7links Außen-Pan-Tilt-IP-Überwachungskamera IPC-895 mit 2K, Akku, WLAN & App, IP66

Haus und Hof bei Tag und Nacht überwachen - auch ohne Stromanschluss

(lifePR) (Buggingen, )
Die meisten Einbrüche in Deutschland ereignen sich in den dunklen Herbst- und Wintermonaten. Die 7links Outdoor-Pan-Tilt-Kamera IPC-895 bietet mit ihrer 2K-Auflösung gestochen scharfe Bilder und deckt durch die Schwenk- und Neigefunktion einen weiten Überwachungsbereich ab. Der eingebaute Akku ermöglicht den kabellosen Betrieb, während die Wetterfestigkeit nach IP66 den Einsatz bei Regen und Wind sicherstellt. Über WLAN-Anbindung und die App-Steuerung bleibt die volle Kontrolle jederzeit auch aus der Ferne gewährleistet. Bewegungen werden automatisch erkannt und können auf einer microSD-Karte gespeichert oder per Push-Nachricht gemeldet werden. Die Infrarot-Nachtsicht garantiert klare Sicht auch in der Dunkelheit. Dank flexibler Montage und autarkem Betrieb erweist sich die Kamera als eine vielseitige Sicherheitslösung für Haus, Hof oder Garten.
  • 2K-Überwachungskamera mit WLAN: schwenkt 355° horizontal, 90° vertikal
  • 110°-Bildwinkel, PIR-Sensor zur Bewegungserkennung, wassergeschützt: IP66
  • Intelligente Personenerkennung, Patrouille-Funktion, Gegensprechfunktion
  • Starker Akku mit 5.200 mAh für bis zu 6 Monate Laufzeit, Aufnahme auf microSD
  • Smarte Nachtsicht bis 10 m, mit Flutlicht-LEDs für optionale Nachtsicht in Farbe
  • Kostenlose App "ELESION" für Einstellungen, weltweiten Zugriff und mehr
Gestochen scharfe 2K-Auflösung für mehr Detailgenauigkeit: Die Pan-Tilt-IP-Überwachungskamera von 7Links bietet eine 2K-Auflösung und damit eine gestochen scharfe Bildqualität für die Heimüberwachung. Gesichter, Autokennzeichen und andere Details werden deutlich erkennbar dargestellt. Das macht sie zur idealen Abschreckung und Beweissicherung.

Bewegliche 360°-Rundumsicht mit automatischer Nachführung: Die Pan-Tilt-Funktion ermöglicht automatische Bewegungen zwischen voreingestellten Positionen oder das Verfolgen erkannter Bewegungen. So sorgt diese Technologie für eine lückenlose Überwachung von Einfahrten, Gärten und Hauseingängen ohne tote Winkel.

Wetterfeste IP66-Zertifizierung für Außeneinsatz: Die IP66-Zertifizierung schützt die Kamera zuverlässig vor Regen, Staub und Schmutz und ermöglicht den Außeneinsatz. Diese robuste Konstruktion eignet sich perfekt für dauerhaften Einsatz unter verschiedensten Witterungsbedingungen.

Intelligente Bewegungserkennung mit energiesparendem Akku: Das System reagiert auf Wunsch nur auf erkannte Bewegungen mit sofortiger Aufnahme-Aktivierung. Dabei wird der langlebige Li-Ion-Akku geschont – ideal für Standorte ohne direkte Stromversorgung.

Weltweite App-Kontrolle mit ELESION: Die ELESION-App ermöglicht Live-Überwachung über Android- oder iOS-Geräte und sendet Benachrichtigungen bei Aktivitäten. Ein integriertes Mikrofon erlaubt die direkte Kommunikation – praktisch bei Besuch oder Paketlieferungen.

Tag- und Nachtsicht mit variabler Beleuchtung: Weiße LEDs und Infrarot-Technik gewährleisten eine klare Sicht auch bei Dunkelheit. Je nach Einsatzbereich und Lichtverhältnissen kann das System wahlweise im Farbsicht- oder Schwarz-Weiß-Modus betrieben werden.
  • 2K-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (1296p)
  • Lichtstarkes Objektiv mit Bildwinkel: 110°, Brennweite: 3,6 mm
  • Pan-Tilt-Funktion: schwenkt bis zu 355° horizontal und 90° vertikal
  • PIR-Bewegungssensor mit Personen-Erkennung für automatische Aufnahme, bis 8 m Reichweite, 120° Erfassungswinkel
  • Automatische Geräuscherkennung
  • IR-Nachtsicht: bis zu 10 m Reichweite
  • LED-Flutlicht mit 4 weißen LEDs: manuell oder zeitgesteuert zuschaltbar
  • Helligkeitssensor für automatische Nachtsicht bei Dämmerung und Dunkelheit
  • Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)
  • WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
  • Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Einstellung, Kamera-Steuerung und Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera, mit weltweitem Zugriff
  • Mikrofon und Lautsprecher integriert für 2-Wege-Kommunikation über Mobilgerät mit installierter App
  • In der Kamera integrierte laute Sirene
  • Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden
  • Wetterfestes Gehäuse: IP66
  • Gehäuse-Material: Aluminium-Legierung, Farbe: weiß
  • Integrierter Li-Ion-Akku mit 5.200 mAh für bis zu 6 Monate Stand-by, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Unabhängiger Betrieb auch per optionalem Solarpanel mit USB-C-Anschluss möglich
  • Maße: 142 x 124 x 111 mm, Gewicht: 450 g
  • 2K-IP-Überwachungskamera IPC-895 inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), Wandhalterung, Montagematerial und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107451741
Die 7links Außen-Pan-Tilt-IP-Überwachungskamera IPC-895 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5772-625 zum Preis von 79,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Die IPC-895 Überwachungskamera ist auch in verschiedenen Sets und mit Solarpanel erhältlich: https://www.pearl.de/kw-1-ipc-895.shtml

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

