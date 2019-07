Lescars Garagentorantriebe mit Funk und App

Lescars Garagentorantrieb GA-607 für 7-m²-Tore, 600 N, Abschaltautomatik und 2 Sender (NX-1421)

Lescars Garagentorantrieb GA-812 für 12-m²-Tore, 800 N, Abschaltautomatik und 2 Sender (NX-1422)

Steuerung auch per Smartphone: Lescars WLAN-Garagentorantrieb GA-1015.app für 15-m²-Tore, 1.000 N, App, Abschaltautomatik (NX-1423)

Universalbeschlag zur Montage an Schwingtore und Sektionaltore

Bis zu 35 m Funk-Reichweite

Abschaltautomatik bei Hindernissen

Integrierte Garagen-Beleuchtung

Not-Entriegelung von innen

Universalbeschlag zur Montage an Schwing- und Sektionaltoren mit bis zu 7 m²

mit bis zu 7 m² Ideal für Schwingtore bis 2,23 m Höhe und Sektionaltore bis 2,13 m Höhe

Zug- und Druckkraft: 600 N für Tore bis 100 kg

Abschaltautomatik bei Hindernissen: Tor stoppt Schließ-Vorgang und öffnet wieder vollständig

Tor stoppt Schließ-Vorgang und öffnet wieder vollständig Integrierte Garagen-Beleuchtung mit 3 Minuten Leuchtdauer

mit 3 Minuten Leuchtdauer Antriebshaube mit 4 Bedientasten zum Programmieren der Anlage und Anlernen der Handsender

Elektronische Mikroprozessor-Steuerung mit programmierbarer Begrenzung der Endlagen für "Tor auf" und "Tor zu"

für "Tor auf" und "Tor zu" Not-Entriegelung von innen zu betätigen

Einfacher Zusammenbau: 3-teilige, freitragende Stahl-Führungsschiene (ca. 74 mm breit) zum Zusammenstecken

Gesamtschienenlänge 282,6 cm (267,2 cm mit aufgesetztem Antriebskopf)

4-Tasten-Funk-Handsender mit Schlüsselring, für bis zu 4 Tore: je 1 Taste für auf/zu pro Tor

für bis zu 4 Tore: je 1 Taste für auf/zu pro Tor Funk-Frequenz: 433,92 MHz mit bis zu 35 m Reichweite

Empfänger in der Antriebseinheit (Tor-Antrieb) mit Speicher für bis zu 6 Handsender

Handsender-Programmierung im Rolling-Code-Verfahren

Leistungsaufnahme: 100 Watt

Stromversorgung Tor: 230 Volt, Handsensender: 1 Batterie Typ A27 (12 Volt)

Gewicht: 12,7 kg

Garagentorantrieb GA-607 mit Schienen, Montagematerial, 2 Mini-Handsendern mit Batterie und deutscher Anleitung

Universalbeschlag zur Montage an Schwing- und Sektionaltoren mit bis zu 12 m²

mit bis zu 12 m² Zug- und Druckkraft: 800 N für Tore bis 125 kg

Antriebshaube mit 3 Bedientasten zum Programmieren der Anlage und Anlernen der Handsender

Leistungsaufnahme: 120 Watt

Gewicht: 13,3 kg

Universalbeschlag zur Montage an Schwing- und Sektionaltoren mit bis zu 15 m²

mit bis zu 15 m² Ideal für Schwingtore bis 2,23 m Höhe und Sektionaltore bis 2,13 m Höhe

Zug- und Druckkraft: 000 N für Tore bis 150 kg

Abschaltautomatik bei Hindernissen: Tor stoppt Schließ-Vorgang und öffnet wieder vollständig

Tor stoppt Schließ-Vorgang und öffnet wieder vollständig Integrierte Garagen-Beleuchtung mit 3 Minuten Leuchtdauer, auswechselbares E14-Leuchtmittel

mit 3 Minuten Leuchtdauer, auswechselbares E14-Leuchtmittel Antriebshaube mit 3 Bedientasten zum Programmieren der Anlage und Anlernen der Handsender

