Callstel Etiketten-Thermodrucker TD-350.app, 100x150 mm Etiketten, 203 dpi, USB, BT, App

Versandetiketten von Android- & iOS-Mobilgeräten, PCs und Macs drucken

Der Callstel Etiketten-Thermodrucker ist platzsparend und kabellos und somit ein überaus praktischer Helfer für das Erstellen von Versandetiketten im gängigen Format 100 × 150 mm. Mit einer Auflösung von 203 dpi liefert er gestochen scharfe Druckergebnisse – ganz ohne Patronen. Dadurch bleiben die Verbrauchskosten und der Wartungsaufwand minimal. Die kabellose Verbindung per Bluetooth ist ebenso komfortabel nutzbar wie die klassische Anbindung via USB und App für Android, iOS, Windows oder Mac. Der integrierte Akku sorgt für Mobilität – ideal für den Einsatz im Versandbereich, im Lager oder an wechselnden Arbeitsplätzen. Er ist umweltfreundlich und effizient und stellt eine klare Alternative zu herkömmlichen Drucksystemen dar. Modern und vielseitig zeigt sich der Thermodrucker als zeitgemäße Lösung für professionelle Versandprozesse – privat wie beruflich.
  • Ideal zum Drucken von Versandetiketten für DHL, Hermes & Co. mit 100 x 150 cm
  • 203 dpi Druck-Auflösung, Etiketten- und Druckbreite: 2,54 - 10,8 cm
  • Flexibel nutzbar mit Windows-PCs, Macs, iPhones & Smartphones mit Android
  • Keine Druckerpatronen nötig dank Thermodruck-Verfahren
  • 3 Druckintensitäten einstellbar
  • Kostenlose App zum Erstellen individueller Etiketten und zum Drucken
Professionelle Versandetiketten ohne Patronen: Der Etiketten-Thermodrucker
TD-350.app von Callstel erstellt Versandetiketten im Format 100 x 150 mm. Die Thermodruck-Technik arbeitet ohne Tinte und ist daher besonders wartungsarm. Das Gerät eignet sich ideal für Sendungen mit DHL, Hermes, DPD oder UPS.

Flexible Etikettengestaltung per App: Eine kostenlose App für Android und iOS ermöglicht die individuelle Gestaltung und den Druck von Etiketten. Der Drucker verarbeitet Etiketten mit einer Breite von 25,4 bis 108 mm. Auch die Druckbreite lässt sich dabei flexibel zwischen 25,4 und 108 mm einstellen. So entstehen maßgeschneiderte Etiketten für Vorratsgläser, Schulmaterialien oder Umzugskartons. Auch Namensschilder, Geschenkaufkleber, Barcode- und Preisschilder sind möglich.

Optimale Druckergebnisse: Drei wählbare Druckintensitäten passen sich verschiedenen Etikettentypen an. Eine Auflösung von 203 dpi und Druckgeschwindigkeiten zwischen 50 und 150 mm pro Sekunde liefern gestochen scharfe Ausdrucke in Rekordzeit.

Drahtlose Verbindung zu allen Geräten: Bluetooth ermöglicht den kabellosen Etikettendruck direkt vom Smartphone oder Windows-PC. Alternativ verbindet das mitgelieferte USB-Kabel das Gerät mit Mac- oder Windows-Computern. Diese Flexibilität gewährleistet die Kompatibilität mit allen gängigen Geräten.
  • Mini-Schwarz-Weiß-Drucker für Smartphone, Tablet-PC, Windows-PC und Mac
  • Ideal für gelegentliches Drucken: keine Patronen, die nach längerer Zeit eintrocknen
  • Bluetooth für kabellose Verbindung mit Mobilgeräten und Windows-PCs
  • Verbindung per mitgeliefertem USB-Kabel mit Mac und Windows-PC
  • Ideal zum Drucken von Versandetiketten für DHL, Hermes, DPD und UPS: 100 x 150 mm
  • Kostenlose App für Android und iOS: zum Erstellen und Drucken von Etiketten
  • 3 Druckintensitäten einstellbar: leicht, mittel stark
  • Druck-Auflösung: 203 dpi (ca. 80 Bildpunkte/cm)
  • Druckbreite: 25,4 - 108 mm
  • Druck-Geschwindigkeit: 50 - 150 mm/s
  • Etikettenbreite: 25,4 - 108 mm
  • Verbrauchsmaterialien: Etiketten mit Abstand, Endlosetiketten, schwarze Etiketten, A-Falt-Etiketten
  • Stromversorgung: per 230-Volt-Netzteil
  • Maße: 201 x 83 x 93 mm, Gewicht: 700 g
  • Thermodrucker TD-350.app inklusive Netzteil, USB-Kabel, USB-C-Adapter, Stick mit Treibern, 50x Thermo-Etikettenpapier und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107454698
Der Callstel Etiketten-Thermodrucker TD-350.app ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-7848-625 zum Preis von 89,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

