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PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Herr Heiko Loy +49 7631 360417
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7links 2K-Pan-Tilt-Überwachungskamera IPC-945, Dualband-WLAN, Akku, Solarpanel, IP65

Das Zuhause bestens im Blick - dank Solarpanel und Akku komplett autark

(lifePR) (Buggingen, )
Kabellose Überwachung bei Tag und Nacht: Die 7links Outdoor-Überwachungskamera IPC-945 ist mit einer hochauflösenden 2K-Kamera, einem leistungsstarken Akku sowie einem 3-Watt-Solarpanel für einen kabellosen Betrieb ohne feste Stromversorgung ausgestattet. Dank der motorisierten Schwenk- und Neigefunktion mit einem horizontalen Bewegungsbereich von 270° und einem vertikalen Bewegungsbereich von 90° können unterschiedliche Bereiche rund um Haus und Grundstück erfasst werden. Ein PIR-Bewegungssensor mit zuschaltbarer Personenerkennung sowie eine Infrarot-Nachtsicht mit einer Reichweite von bis zu 15 Metern ermöglichen die Überwachung bei Tag und Nacht. Über Dualband-WLAN mit 2,4 und 5 GHz bietet die App „ELESION” weltweiten Fernzugriff, Push-Benachrichtigungen bei Bewegung und eine Gegensprechfunktion. Ein wetterfestes Gehäuse nach IP65 und die lokale Speicherung auf microSD-Karten mit bis zu 128 GB ergänzen die Ausstattung.
  • 2K-Outdoor-Überwachungskamera mit hochauflösendem 4-MP-Sensor
  • Dualband-WLAN für optimale und stabile Verbindung zum Heimnetz
  • Autark und kabelfrei dank Akku und 3-Watt-Solarpanel
  • Wettergeschütztes Gehäuse nach IP65 für Montage im Außenbereich
  • Kostenlose App "ELESION" für weltweiten Zugriff
  • Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App
2K-Überwachung für Haus und Grundstück: Die Outdoor-Überwachungskamera von 7links mit 4-Megapixel-Sensor erfasst Eingang, Einfahrt, Hof, Garten oder Garage in detailreicher 2K-Auflösung. Live-Bilder lassen sich direkt auf dem Smartphone oder Tablet abrufen. Das ist praktisch, um Besucher, Lieferungen oder Aktivitäten rund um das Grundstück zu kontrollieren.

Klare Sicht auch bei Dunkelheit: Die integrierte Infrarot-Nachtsicht erfasst den Außenbereich bis zu einer Entfernung von 15 Metern. Damit bleiben Bewegungen auch am Abend, in der Nacht oder während längerer Abwesenheit erkennbar.

Kabelloser Betrieb mit Solarpanel und Akku: Ein leistungsstarker Akku und das mitgelieferte Solarpanel ermöglichen einen weitgehend unabhängigen Betrieb ohne festen Stromanschluss. Dadurch lässt sich die Kamera flexibel an Carport, Garage, Garten- oder Ferienhaus montieren, ohne dass aufwendige Stromleitungen verlegt werden müssen.

Weltweiter Zugriff per ELESION-App: Über die kostenlose App lassen sich Live-Bild und Kamerafunktionen auch unterwegs abrufen. Die Kamera kann aus der Ferne geschwenkt und geneigt werden. Bei erkannter Bewegung informiert eine Push-Benachrichtigung direkt auf dem Smartphone oder Tablet.

PIR-Bewegungserkennung und Gegensprechfunktion: Der integrierte PIR-Sensor erkennt Bewegungen auf bis zu 10 Meter Entfernung und kann relevante Ereignisse automatisch erfassen. Die Aufnahmen lassen sich lokal auf einer Speicherkarte sichern. Über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher ist zusätzlich das Hören und Sprechen vor Ort möglich – etwa zur Kommunikation mit Besuchern oder Paketdiensten.

Dualband-WLAN und Smart-Home-Anbindung: Die Kamera unterstützt WLAN mit 2,4 und 5 GHz und lässt sich flexibel in bestehende Netzwerke integrieren. Dank ELESION-Kompatibilität mit Smart-Life- und Tuya-Geräten sind zudem gemeinsame Steuerungen, Szenen und Automationen innerhalb des Smart Homes möglich.
  • Vollkommen autarker, kabelfreier Betrieb: dank Akku mit permanenter Solarladung
  • 2K-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (2K / 1296p)
  • Lichtstarkes Objektiv mit Bildwinkel: 77,8°, 4-MP-Sensor
  • Video-Kompression: für hohe Bildqualität bei geringem Speicherplatzbedarf: H.264 bei SD, H.265 bei HD
  • Pan-Tilt-Funktion: schwenkt bis zu 270° horizontal und 90° vertikal
  • PIR-Bewegungssensor für automatische Aufnahme, bis 10 m Reichweite
  • Personen-Erkennung aktivierbar: unterscheidet zwischen Person, Tier und anderen beweglichen Objekten
  • Infrarot-LEDs für Nachtsicht mit bis zu 15 m Reichweite
  • Helligkeitssensor für automatische Nachtsicht bei Dämmerung und Dunkelheit
  • Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)
  • WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 & 5 GHz)
  • Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Einstellung, Kamera-Steuerung, Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera und Gegensprech-Funktion, mit weltweitem Zugriff
  • Mikrofon und Lautsprecher integriert für 2-Wege-Kommunikation über Mobilgerät mit installierter App
  • Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden
  • 3-Watt-Solarpanel für autarke Stromversorgung
  • Wetterfestes Gehäuse: IP65
  • Farbe: weiß
  • Integrierter Li-Ion-Akku mit 6.000 mAh / 22,2 Wh, lädt permanent per Solarpanel
  • Optional auch per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen) ladbar: ideal für die kalte Jahreszeit mit wenig Sonnenschein
  • Maße: 21 x 15 x 10,5 cm, Gewicht: ca. 510 g
  • 2K-Überwachungskamera IPC-945 mit Solarpanel inklusive Montagebasis, Montagematerial (Schrauben, Dübel), USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107488075
Die 7links 2K-Pan-Tilt-Überwachungskamera IPC-945, Dualband-WLAN, Akku, Solarpanel, IP65 ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: JX-8135-625 zum Preis von 49,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.

Bildmaterial* zum Produkt:

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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