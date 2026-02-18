Kontakt
7links WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera IPC-905.track, 2K, Tonerkennung, Farb-Nachtsicht, Sirene

Bewegungs- und Geräuscherkennung mit automatischer Objektverfolgung

Sicherheit für Zuhause, Grundstück und Garage: Die 7links Outdoor-Überwachungskamera IPC-905.track mit Pan-Tilt-Funktion bietet eine 360°-Rundumsicht. Der Kamerakopf schwenkt um 355° und neigt sich um 90°. Die Kamera aktiviert sich automatisch bei Bewegung und Geräuschen. Eine zuschaltbare Personenerkennung sowie automatisches Objekt-Tracking halten erkannte Objekte dauerhaft im Bild. Eine Farbnachtvision mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern, eine integrierte Sirene und eine Gegensprechfunktion ergänzen den Funktionsumfang. Das nach IP65 zertifizierte Gehäuse macht die Kamera wetterfest für den Außeneinsatz. Über die kostenlose App „ELESION” ist weltweiter Zugriff auf das Live-Bild und weitere Funktionen möglich.
  • Pan-Tilt-Funktion: schwenkt um 355° und neigt sich um 90° für 360°-Rundumsicht
  • Objekt-Tracking: folgt erkannten Objekten und hält sie im Bild
  • Kamera wird durch Bewegung & Geräusche aktiviert, Personenerkennung zuschaltbar
  • Farb-Nachtsicht mit bis zu 10 m Reichweite, Sirene und Gegensprech-Funktion
  • Kostenlose App "ELESION" für weltweiten Zugriff, Live-Bild-Ansicht und mehr
  • Wetterfestes Gehäuse: IP65
Lückenloser Rundumblick bei Tag und Nacht:Der bewegliche Kamerakopf der WLAN-Überwachungskamera von 7links schwenkt um 355° und neigt sich um 90°. Zusammen mit dem Bildwinkel von 107° ergibt sich eine vollständige 360°-Rundumsicht – damit lassen sich Eingangsbereich, Auffahrt und Vorgarten mit nur einer Kamera abdecken. Die 2K-Auflösung ermöglicht die Erkennung kleiner Details, auch bei Dunkelheit in Farbe.

Bewegungs- und Geräuscherkennung mit automatischer Objektverfolgung:Die Kamera reagiert sowohl auf Bewegung als auch auf verdächtige Geräusche wie laute Stimmen oder Glasbruch und startet in diesen Fällen automatisch die Aufnahme. Das integrierte Objekt-Tracking verfolgt Menschen, Fahrzeuge und Tiere im Bildausschnitt. Eine zuschaltbare Personenerkennung filtert gezielt verdächtige Personen heraus.

Integrierte Sirene zur Abschreckung:Bei erkannter Bewegung kann die integrierte Sirene automatisch ausgelöst werden – alternativ lässt sie sich manuell per App aktivieren. Das akustische Signal dient als wirksames Mittel zur Abschreckung ungebetener Gäste.

Komfortable Steuerung per App:Ob vor Ort oder unterwegs – die Kamera lässt sich jederzeit bequem per App steuern und überwachen.
  • CMOS-Farbsensor mit 3 MP für Videos in hoher 2K-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (1296p)
  • Lichtstarkes Objektiv mit Brennweite: 3,6 mm, Blende: f/1,2, Bildwinkel: 107° (diagonal)
  • Dynamische Helligkeitsanpassung (WDR) für beste Aufnahmen auch bei Gegenlicht
  • Videokompression: H.265 für hochauflösende Videos bei geringem Speicherplatzbedarf
  • Pan-Tilt-Funktion: schwenkt horizontal um 355° und neigt sich vertikal um 90°, für volle 360° Rundumsicht
  • 4 weiße LEDs für Nachtsicht in Farbe sowie 4 LEDs für smarte Infrarot-Nachtsicht (gleichmäßige Ausleuchtung ohne Überbelichtung für ein klares Bild): bis zu 10 m Reichweite
  • Weiße LEDs auch manuell und per Zeitsteuerung einschaltbar
  • Automatischer Aufnahmestart bei Bewegungserkennung (Erfassung per Bildsensor, Bereich definierbar) und bei Geräuscherkennung, z.B. bei Alarm eines Rauchmelders, Empfindlichkeit ab 80 dB (in 2 Stufen anpassbar)
  • Objekt-Tracking: folgt erkannten Objekten und hält sie im Bild
  • Personenerkennung zuschaltbar: unterscheidet auf Wunsch zwischen Mensch, Tier und anderen beweglichen Objekten und löst nur dann Alarm aus, wenn Person erkannt
  • Integrierte Sirene bis 85 dB: manuell auslösbar und bei erkannter Bewegung (ein- und ausschaltbar), Dauer bis 30 Sekunden und Lautstärke stufenlos einstellbar
  • Lautsprecher und Mikrofon für Gegensprech-Funktion (2-Wege-Kommunikation) und Aufnahmen mit Ton
  • WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
  • Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für weltweite Steuerung, Live-Bild-Anzeige, Push-Benachrichtigungen u.v.m.
  • Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.
  • Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden
  • Verschlüsselung: WPA2
  • Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)
  • Wetterfest: IP65
  • Stromversorgung: per USB-C (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße (Ø x H): 78 x 110 mm, Gewicht: 216 g
  • Überwachungskamera IPC-905.track mit Wandhalterung inklusive USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A, 100 cm), Montagematerial und deutscher Anleitung
Die 7links WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera IPC-905.track, 2K, mit Tonerkennung, Farb-Nachtsicht und Sirene ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5870-625 zum Preis von 27,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

7links 2er-Set WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkameras, 2K, Tonerkennung, Farbnachtsicht, Sirene

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

