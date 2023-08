paxconnect integriert LMX Individuell und SunTrips

Die paxconnect GmbH hat einen bedeutenden Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung ihres Angebots gemacht. Dank der Anbindung der Veranstaltermarken SunTrips und LMX Individuell wird erstmals die bislang fehlende Reiseart der Individualreisen in der paxlounge abgedeckt.Reiseberater:innen haben nun die Möglichkeit, maßgeschneiderte Reiseangebote der beiden LMX Marken aus verschiedenen Reisebausteinen zusammenzusetzen und über die paxlounge ihren Kund:innen in Echtzeit zur Verfügung zu stellen.„Mit der Anbindung von SunTrips und LMX Individuell haben wir einen wichtigen Meilenstein in der paxlounge erreicht, um den Reiseberater:innen die Arbeit bei maßgeschneiderten Reisen zu erleichtern,” erklärt Hakan Duganci, Vertriebsleiter der paxconnect GmbH. „Mit der zukunftsorientierten Technologie des TripDesigners können in wenigen Schritten komplexe Individualreisen zusammengestellt werden – von Unterkünften und Aktivitäten bis hin zu Transfers und mehr.”Der Veranstalter LMX Individuell bietet seit April 2018 ein dynamisches Programm zur flexiblen, individuellen Zusammenstellung sowie Buchung von Reisebausteinen weltweit. SunTrips ist seit November 2016 eine Marke der LMX Touristik GmbH und bietet als Spezialveranstalter Fernreisen sowie individuelle Rund- und Kombinationsreisen nach Mittelamerika & Karibik, Südamerika, Australien/ Ozeanien, Indien und Indischer Ozean, Afrika, Ostasien und Südostasien an.paxconnect stellt die Anbindung von „LMX TripDesigner & SunTrips” online am 28.08.2023 um 13.00 Uhr vor. Reiseberater:innen, die gerne teilnehmen möchten, können sich hier registrieren.