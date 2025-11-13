Carlo Milano Aroma-Diffusor-Kamin mit 7-farbiger Beleuchtung und Flammen-Effekt

- Faszinierende Kaminoptik mit RGB-LED-Beleuchtung und Flammen-Effekt
- Ultraschall-Wasservernebler gegen trockene Raumluft
- Tolle Leuchteffekte mit 7 RGB-Farben
- Bequeme Steuerung aller Funktionen per Fernbedienung
- Abschaltautomatik bei fehlendem Wasser und einstellbarer Ausschalt-Timer
- Einfach zu befüllender Wassertank mit 150 ml, auch für Duft-Öle geeignet
Aromatherapie für das Zuhause:Durch Zugabe weniger Tropfen Aroma-Öl ins Wasser verteilt das Gerät Düfte sanft im Raum. Die Funktion eignet sich zur Entspannung nach einem anstrengenden Tag oder zur Schaffung einer angenehmen Umgebung für Besuch.
Variable Beleuchtung in sieben Farben:Sieben verschiedene Lichtfarben stehen zur Auswahl - von beruhigendem Blau über warmes Rot bis zu frischem Grün. Optional wechselt die Beleuchtung automatisch durch das gesamte Farbspektrum.
Geräuscharmer Betrieb ohne Störungen:Der Diffusor arbeitet leise und ermöglicht ungestörte Nutzung beim Lesen, Arbeiten oder Einschlafen. Hintergrundgeräusche bleiben minimal.
Unkomplizierte Handhabung mit Sicherheitsfunktion:Die Bedienung erfolgt über Tasten am Gerät. Eine automatische Abschaltfunktion sorgt dafür, dass sich der Diffusor bei leerem Wassertank selbstständig ausschaltet.
- 2in1: Aroma-Diffusor und LED-Kamin mit 7-farbiger RGB-Beleuchtung
- Befeuchtet die Raumluft und bereichert sie auf Wunsch mit dem Duft ätherischer Öle
- Tolle Leuchteffekte durch einstellbare RGB-Beleuchtung des Verdunstungsnebels: Farbwechsel-Stimmungslicht oder feste Farbe (7 RGB-Farben)
- Kamin mit LED-Flammeneffekt und einstellbarer Beleuchtung: Farbwechsel-Kaminlicht oder feste Farbe
- Vernebelungsfunktion und LED-Kamin auch einzeln einschaltbar
- Einstellbarer Ausschalt-Timer: 1 / 3 / 5 Stunden
- 150 ml Tank für bis zu 7 Stunden Verdunstung: 20 - 25 ml Verdunstung pro Stunde
- Auch für Aroma-Duftöle geeignet, einfach zu befüllen
- Sicher im Betrieb: automatische Abschaltung bei leerem Tank
- Bequeme Steuerung per Fernbedienung oder über 3 Tasten direkt am Gerät
- Angenehm leise dank Ultraschall-Vernebler
- Farbe: schwarz
- Stromversorgung Aroma-Diffusor-Kamin: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen), Fernbedienung: 1x Knopfzelle Typ CR2025 (enthalten)
- Maße Aroma-Diffusor-Kamin: 26,1 x 10,1 x 9,7 cm, Gewicht: ca. 590 g
- Maße Fernbedienung: 40 x 12 x 100 mm
- Aroma-Diffusor-Kamin inklusive Fernbedienung mit Knopfzelle (CR2025), USB-Anschlusskabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Auch als 2er und 4er-Set erhältlich:
Carlo Milano 2er-Set Aroma-Diffusor-Kamin, 7-farbige Beleuchtung und Flammen-Effekt
Carlo Milano 4er-Set Aroma-Diffusor-Kamin, 7-farbige Beleuchtung und Flammen-Effekt
Bilderlinks*:
