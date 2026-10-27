AGT Elektrischer Akku-Eiskratzer mit rotierender Scheibe, für alle Kfz

- Elektrischer Eiskratzer mit rotierender Eiskratzer-Scheibe
- Befreit sämtliche Scheiben von Kraftfahrzeugen aller Art von Eis und Schnee
- Starker Li-Ion-Akku für bis zu 40 Min. Laufzeit
- Einfaches Aufladen per USB
- Inkl. 2 Ersatz-Eiskratzer-Scheiben
- Rotierende Scheibe mit ca. 230 U/Min., kompakt: 110 x 85 mm, ca. 412 g
Elektrische Unterstützung statt mühsamem Kratzen: Nach dem Aufsetzen auf die Scheibe übernimmt die rotierende Kratzscheibe die eigentliche Arbeit. Das entlastet Hand und Arm und erleichtert insbesondere die Enteisung größerer Frontscheiben sowie mehrerer vereister Scheiben.
Kabellos rund ums Fahrzeug einsetzbar: Der integrierte Li-Ion-Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten. Aufgeladen wird bequem per USB-C im Haus, Büro oder Fahrzeug. So bleibt der Eiskratzer flexibel rund ums Auto oder den Camper nutzbar, ohne dass Kabel oder Steckdosen nötig sind.
Sicherer Halt auch bei Kälte: Ein rutschfester Griff unterstützt die kontrollierte Führung über die Scheibe. Mit einem Gewicht von rund 400 Gramm bleibt das Gerät angenehm handlich, während die kompakte Bauform nur wenig Platz im Kofferraum oder beim Winterzubehör benötigt.
Mit Ersatzscheiben für weitere Einsätze: Zwei zusätzliche Eiskratzer-Scheiben gehören bereits zum Lieferumfang. Bei Verschleiß lassen sich die Kratzscheiben einfach austauschen, sodass das Gerät auch für viele weitere Frosttage einsatzbereit bleibt.
- Elektrischer Akku-Eiskratzer mit rotierender Eiskratzer-Scheibe
- Zum einfachen Befreien zugefrorener Autoscheiben von Eis und Schnee
- Geeignet für Kraftfahrzeuge aller Art
- Kinderleichte Anwendung: auf der Scheibe aufsetzen, einschalten und über die zugefrorenen Stellen fahren
- Geschwindigkeit: ca. 230 U/Min.
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 40 Min. Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße: 110 x 85 mm, Gewicht: ca. 412 g
- Akku-Eiskratzer inklusive 2x Ersatz-Eiskratzer-Scheiben, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107490443
Der AGT Elektrischer Akku-Eiskratzer mit rotierender Scheibe, für alle Kfz ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: AX-1343-625 zum Preis von 24,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.
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