Elektronische Mikroprozessor-Steuerung mit programmierbarer Begrenzung der Endlagen für "Tor auf" und "Tor zu"

für "Tor auf" und "Tor zu" Not-Entriegelung von innen zu betätigen

Separates WiFi-Modul: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) Gratis-App "Elesion" für iOS und Android: zum Öffnen und Schließen des Tors per Smartphone und Tablet-PC, auch Timer-gesteuert, und zum Überprüfen des Status "offen" oder "zu" und

zum Öffnen und Schließen des Tors per Smartphone und Tablet-PC, auch Timer-gesteuert, und zum Überprüfen des Status "offen" oder "zu" und Einfacher Zusammenbau: 3-teilige, freitragende Stahl-Führungsschiene (ca. 74 mm breit) zum Zusammenstecken

Gesamtschienenlänge 282,6 cm (267 cm mit aufgesetztem Antriebskopf)

4-Tasten-Funk-Handsender mit Schlüsselring , für bis zu 4 Tore: je 1 Taste für auf/zu pro Tor

, für bis zu 4 Tore: je 1 Taste für auf/zu pro Tor Funk-Frequenz: 433,92 MHz mit bis zu 35 m Reichweite

Empfänger in der Antriebseinheit (Tor-Antrieb) mit Speicher für bis zu 6 Handsender

Handsender-Programmierung im Rolling-Code-Verfahren

Leistungsaufnahme: 150 Watt

Stromversorgung Tor: 230 Volt, Handsensender: 1 Batterie Typ A27 (12 Volt)

Gewicht: 14,7 kg

Garagentorantrieb GA-1015.app mit Schienen, Montagematerial, 2 Mini-Handsendern mit Batterie und deutscher Anleitung

Das Garagentor lässt sich ganz bequem öffnen: per Funk und bei dem WLAN-Garagentorantrieb GA-1015.app auch per Smartphone!Das Garagen-Tor automatisieren: Ganz bequem öffnet und schließt es von alleine! Zwei Funk-Handsender mit bis zu 35 m Reichweite sind bereits im Lieferumfang enthalten.Kinderleicht programmierbar: Per Tastendruck lässt sich festlegen, wie weit das Tor von Lescars öffnet. Und natürlich auch, wann es geschlossen ist. Die Mikroprozessor-Steuerung übernimmt danach den Rest - öffnet und schließt immer perfekt!Praktische Garagen-Beleuchtung integriert: Sie schaltet sich automatisch ein, sobald man das Tor aktiviert. So hat man 3 Minuten lang Licht und stolpert nicht durch die dunkle Garage!Jederzeit sicher im Betrieb: Blockiert eine Person oder ein Gegenstand das Tor beim Schließen, stoppt der Vorgang und das Tor öffnet wieder vollständig.Bestell-Nr. NX-1421-625Bestell-Nr. NX-1422-625Das Garagen-Tor automatisieren: Ganz bequem öffnet und schließt es von alleine! Zwei Funk-Handsender mit bis zu 35 m Reichweite sind bereits im Lieferumfang enthalten.Das Tor von Lescars lässt sich auch per Smartphone einfach mit der kostenlosen App „Elesion" öffnen und schließen. Zudem hat man immer im Blick, ob das Tor offen oder geschlossen ist!Kinderleicht programmierbar: Per Tastendruck lässt sich festlegen, wie weit da Tor öffnet. Und natürlich auch, wann es geschlossen ist. Die Mikroprozessor-Steuerung übernimmt danach den Rest - öffnet und schließt immer perfekt!Praktische Garagen-Beleuchtung integriert: Sie schaltet sich automatisch ein, sobald man das Tor aktiviert. So hat man 3 Minuten lang Licht und stolpert nicht durch die dunkle Garage!Jederzeit sicher im Betrieb: Blockiert eine Person oder ein Gegenstand das Tor beim Schließen, stoppt der Vorgang und das Tor öffnet wieder vollständig.Bestell-Nr. NX-1423-625