Entkrampfung und Schmerzbehandlung mittels Elektroden-Technologie

Vielseitige Anwendung auch an Nacken, Rücken und weiteren Körperzonen:Vier selbstklebende Elektroden-Pads erweitern das Einsatzspektrum des Durchblutungsstimulators erheblich. Die Pads lassen sich an Schultern, Nacken, Rücken, Waden, Hüfte oder Gelenken befestigen und ermöglichen punktgenaue Reizstromanwendungen an verschiedenen Körperbereichen mit einem Gerät.
Individuelle Anpassung an persönliche Bedürfnisse: Mit 9 Anwendungs-Modi und 20 fein abgestimmten Intensitätsstufen lässt sich jede Sitzung exakt an die jeweilige Tagesform anpassen. Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht eine komfortable Bedienung.
Mobil und ortsunabhängig einsetzbar: Dank Akkubetrieb ist der Durchblutungsstimulator unabhängig von Steckdosen nutzbar. Der praktische Tragegriff ermöglicht einen einfachen Transport ins Wohn- oder Schlafzimmer oder sogar ins Büro.
- Medizinischer Durchblutungsstimulator für TENS (Transkutane Elektrische Nervenstimulation) und EMS (Elektrische Muskelstimulation)
- Geeignet für Beine und Füße: einfach auf die Fußelektroden des Durchblutungsstimulators stellen
- Auch einsetzbar an Nacken, Schultern, Rücken, Waden, Hüfte und Gelenken dank Elektroden-Klebepads
- Fördert die Durchblutung, lindert Schmerzen, stimuliert Muskeln, lockert Verspannungen
- Medizinprodukt der Klasse II (A)
- An individuelle Bedürfnisse anpassbar: 9 Anwendungs-Modi und 20 Intensitätsstufen
- LCD-Display: zeigt Einstellungen und zählt Behandlungsdauer von 30 Minuten an herunter
- Fernbedienung für komfortable Bedienung
- Mobile Anwendung möglich dank Akkubetrieb
- Griff für einfachen Transport
- Stromversorgung Durchblutungsstimulator: Li-Ion-Akku mit 250 mAh für bis zu 7 Tage Laufzeit bei 30 Minuten Anwendung pro Tag, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)
- Maße: 34 x 34 x 6,9 cm, Gewicht: 1,5 kg
- Durchblutungsstimulator EM-285 inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), Fernbedienung, Elektroden-Kabel, 4 selbstklebende Elektroden-Pads und deutscher Anleitung
Auch als 2er-Set erhältlich:
newgen medicals 2er-Set medizinische EMS- und TENS-Durchblutungsstimulatoren, Akku
