Die Produktneuheiten von PEARL für Herbst 2025 sind da!

Eine Auswahl der Presse-Highlights

Der Sichler Haushaltsgeräte Profi-WLAN-Fensterputzroboter PR-335 mit 4 Sprühköpfen, Fernbedienung, App übernimmt das lästige und gefährliche Fensterputzen. Das Gerät lässt sich komfortabel per kostenloser App ELESION oder per Fernbedienung steuern.

Komplette Gerichte mit Fleisch und Beilagen zusammen zubereiten. XXL-Portionen für die Familie oder Gäste sowie Kuchen gelingen fettarm mit der Rosenstein & Söhne Dual-Heißluftfritteuse, 2 Schubladen mit Sichtfenster, 10 Programme

Mit demCucina di Modena Elektrischer Pizzaofen mit Pizzastein, bis 400 °C, 1.700 Watt, Timer lassen sich in der eigenen Küche Pizzen wie beim Italiener backen.

Die revolt Unterbrechungsfreie Stromversorgung 800 VA, 480 W, 2x 230-V-Ausgang

verhindert Datenverlust und Geräteschäden bei Stromausfällen und versorgt sensible Geräte wie PCs, Router oder Netzwerkserver unterbrechungsfrei mit Strom - selbst bei Spannungsschwankungen.

Mit der newgen medicals 17in1-Körperanalysewaage aus Glas, BT, App für iOS & Android, 180 kg behält man seine Körperwerte im Blick – ganz komfortabel per App!

Ideal für CarPlay und Android Auto - mit Kamera für beste Sicht nach hinten: Lescars 9"-IPS-HD-Touchscreen für Android Auto & CarPlay, mit Rückfahrkamera. Über den Touchscreen steuert man seine Apps für Navigation, Telefonie, Musik und mehr. Die integrierte Front-Dashcam und die Rückfahrkamera sorgen für Sicherheit.

Dank der Pan-Tilt-Funktion bewegt sich die 7links Pan-Tilt-Akku-IP-Überwachungskamera mit 2K, WLAN & App, 110°, IP66 automatisch zwischen voreingestellten Positionen oder folgt erkannter Bewegung. So entgeht einem kein Detail - perfekt für Einfahrten, Gärten oder Hauseingänge.

Viele weitere Produkt-Neuheiten finden Sie online https://www.pearl.de/ar-4-2.shtml  und im Newsletterhttps://www.pearl.de/m/11733/

Für weitere Informationen sowie bei Anforderung von Testexemplaren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
