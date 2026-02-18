7links WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera IPC-905.track, 2K, Tonerkennung, Farb-Nachtsicht, Sirene

- Pan-Tilt-Funktion: schwenkt um 355° und neigt sich um 90° für 360°-Rundumsicht
- Kamera wird durch Bewegung & Geräusche aktiviert, Personenerkennung zuschaltbar
- Farb-Nachtsicht mit bis zu 10 m Reichweite, Sirene und Gegensprech-Funktion
- Kostenlose App "ELESION" für weltweiten Zugriff, Live-Bild-Ansicht und mehr
- Wetterfestes Gehäuse: IP65
Bewegungs- und Geräuscherkennung mit automatischer Objektverfolgung:Die Kamera reagiert sowohl auf Bewegung als auch auf verdächtige Geräusche wie laute Stimmen oder Glasbruch und startet in diesen Fällen automatisch die Aufnahme. Das integrierte Objekt-Tracking verfolgt Menschen, Fahrzeuge und Tiere im Bildausschnitt. Eine zuschaltbare Personenerkennung filtert gezielt verdächtige Personen heraus.
Integrierte Sirene zur Abschreckung:Bei erkannter Bewegung kann die integrierte Sirene automatisch ausgelöst werden – alternativ lässt sie sich manuell per App aktivieren. Das akustische Signal dient als wirksames Mittel zur Abschreckung ungebetener Gäste.
Komfortable Steuerung per App:Ob vor Ort oder unterwegs – die Kamera lässt sich jederzeit bequem per App steuern und überwachen.
- CMOS-Farbsensor mit 3 MP für Videos in hoher 2K-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (1296p)
- Lichtstarkes Objektiv mit Brennweite: 3,6 mm, Blende: f/1,2, Bildwinkel: 107° (diagonal)
- Dynamische Helligkeitsanpassung (WDR) für beste Aufnahmen auch bei Gegenlicht
- Videokompression: H.265 für hochauflösende Videos bei geringem Speicherplatzbedarf
- Pan-Tilt-Funktion: schwenkt horizontal um 355° und neigt sich vertikal um 90°, für volle 360° Rundumsicht
- 4 weiße LEDs für Nachtsicht in Farbe sowie 4 LEDs für smarte Infrarot-Nachtsicht (gleichmäßige Ausleuchtung ohne Überbelichtung für ein klares Bild): bis zu 10 m Reichweite
- Weiße LEDs auch manuell und per Zeitsteuerung einschaltbar
- Automatischer Aufnahmestart bei Bewegungserkennung (Erfassung per Bildsensor, Bereich definierbar) und bei Geräuscherkennung, z.B. bei Alarm eines Rauchmelders, Empfindlichkeit ab 80 dB (in 2 Stufen anpassbar)
- Objekt-Tracking: folgt erkannten Objekten und hält sie im Bild
- Personenerkennung zuschaltbar: unterscheidet auf Wunsch zwischen Mensch, Tier und anderen beweglichen Objekten und löst nur dann Alarm aus, wenn Person erkannt
- Integrierte Sirene bis 85 dB: manuell auslösbar und bei erkannter Bewegung (ein- und ausschaltbar), Dauer bis 30 Sekunden und Lautstärke stufenlos einstellbar
- Lautsprecher und Mikrofon für Gegensprech-Funktion (2-Wege-Kommunikation) und Aufnahmen mit Ton
- WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für weltweite Steuerung, Live-Bild-Anzeige, Push-Benachrichtigungen u.v.m.
- Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.
- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden
- Verschlüsselung: WPA2
- Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)
- Wetterfest: IP65
- Stromversorgung: per USB-C (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße (Ø x H): 78 x 110 mm, Gewicht: 216 g
- Überwachungskamera IPC-905.track mit Wandhalterung inklusive USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A, 100 cm), Montagematerial und deutscher Anleitung
Auch als 2er-Set erhältlich:
7links 2er-Set WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkameras, 2K, Tonerkennung, Farbnachtsicht, Sirene
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5870_01_WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5870_02_WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5870_03_WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5870_04_WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5870_05_WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5870_06_WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5870_07_WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5870_08_WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5870_09_WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5870_10_WLAN-Pan-Tilt-Outdoorkamera.jpg
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de
Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und https://www.emall.com