7links WLAN-IP-Fenster-Kamera IPC-920 mit 2K, 3 MP, App, Nachtsicht in Farbe, USB

- Kompakte Fenster-Kamera mit 3-MP-Sensor für hohe 2K-Auflösung
- Klare Nachtsicht in Farbe durch Black-Light-Sensor
- Automatische Aufnahme dank Personenerkennung auf microSD-Karte bis 128 GB
- Kostenlose App "ELESION" für weltweiten Zugriff, Steuerung und mehr
- Mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon für Gegensprech-Funktion
- Einfache Montage per Klett-Pad an Fenster, Aquarium, Vitrine, Büro-Glaswand uvm.
Farbige Nachtsicht: Die Sensortechnik ermöglicht farbige Nachtsichtaufnahmen statt monochromer Bilder. Bewegungen werden auch nach Sonnenuntergang in Farbe dargestellt.
Bewegungs- und Personenerkennung: Die Kamera unterscheidet zwischen Personen und anderen Bewegungen wie wehenden Blättern. App-Benachrichtigungen erfolgen ausschließlich bei erkannten Personen, wodurch Fehlalarme reduziert werden.
Fernzugriff per App "ELESION": Die App "ELESION" bietet weltweiten Zugriff auf Livebilder und Aufzeichnungen. Einstellungen lassen sich anpassen und der Kamerazugriff mit mehreren Nutzern teilen. Die Personenerkennung löst automatische Benachrichtigungen aus.
USB-Stromversorgung und Klett-Montage: Die Stromversorgung erfolgt über ein USB-Kabel für kontinuierlichen Betrieb ohne Batteriewechsel. Die Kamera wird per Klett-Pad an Fensterscheiben befestigt.
- 3-MP-Sensor für hohe 2K-Videoauflösung: 2304 x 1296 Pixel (2K 1296p) mit 15 Bildern/Sekunde
- Bildwinkel: ca. 100° Weitwinkel
- H.265-Videokompression für hohe Bildqualität bei geringem Speicherbedarf
- Einschaltbare Personenerkennung: löst die Aufnahme aus, wenn die Kamera eine menschliche Bewegung registriert
- Black-Light-Sensor für Nachtsicht in Farbe
- WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: informiert weltweit bei Bewegung vor der Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild
- Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Kamera u.v.m.
- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden
- 2-Wege-Kommunikation dank integriertem Lautsprecher und Mikrofon
- Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)
- Einfache Peel-and-Stick-Montage mit Klett-Klebepad
- Ideal für Fenster, Aquarium, Büro-Glaswand, Vitrine u.v.m.
- Stromversorgung: per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße: 56 x 56 x 36 mm, Gewicht: ca. 40 g
- 2K-Fenster-Kamera IPC-920 inklusive 2x selbstklebende Klett-Pads, USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Auch als 2er-Set erhältlich:
7links 2er-Set WLAN-IP-Fenster-Kamera 2K, 3 MP, App, Farb-Nachtsicht, USB
