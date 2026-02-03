Kontakt
Entkrampfung und Schmerzbehandlung mittels Elektroden-Technologie

newgen medicals Medizinischer EMS- und TENS-Durchblutungsstimulator EM-285, Akku, 9 Modi

Elektrische Muskelstimulation gegen Verspannungen und Schmerzen: Der Durchblutungsstimulator EM-285 von newgen medicals kombiniert die elektrische Muskelstimulation (EMS) und die transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS). So werden Schmerzen gelindert und die Muskeln in den Beinen und Füßen stimuliert. Mithilfe der mitgelieferten Elektroden-Pads kann das Gerät auch im Nacken-, Schulter-, Rücken- und Hüftbereich sowie an weiteren Körperstellen eingesetzt werden. Es stehen neun Anwendungsmodi und 20 Intensitätsstufen für eine individuelle Anpassung zur Verfügung. Ein LCD-Display zeigt die aktuellen Einstellungen an und zählt die Behandlungsdauer herunter. Dank des integrierten Akkus und des praktischen Tragegriffs ist eine mobile Nutzung möglich. Die Steuerung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung.
  • Ideal geeignet zur Schmerzlinderung und Muskelstimulation in Beinen und Füßen
  • Auch einsetzbar an Nacken, Schultern, Rücken, Hüfte & mehr dank Elektroden-Pads
  • An individuelle Bedürfnisse anpassbar: 9 Anwendungs-Modi & 20 Intensitätsstufen
  • Mobile Anwendung möglich dank Akkubetrieb und praktischem Griff
  • LCD-Display: zeigt Einstellungen und zählt Behandlungsdauer herunter
  • Fernbedienung für komfortable Steuerung
Entspannung und Schmerzlinderung durch medizinische Elektrostimulation: Der EMS- und TENS-Durchblutungsstimulator von newgen medicals eignet sich ideal zur Regeneration müder Beine und Füße. Die elektrische Muskelstimulation (EMS) lockert und aktiviert die Muskulatur, während die transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) sanft die Nerven anregt. Diese medizinischen Verfahren fördern die Durchblutung, lindern Schmerzen, entkrampfen und stärken die Muskeln. Die Anwendung erfolgt durch einfaches Aufstellen der Füße auf die Fußelektroden – besonders wohltuend nach langem Stehen oder intensiver Belastung.

Vielseitige Anwendung auch an Nacken, Rücken und weiteren Körperzonen:Vier selbstklebende Elektroden-Pads erweitern das Einsatzspektrum des Durchblutungsstimulators erheblich. Die Pads lassen sich an Schultern, Nacken, Rücken, Waden, Hüfte oder Gelenken befestigen und ermöglichen punktgenaue Reizstromanwendungen an verschiedenen Körperbereichen mit einem Gerät.

Individuelle Anpassung an persönliche Bedürfnisse: Mit 9 Anwendungs-Modi und 20 fein abgestimmten Intensitätsstufen lässt sich jede Sitzung exakt an die jeweilige Tagesform anpassen. Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht eine komfortable Bedienung.

Mobil und ortsunabhängig einsetzbar: Dank Akkubetrieb ist der Durchblutungsstimulator unabhängig von Steckdosen nutzbar. Der praktische Tragegriff ermöglicht einen einfachen Transport ins Wohn- oder Schlafzimmer oder sogar ins Büro.
  • Medizinischer Durchblutungsstimulator für TENS (Transkutane Elektrische Nervenstimulation) und EMS (Elektrische Muskelstimulation)
  • Geeignet für Beine und Füße: einfach auf die Fußelektroden des Durchblutungsstimulators stellen
  • Auch einsetzbar an Nacken, Schultern, Rücken, Waden, Hüfte und Gelenken dank Elektroden-Klebepads
  • Fördert die Durchblutung, lindert Schmerzen, stimuliert Muskeln, lockert Verspannungen
  • Medizinprodukt der Klasse II (A)
  • An individuelle Bedürfnisse anpassbar: 9 Anwendungs-Modi und 20 Intensitätsstufen
  • LCD-Display: zeigt Einstellungen und zählt Behandlungsdauer von 30 Minuten an herunter
  • Fernbedienung für komfortable Bedienung
  • Mobile Anwendung möglich dank Akkubetrieb
  • Griff für einfachen Transport
  • Stromversorgung Durchblutungsstimulator: Li-Ion-Akku mit 250 mAh für bis zu 7 Tage Laufzeit bei 30 Minuten Anwendung pro Tag, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)
  • Maße: 34 x 34 x 6,9 cm, Gewicht: 1,5 kg
  • Durchblutungsstimulator EM-285 inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), Fernbedienung, Elektroden-Kabel, 4 selbstklebende Elektroden-Pads und deutscher Anleitung
Der newgen medicals Medizinischer EMS- und TENS-Durchblutungsstimulator EM-285 mit Akku und 9 Modi ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7988-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich.

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

