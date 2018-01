7links 360°-Panorama-IP-Außen-Überwachungskamera IPC-550.wide, WLAN, Nachtsicht, App, IP66

Weitwinkel-Überwachungskamera IPC-550.wide

Volle Übersicht dank riesigem Panorama-Bildwinkel: je 180° horizontal und vertikal

Ideal zum Überwachen von Haus, Ferienwohnung, Büro u.v.m.

Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln (1080p) bei 15 Bildern/Sek.

mit 1920 x 1080 Pixeln (1080p) bei 15 Bildern/Sek. 264-Videocodec: platzsparende Aufnahmen bei hoher Videoqualität

Lichtstarkes Fischaugen-Objektiv mit 1,2 mm Brennweite, Blende f/1,4

Infrarot-Nachtsicht mit bis zu 15 m Reichweite

Bewegungserkennung für Push-Benachrichtigung mit Bild auf Smartphone und Tablet-PC mit installierter App

mit Bild auf Smartphone und Tablet-PC mit installierter App Kostenlose App für Android und iOS, erhältlich bei Google Play und im App Store: Live-Ansicht mit verschiedenen Ansichts-Modi inkl. 360°-Rundum-Sicht, Aufnahme-Zeitplan u.v.m.

erhältlich bei Google Play und im App Store: Live-Ansicht mit verschiedenen Ansichts-Modi inkl. 360°-Rundum-Sicht, Aufnahme-Zeitplan u.v.m. weltweiter Zugriff von dem Mobilgerät

WiFi-kompatibel: unterstützt die WLAN-Standards IEEE 802.11b/g

Speicher: Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

Halterung zum Anschrauben an Wand oder Decke

Wetterfestes Metall-Gehäuse: IP66

IP66 Integriertes Anschlusskabel (45 cm) für RJ-45 (LAN) und Netzteil

Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil (Eurostecker, Kabellänge: 295 cm)

Maße (Ø x L): ca. 67 x 180 mm, WLAN-Antenne: 19,5 cm, Gewicht: 334 g

Outdoor-IP-Kamera inklusive WLAN-Antenne, Netzteil, Montage-Zubehör und deutscher Anleitung

Der ideale Überwachungs-Helfer für Haus, Hof, Lagerraum & Co.: Dank wetterfestem Metallgehäuse platziert man die Kamera flexibel dort, wo man sie braucht. Und per WLAN lässt sie sich bequem kabellos in das Netzwerk einbinden!Sieht einfach alles - hochauflösend in Full HD: Mit 180° Bildwinkel, 360°-Rundumsicht per App und Infrarot-Nachtsicht hat man bei Tag und Nacht ganze Räume bestens im Blick - ohne tote Winkel!Man ist man live dabei: Dank kostenloser App für Smartphone und Tablet-PC sieht man live, was vor sich geht. Clever: Die Bewegungserkennung informiert über jede Aktivität vor der Linse mit einem Bild auf dem Mobilgerät.Weltweit volle Kontrolle: Per App lässt sich die Aufnahme starten, die gespeicherten Videos ansehen und das aktuelle Geschehen direkt auf dem Mobilgerät festhalten!Schnell eingerichtet - unter Android und iOS: Die App herunterladen und das Mobilgerät mit dem WLAN-Netzwerk verbinden. Schon koppelt man seinen Überwachungshelfer per Fingertipp!statt empfohlenem Herstellerpreis von 129,90 EURBestell-Nr. NX-4389-625finden Sie hier: http://bit.ly/PEARL-Pressefach PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, https://www.pearl.de