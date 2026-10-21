7links 2K-Pan-Tilt-Überwachungskamera IPC-945, Dualband-WLAN, Akku, Solarpanel, IP65

- 2K-Outdoor-Überwachungskamera mit hochauflösendem 4-MP-Sensor
- Dualband-WLAN für optimale und stabile Verbindung zum Heimnetz
- Autark und kabelfrei dank Akku und 3-Watt-Solarpanel
- Wettergeschütztes Gehäuse nach IP65 für Montage im Außenbereich
- Kostenlose App "ELESION" für weltweiten Zugriff
- Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App
Klare Sicht auch bei Dunkelheit: Die integrierte Infrarot-Nachtsicht erfasst den Außenbereich bis zu einer Entfernung von 15 Metern. Damit bleiben Bewegungen auch am Abend, in der Nacht oder während längerer Abwesenheit erkennbar.
Kabelloser Betrieb mit Solarpanel und Akku: Ein leistungsstarker Akku und das mitgelieferte Solarpanel ermöglichen einen weitgehend unabhängigen Betrieb ohne festen Stromanschluss. Dadurch lässt sich die Kamera flexibel an Carport, Garage, Garten- oder Ferienhaus montieren, ohne dass aufwendige Stromleitungen verlegt werden müssen.
Weltweiter Zugriff per ELESION-App: Über die kostenlose App lassen sich Live-Bild und Kamerafunktionen auch unterwegs abrufen. Die Kamera kann aus der Ferne geschwenkt und geneigt werden. Bei erkannter Bewegung informiert eine Push-Benachrichtigung direkt auf dem Smartphone oder Tablet.
PIR-Bewegungserkennung und Gegensprechfunktion: Der integrierte PIR-Sensor erkennt Bewegungen auf bis zu 10 Meter Entfernung und kann relevante Ereignisse automatisch erfassen. Die Aufnahmen lassen sich lokal auf einer Speicherkarte sichern. Über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher ist zusätzlich das Hören und Sprechen vor Ort möglich – etwa zur Kommunikation mit Besuchern oder Paketdiensten.
Dualband-WLAN und Smart-Home-Anbindung: Die Kamera unterstützt WLAN mit 2,4 und 5 GHz und lässt sich flexibel in bestehende Netzwerke integrieren. Dank ELESION-Kompatibilität mit Smart-Life- und Tuya-Geräten sind zudem gemeinsame Steuerungen, Szenen und Automationen innerhalb des Smart Homes möglich.
- Vollkommen autarker, kabelfreier Betrieb: dank Akku mit permanenter Solarladung
- 2K-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (2K / 1296p)
- Lichtstarkes Objektiv mit Bildwinkel: 77,8°, 4-MP-Sensor
- Video-Kompression: für hohe Bildqualität bei geringem Speicherplatzbedarf: H.264 bei SD, H.265 bei HD
- Pan-Tilt-Funktion: schwenkt bis zu 270° horizontal und 90° vertikal
- PIR-Bewegungssensor für automatische Aufnahme, bis 10 m Reichweite
- Personen-Erkennung aktivierbar: unterscheidet zwischen Person, Tier und anderen beweglichen Objekten
- Infrarot-LEDs für Nachtsicht mit bis zu 15 m Reichweite
- Helligkeitssensor für automatische Nachtsicht bei Dämmerung und Dunkelheit
- Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)
- WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 & 5 GHz)
- Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Einstellung, Kamera-Steuerung, Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera und Gegensprech-Funktion, mit weltweitem Zugriff
- Mikrofon und Lautsprecher integriert für 2-Wege-Kommunikation über Mobilgerät mit installierter App
- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden
- 3-Watt-Solarpanel für autarke Stromversorgung
- Wetterfestes Gehäuse: IP65
- Farbe: weiß
- Integrierter Li-Ion-Akku mit 6.000 mAh / 22,2 Wh, lädt permanent per Solarpanel
- Optional auch per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen) ladbar: ideal für die kalte Jahreszeit mit wenig Sonnenschein
- Maße: 21 x 15 x 10,5 cm, Gewicht: ca. 510 g
- 2K-Überwachungskamera IPC-945 mit Solarpanel inklusive Montagebasis, Montagematerial (Schrauben, Dübel), USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107488075
Bildmaterial* zum Produkt:
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