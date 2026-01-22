Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048822

PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Frau Dr. Eyla Hassenpflug +49 7631 360404
Logo der Firma PEARL GmbH

7links WLAN-IP-Fenster-Kamera IPC-920 mit 2K, 3 MP, App, Nachtsicht in Farbe, USB

Rund-um-die-Uhr-Überwachung durch Fensterglas

(lifePR) (Buggingen, )
Überwachung Tag- und Nacht durch Fensterscheiben hindurch ohne aufwändige Installation: Die WLAN-IP-Fenster-Kamera IPC-920 von 7links mit Nachtsicht in Farbe und USB-Stromversorgung verfügt über einen Black-Light-Sensor für farbige Nachtsicht sowie eine Personenerkennung. Letztere löst automatische Aufnahmen auf microSD-Karten mit bis zu 128 Gigabyte Speicherplatz aus. Über die kostenlose App „ELESION” ist ein weltweiter Zugriff und eine Steuerung möglich. Der integrierte Lautsprecher und das Mikrofon bieten eine Gegensprechfunktion. Die Montage erfolgt per Klettpad an Fenstern, Aquarien, Vitrinen oder Büro-Glaswänden.
  • Kompakte Fenster-Kamera mit 3-MP-Sensor für hohe 2K-Auflösung
  • Klare Nachtsicht in Farbe durch Black-Light-Sensor
  • Automatische Aufnahme dank Personenerkennung auf microSD-Karte bis 128 GB
  • Kostenlose App "ELESION" für weltweiten Zugriff, Steuerung und mehr
  • Mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon für Gegensprech-Funktion
  • Einfache Montage per Klett-Pad an Fenster, Aquarium, Vitrine, Büro-Glaswand uvm.
2K-Bildqualität mit 3 Megapixeln:Die IP-Fenster-Kamera von 7links liefert Aufnahmen mit 3 Megapixeln durch Fensterscheiben hindurch. Die hohe Auflösung ermöglicht die Erkennung von Gesichtern und Details auch bei Zoomfunktion und eignet sich für die Überwachung von Eingangsbereichen oder Gärten.

Farbige Nachtsicht: Die Sensortechnik ermöglicht farbige Nachtsichtaufnahmen statt monochromer Bilder. Bewegungen werden auch nach Sonnenuntergang in Farbe dargestellt.

Bewegungs- und Personenerkennung: Die Kamera unterscheidet zwischen Personen und anderen Bewegungen wie wehenden Blättern. App-Benachrichtigungen erfolgen ausschließlich bei erkannten Personen, wodurch Fehlalarme reduziert werden.

Fernzugriff per App "ELESION": Die App "ELESION" bietet weltweiten Zugriff auf Livebilder und Aufzeichnungen. Einstellungen lassen sich anpassen und der Kamerazugriff mit mehreren Nutzern teilen. Die Personenerkennung löst automatische Benachrichtigungen aus.

USB-Stromversorgung und Klett-Montage: Die Stromversorgung erfolgt über ein USB-Kabel für kontinuierlichen Betrieb ohne Batteriewechsel. Die Kamera wird per Klett-Pad an Fensterscheiben befestigt.
  • 3-MP-Sensor für hohe 2K-Videoauflösung: 2304 x 1296 Pixel (2K 1296p) mit 15 Bildern/Sekunde
  • Bildwinkel: ca. 100° Weitwinkel
  • H.265-Videokompression für hohe Bildqualität bei geringem Speicherbedarf
  • Einschaltbare Personenerkennung: löst die Aufnahme aus, wenn die Kamera eine menschliche Bewegung registriert
  • Black-Light-Sensor für Nachtsicht in Farbe
  • WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
  • Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: informiert weltweit bei Bewegung vor der Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild
  • Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Kamera u.v.m.
  • Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden
  • 2-Wege-Kommunikation dank integriertem Lautsprecher und Mikrofon
  • Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)
  • Einfache Peel-and-Stick-Montage mit Klett-Klebepad
  • Ideal für Fenster, Aquarium, Büro-Glaswand, Vitrine u.v.m.
  • Stromversorgung: per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße: 56 x 56 x 36 mm, Gewicht: ca. 40 g
  • 2K-Fenster-Kamera IPC-920 inklusive 2x selbstklebende Klett-Pads, USB-Stromkabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Die 7links WLAN-IP-Fenster-Kamera IPC-920 mit 2K, 3 MP, App, Nachtsicht in Farbe und USB ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5882-625 zum Preis von 32,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:
7links 2er-Set WLAN-IP-Fenster-Kamera 2K, 3 MP, App, Farb-Nachtsicht, USB

Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5882_01_WLAN-IP-Fenster-Kamera.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5882_02_WLAN-IP-Fenster-Kamera.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5882_03_WLAN-IP-Fenster-Kamera.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5882_04_WLAN-IP-Fenster-Kamera.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5882_05_WLAN-IP-Fenster-Kamera.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5882_06_WLAN-IP-Fenster-Kamera.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5882_07_WLAN-IP-Fenster-Kamera.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5882_08_WLAN-IP-Fenster-Kamera.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5882_09_WLAN-IP-Fenster-Kamera.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5882_10_WLAN-IP-Fenster-Kamera.jpg 
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5882_11_WLAN-IP-Fenster-Kamera.jpg 

App-Screens:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5882_App-Screens.jpg 

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

Website Promotion

Website Promotion

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.