor-Aufputz-Steckdose_03.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8136_Outdoor-Aufputz-Steckdose_04.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8136_Outdoor-Aufputz-Steckdose_05.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8136_Outdoor-Aufputz-Steckdose_06.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8136_Outdoor-Aufputz-Steckdose_07.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8136_Outdoor-Aufputz-Steckdose_08.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8136_Outdoor-Aufputz-Steckdose_09.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8136_Outdoor-Aufputz-Steckdose_10.jpg
* Das hochaufgelöste Bildmaterial (JPG-Format, 300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de