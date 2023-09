paxconnect bindet Peakwork SET in der paxlounge an

Der Betreiber der paxlounge bindet einen weiteren Partner für den Reisevertrieb an sein System an. Ab sofort können Reiseberater:innen die Angebote aller führenden Veranstalter über das Preisvergleichssystem Peakwork SET schnell und bequem durchsuchen – egal ob es um Pauschalreisen, Hotels oder Flüge geht. Alle vorgeschlagenen Reiseangebote lassen sich ganz einfach per Mausklick in die paxlounge übertragen.Peakwork SET bietet dabei einen neuen Beratungsansatz, mit dem Expedient:innen gut vorbereitet in jede Beratung starten und gezielt auf die Wünsche ihrer Kund:innen eingehen können. Der Ansatz baut auf dem Konzept selbst definierter Hotel-Sets mit der Möglichkeit zur individuellen Abspeicherung auf. Durch die Auswahl können Berater:innen bereits vorab die Vorlieben bestimmter Kundenzielgruppen berücksichtigen und auch bei zukünftigen Beratungen auf ein eigens definiertes Hotel-Set zurückgreifen. Auch das Teilen unter Reisebürokolleg:innen ist möglich.Britta Evensen, Manager Travel Agency Solutions bei Peakwork, sagt: „Uns ist es wichtig, mit Peakwork SET einen Angebotsvergleich an den Start zu bringen, der Expedient:innen optimal im Beratungsprozess unterstützt. Die Anbindung an paxconnect und die paxlounge als führendes System im Reisebüro ist daher die logische Konsequenz. Wir freuen uns sehr über die neue Schnittstelle und die gute Zusammenarbeit.“Weitere Vorteile der Software sind die Multiroom-Suche mit individuellen Zimmer- und Verpflegungsoptionen sowie der webbasierte Zugriff und die direkte Anzeige des Gesamtpreises. Außerdem kann direkt nach DRV GlobalTypes gesucht werden und die Darstellung der Alternativangebote ermöglicht eine besonders hohe Transparenz unter allen Veranstaltern. Neu ist auch, dass mit Peakwork SET mehrere Angebote gleichzeitig auf Verfügbarkeit geprüft und in die paxlounge übertragen werden können.„Wir freuen uns, dass wir mit der Anbindung von Peakwork SET eine besonders flexible Software in die paxlounge integrieren können, die den Reiseberater:innen die Zusammenstellung von passenden Angeboten deutlich erleichtert.”, erklärt Hakan Duganci, Vertriebsleiter der paxconnect GmbH. „Durch die fortgeschrittene Technik wird der Vertrieb von Urlaubsreisen nicht nur moderner, sondern auch um einiges schneller.”Die Peakwork AG wurde 2009 gegründet und ist ein Software-Spezialist für die Reiseindustrie. Mit der weltweit einzigartigen Player Hub Technologie® hat Peakwork ein dynamisches Produktions- und Vertriebsnetzwerk für die Touristik geschaffen, welches das globale Angebot mit der Nachfrage verbindet. Basierend auf der Player Hub Technologie entwickelt das Unternehmen verschiedene innovative Lösungen für das touristische Geschäft.paxconnect stellt die Anbindung von “Peakwork SET” online am 04.10.2023 um 13.00 Uhr vor. Reiseberater:innen, die gerne teilnehmen möchten, können sich hier registrieren.