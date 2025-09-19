Die Produktneuheiten von PEARL für Herbst 2025 sind da!
Eine Auswahl der Presse-Highlights
Komplette Gerichte mit Fleisch und Beilagen zusammen zubereiten. XXL-Portionen für die Familie oder Gäste sowie Kuchen gelingen fettarm mit der Rosenstein & Söhne Dual-Heißluftfritteuse, 2 Schubladen mit Sichtfenster, 10 Programme
Mit demCucina di Modena Elektrischer Pizzaofen mit Pizzastein, bis 400 °C, 1.700 Watt, Timer lassen sich in der eigenen Küche Pizzen wie beim Italiener backen.
Die revolt Unterbrechungsfreie Stromversorgung 800 VA, 480 W, 2x 230-V-Ausgang
verhindert Datenverlust und Geräteschäden bei Stromausfällen und versorgt sensible Geräte wie PCs, Router oder Netzwerkserver unterbrechungsfrei mit Strom - selbst bei Spannungsschwankungen.
Mit der newgen medicals 17in1-Körperanalysewaage aus Glas, BT, App für iOS & Android, 180 kg behält man seine Körperwerte im Blick – ganz komfortabel per App!
Ideal für CarPlay und Android Auto - mit Kamera für beste Sicht nach hinten: Lescars 9"-IPS-HD-Touchscreen für Android Auto & CarPlay, mit Rückfahrkamera. Über den Touchscreen steuert man seine Apps für Navigation, Telefonie, Musik und mehr. Die integrierte Front-Dashcam und die Rückfahrkamera sorgen für Sicherheit.
Dank der Pan-Tilt-Funktion bewegt sich die 7links Pan-Tilt-Akku-IP-Überwachungskamera mit 2K, WLAN & App, 110°, IP66 automatisch zwischen voreingestellten Positionen oder folgt erkannter Bewegung. So entgeht einem kein Detail - perfekt für Einfahrten, Gärten oder Hauseingänge.
Viele weitere Produkt-Neuheiten finden Sie online https://www.pearl.de/ar-4-2.shtml und im Newsletter: https://www.pearl.de/m/11733/
Für weitere Informationen sowie bei Anforderung von Testexemplaren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.