PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland
Ansprechpartner:in Frau Dr. Eyla Hassenpflug +49 7631 360404
Carlo Milano Aroma-Diffusor-Kamin mit 7-farbiger Beleuchtung und Flammen-Effekt

Wohlfühl-Wellness mit angenehmer Raumluft und gemütlichem Kaminflackern

Der Aroma-Diffusor von Carlo Milano im stilvollen Kamin-Design sorgt mit einem integrierten Flammeneffekt und einer RGB-LED-Beleuchtung mit sieben Farben für stimmungsvolle Lichtspiele und gute Raumluft. Der Ultraschall-Wasservernebler befeuchtet die Luft, während der 150 ml fassende Tank sowohl mit Wasser als auch optional mit Duftölen befüllt werden kann. Die Bedienung erfolgt bequem per Fernbedienung. Die automatische Abschaltfunktion schaltet den Diffusor bei leerem Tank ab. Somit kombiniert das Gerät atmosphärische Beleuchtung mit praktischer Luftbefeuchtung und Aromatherapie und ist damit ideal für Wohn- und Schlafzimmer oder das Homeoffice.
  • Faszinierende Kaminoptik mit RGB-LED-Beleuchtung und Flammen-Effekt
  • Ultraschall-Wasservernebler gegen trockene Raumluft
  • Tolle Leuchteffekte mit 7 RGB-Farben
  • Bequeme Steuerung aller Funktionen per Fernbedienung
  • Abschaltautomatik bei fehlendem Wasser und einstellbarer Ausschalt-Timer
  • Einfach zu befüllender Wassertank mit 150 ml, auch für Duft-Öle geeignet
Atmosphärisches Lichtspiel mit realistischem Flammen-Effekt:Der Duft-Diffusor von Carlo Milano erzeugt ein faszinierendes Lichtspiel mit täuschend echtem Flammen-Effekt und setzt Akzente in Wohnräumen, Schlafzimmern oder Arbeitsbereichen. Die visuelle Gestaltung schafft eine behagliche Atmosphäre für entspannte Abendstunden.

Aromatherapie für das Zuhause:Durch Zugabe weniger Tropfen Aroma-Öl ins Wasser verteilt das Gerät Düfte sanft im Raum. Die Funktion eignet sich zur Entspannung nach einem anstrengenden Tag oder zur Schaffung einer angenehmen Umgebung für Besuch.

Variable Beleuchtung in sieben Farben:Sieben verschiedene Lichtfarben stehen zur Auswahl - von beruhigendem Blau über warmes Rot bis zu frischem Grün. Optional wechselt die Beleuchtung automatisch durch das gesamte Farbspektrum.

Geräuscharmer Betrieb ohne Störungen:Der Diffusor arbeitet leise und ermöglicht ungestörte Nutzung beim Lesen, Arbeiten oder Einschlafen. Hintergrundgeräusche bleiben minimal.

Unkomplizierte Handhabung mit Sicherheitsfunktion:Die Bedienung erfolgt über Tasten am Gerät. Eine automatische Abschaltfunktion sorgt dafür, dass sich der Diffusor bei leerem Wassertank selbstständig ausschaltet.
  • 2in1: Aroma-Diffusor und LED-Kamin mit 7-farbiger RGB-Beleuchtung
  • Befeuchtet die Raumluft und bereichert sie auf Wunsch mit dem Duft ätherischer Öle
  • Tolle Leuchteffekte durch einstellbare RGB-Beleuchtung des Verdunstungsnebels: Farbwechsel-Stimmungslicht oder feste Farbe (7 RGB-Farben)
  • Kamin mit LED-Flammeneffekt und einstellbarer Beleuchtung: Farbwechsel-Kaminlicht oder feste Farbe
  • Vernebelungsfunktion und LED-Kamin auch einzeln einschaltbar
  • Einstellbarer Ausschalt-Timer: 1 / 3 / 5 Stunden
  • 150 ml Tank für bis zu 7 Stunden Verdunstung: 20 - 25 ml Verdunstung pro Stunde
  • Auch für Aroma-Duftöle geeignet, einfach zu befüllen
  • Sicher im Betrieb: automatische Abschaltung bei leerem Tank
  • Bequeme Steuerung per Fernbedienung oder über 3 Tasten direkt am Gerät
  • Angenehm leise dank Ultraschall-Vernebler
  • Farbe: schwarz
  • Stromversorgung Aroma-Diffusor-Kamin: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen), Fernbedienung: 1x Knopfzelle Typ CR2025 (enthalten)
  • Maße Aroma-Diffusor-Kamin: 26,1 x 10,1 x 9,7 cm, Gewicht: ca. 590 g
  • Maße Fernbedienung: 40 x 12 x 100 mm
  • Aroma-Diffusor-Kamin inklusive Fernbedienung mit Knopfzelle (CR2025), USB-Anschlusskabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Der Carlo Milano Aroma-Diffusor-Kamin mit 7-farbiger Beleuchtung und Flammen-Effekt ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7903-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er und 4er-Set erhältlich:

Carlo Milano 2er-Set Aroma-Diffusor-Kamin, 7-farbige Beleuchtung und Flammen-Effekt

Carlo Milano 4er-Set Aroma-Diffusor-Kamin, 7-farbige Beleuchtung und Flammen-Effekt

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7903_01_Aroma-Diffusor-Kamin.jpg 

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7903_02_Aroma-Diffusor-Kamin.jpg 

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7903_03_Aroma-Diffusor-Kamin.jpg 

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7903_04_Aroma-Diffusor-Kamin.jpg 

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7903_05_Aroma-Diffusor-Kamin.jpg 

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7903_06_Aroma-Diffusor-Kamin.jpg 

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7903_07_Aroma-Diffusor-Kamin.jpg 

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7903_08_Aroma-Diffusor-Kamin.jpg 

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7903_09_Aroma-Diffusor-Kamin.jpg 

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7903_10_Aroma-Diffusor-Kamin.jpg 

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7903_11_Aroma-Diffusor-Kamin.jpg 

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-7903_12_Aroma-Diffusor-Kamin.jpg 

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

